Trump Media sluit omstreden deal met Crypto.com voor $6,4 miljard aan tokens

Een opvallende crypto-alliantie trekt wereldwijd de aandacht: Trump Media & Technology Group (TMTG), het moederbedrijf achter het sociale mediaplatform Truth Social, kondigt een deal aan met Crypto.com ter waarde van maar liefst $6,4 miljard. De samenwerking roept vragen op over belangenverstrengeling, politieke invloed en de geloofwaardigheid van CRO als digitale munt. Daarnaast is een token van een beurs echt wat anders dan aandelen. Het gaat om veel minder zekerheid dan bij aandelen. Een token geeft je allicht bepaalde (tijdelijke) rechten. Terwijl aandelen aan allerlei lokale regels vastzitten. Dit maakt deze deal van Trump Media extra opvallend. Trump Media koopt 684 miljoen CRO-tokens tegen bodemprijs Trump Media bevestigt in een persbericht dat het 684,4 miljoen Cronos (CRO) tokens aankoopt, het native token van Crypto.com, tegen een prijs van $0,153 per stuk. De aankoop vertegenwoordigt een initiële investering van ongeveer $105 miljoen, via een combinatie van aandelen en contanten. De tokens maken deel uit van een grotere strategie om een gezamenlijke cryptoschatkist van $6,4 miljard op te bouwen. De transactie wordt uitgevoerd onder een lock-upperiode, al blijft onduidelijk hoe lang die duurt. De CRO-prijs noteert inmiddels rond de $0,27 – een stijging van meer dan 66% sinds het bekendmaken van de deal op 26 augustus. Daarmee lijkt Trump Media direct te profiteren van de koersstijging. CRO-integratie op Truth Social via beloningsprogramma Volgens Trump Media biedt de overeenkomst de mogelijkheid om CRO-tokens te integreren op Truth Social, onder meer als beloning voor gebruikers. Hoewel er nog weinig bekend is over hoe dit beloningsprogramma eruit zal zien, lijkt het project gericht op het stimuleren van gebruikersactiviteit op het platform. De deal komt voort uit de eerder aangekondigde Trump Media Group CRO Strategy, een joint venture tussen Trump Media, Crypto.com en investeringsvehikel Yorkville Acquisition. Het doel is om CRO te positioneren als een kernmunt binnen de digitale economie rond Trump Media. Belangenverstrengeling en politieke belangen? De timing en aard van de samenwerking zorgen voor stevige kritiek. De nauwe banden tussen Trump en Crypto.com roepen vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, zeker nu Trump opnieuw kandidaat is voor het Amerikaanse presidentschap. Het feit dat Crypto.com-CEO Kris Marszalek in maart werd uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Witte Huis om het digitale activabeleid van de VS te bespreken, versterkt deze zorgen. De samenwerking past in een bredere strategie van Trump om zich te profileren als voorvechter van crypto en digitale innovatie. Eerder al flirtte zijn campagne met NFT's en bitcoin-donaties, maar deze samenwerking met Crypto.com lijkt een volgende (en meer controversiële) stap. Recentelijk zagen we bijvoorbeeld American Bitcoin grote stappen zetten. Dit bedrijf van Eric Trump kende een indrukwekkende beursgang. Kritiek op Trump Media, CRO-token en Crypto.com De keuze voor het CRO-token wekt bij experts verbazing. Cronos geldt in de cryptowereld niet als een topmunt qua adoptie of technologische innovatie. Het project heeft het imago van een 'marketingmunt', vooral gepromoot via sportdeals zoals de naamswijziging van het Staples Center naar Crypto.com Arena. Het is als een Albert Heijn bonuskaart, maar dan in de vorm van een token. Het geeft tijdelijke voordelen, maar je hebt geen garantie op wat dan ook. Bovendien hangt er een zweem van onzekerheid rond Crypto.com zelf. De exchange zette in maart een eerste stap naar beursnotering, maar gaf in een recent interview aan dat er nog geen definitief besluit is genomen. CEO Marszalek stelt dat de exchange in 2024 $1,5 miljard aan omzet draaide en mikt op verdere groei in 2025. Toch blijven zorgen bestaan over transparantie, governance en het bedrijfsmodel. Trump Media lijkt op een schimmige wijze dus in te zetten op een vage cryptobeurstoken. En dat past eigenlijk wel bij het cryptobeleid van Trump: vaag en vooral gebaseerd op onderbuik en mogelijke winsten. Het is allicht beter voor de industrie, maar het komt niet zonder problemen.

Het bericht Trump Media sluit omstreden deal met Crypto.com voor $6,4 miljard aan tokens is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.