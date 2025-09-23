UXLink hacker wordt gephisht tijdens hack: UXLINK token crasht 90%

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   UXLink, een AI platform, zag haar cryptotoken met meer dan 90% dalen. Dit kwam nadat een hacker miljarden tokens heeft gecreeërd zonder toestemming. Toch heeft dit verhaal een bijzondere twist, aangezien de hacker gephisht werd tijdens de aanval.  Maar wat is er precies gebeurd? En wat betekent het voor de toekomst van UXLink? UXLink gehackt UXLink, een door AI-gestuurd Web3 social platform en infrastructuur, is gehackt. In een bericht op X deelde het project dat hun wallet was gehackt: Urgent Security Notice We have identified a security breach involving our multi-signature wallet, resulting in a significant amount of cryptocurrency being illicitly transferred to both CEXs and DEXs. Our team is working around the clock with both internal and external security… — UXLINK (@UXLINKofficial) September 22, 2025 Hierin meldde het bedrijf dat een grote hoeveelheid crypto zonder toestemming werd overgemaakt naar gecentraliseerde en gedecentraliseerde exchanges. Ze zeggen contact opgenomen te hebben met de exchanges om verdachte stortingen te bevriezen. Ook is het incident gemeld bij de politie. Later deelde UXLink een update dat een deel van de tokens met behulp van de exchanges is bevroren. Maar wat is er precies gebeurd? De hacker die in de wallet van UXLink is gekomen, heeft ongeautoriseerd tokens gemint. Blockchainbeveiligingsbedrijf PeckShield liet weten dat de hacker oorspronkelijk 1 miljard tokens had aangemaakt. Ook waarschuwde het bedrijf gebruikers om geen interactie met de tokens te hebben. Na de eerste mint heeft de hacker nogmaals 1 miljard UXLINK gemint. Deze mints waren het begin van een grote mint. Analisten schatten dat de hacker ongeveer 10 biljoen tokens had aangemaakt. Toch heeft de hacker slechts 16 Ethereum (ETH), ter waarde van $67.000 weten te bemachtigen. Wel zijn de totale verliezen door Hacken geschat op $30 miljoen. Hacker geraakt door phishing aanval Wat bijzonder aan dit verhaal is, is dat de aanvaller tijdens het minten van de tokens meer dan 500 miljard UXLINK tokens kwijtraakte door phishing. Dit betekent dat de hacker tijdens de hack in een scam is getrapt, wat hem enorm veel tokens heeft gekost. Lookonchain deelde dit op X: Interestingly, the hacker who attacked $UXLINK was targeted by a phishing attack and lost 542M $UXLINK($48M).https://t.co/Cp9QNHPE8Xhttps://t.co/M8tbPYAdiq pic.twitter.com/PxadIIfkDi — Lookonchain (@lookonchain) September 23, 2025 Lees meer over de gevaren van crypto! Wat betekent het voor UXLINK? Voor de token van UXLINK heeft het grote gevolgen gehad. Volgens gegevens van CoinGecko is de coin met ruim 90% gedaald door de hack. Inmiddels is de token herstel aan het inzetten. Daarbij zien we dat de token nu een daling van 54,6% ziet in de afgelopen 24 uur. Bij goed nieuws kunnen we nog verder herstel zien. Het bericht UXLink hacker wordt gephisht tijdens hack: UXLINK token crasht 90% is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   UXLink, een AI platform, zag haar cryptotoken met meer dan 90% dalen. Dit kwam nadat een hacker miljarden tokens heeft gecreeërd zonder toestemming. Toch heeft dit verhaal een bijzondere twist, aangezien de hacker gephisht werd tijdens de aanval.  Maar wat is er precies gebeurd? En wat betekent het voor de toekomst van UXLink? UXLink gehackt UXLink, een door AI-gestuurd Web3 social platform en infrastructuur, is gehackt. In een bericht op X deelde het project dat hun wallet was gehackt: Urgent Security Notice We have identified a security breach involving our multi-signature wallet, resulting in a significant amount of cryptocurrency being illicitly transferred to both CEXs and DEXs. Our team is working around the clock with both internal and external security… — UXLINK (@UXLINKofficial) September 22, 2025 Hierin meldde het bedrijf dat een grote hoeveelheid crypto zonder toestemming werd overgemaakt naar gecentraliseerde en gedecentraliseerde exchanges. Ze zeggen contact opgenomen te hebben met de exchanges om verdachte stortingen te bevriezen. Ook is het incident gemeld bij de politie. Later deelde UXLink een update dat een deel van de tokens met behulp van de exchanges is bevroren. Maar wat is er precies gebeurd? De hacker die in de wallet van UXLink is gekomen, heeft ongeautoriseerd tokens gemint. Blockchainbeveiligingsbedrijf PeckShield liet weten dat de hacker oorspronkelijk 1 miljard tokens had aangemaakt. Ook waarschuwde het bedrijf gebruikers om geen interactie met de tokens te hebben. Na de eerste mint heeft de hacker nogmaals 1 miljard UXLINK gemint. Deze mints waren het begin van een grote mint. Analisten schatten dat de hacker ongeveer 10 biljoen tokens had aangemaakt. Toch heeft de hacker slechts 16 Ethereum (ETH), ter waarde van $67.000 weten te bemachtigen. Wel zijn de totale verliezen door Hacken geschat op $30 miljoen. Hacker geraakt door phishing aanval Wat bijzonder aan dit verhaal is, is dat de aanvaller tijdens het minten van de tokens meer dan 500 miljard UXLINK tokens kwijtraakte door phishing. Dit betekent dat de hacker tijdens de hack in een scam is getrapt, wat hem enorm veel tokens heeft gekost. Lookonchain deelde dit op X: Interestingly, the hacker who attacked $UXLINK was targeted by a phishing attack and lost 542M $UXLINK($48M).https://t.co/Cp9QNHPE8Xhttps://t.co/M8tbPYAdiq pic.twitter.com/PxadIIfkDi — Lookonchain (@lookonchain) September 23, 2025 Lees meer over de gevaren van crypto! Wat betekent het voor UXLINK? Voor de token van UXLINK heeft het grote gevolgen gehad. Volgens gegevens van CoinGecko is de coin met ruim 90% gedaald door de hack. Inmiddels is de token herstel aan het inzetten. Daarbij zien we dat de token nu een daling van 54,6% ziet in de afgelopen 24 uur. Bij goed nieuws kunnen we nog verder herstel zien. Het bericht UXLink hacker wordt gephisht tijdens hack: UXLINK token crasht 90% is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

UXLink hacker wordt gephisht tijdens hack: UXLINK token crasht 90%

By: Coinstats
2025/09/23 22:31
1
1$0.016734+52.73%
Threshold
T$0.0157+3.01%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003149+2.10%
TokenFi
TOKEN$0.01201+1.52%
BRC20.COM
COM$0.016161-5.37%
@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   UXLink, een AI platform, zag haar cryptotoken met meer dan 90% dalen. Dit kwam nadat een hacker miljarden tokens heeft gecreeërd zonder toestemming. Toch heeft dit verhaal een bijzondere twist, aangezien de hacker gephisht werd tijdens de aanval.  Maar wat is er precies gebeurd? En wat betekent het voor de toekomst van UXLink? UXLink gehackt UXLink, een door AI-gestuurd Web3 social platform en infrastructuur, is gehackt. In een bericht op X deelde het project dat hun wallet was gehackt: Urgent Security Notice We have identified a security breach involving our multi-signature wallet, resulting in a significant amount of cryptocurrency being illicitly transferred to both CEXs and DEXs. Our team is working around the clock with both internal and external security… — UXLINK (@UXLINKofficial) September 22, 2025 Hierin meldde het bedrijf dat een grote hoeveelheid crypto zonder toestemming werd overgemaakt naar gecentraliseerde en gedecentraliseerde exchanges. Ze zeggen contact opgenomen te hebben met de exchanges om verdachte stortingen te bevriezen. Ook is het incident gemeld bij de politie. Later deelde UXLink een update dat een deel van de tokens met behulp van de exchanges is bevroren. Maar wat is er precies gebeurd? De hacker die in de wallet van UXLink is gekomen, heeft ongeautoriseerd tokens gemint. Blockchainbeveiligingsbedrijf PeckShield liet weten dat de hacker oorspronkelijk 1 miljard tokens had aangemaakt. Ook waarschuwde het bedrijf gebruikers om geen interactie met de tokens te hebben. Na de eerste mint heeft de hacker nogmaals 1 miljard UXLINK gemint. Deze mints waren het begin van een grote mint. Analisten schatten dat de hacker ongeveer 10 biljoen tokens had aangemaakt. Toch heeft de hacker slechts 16 Ethereum (ETH), ter waarde van $67.000 weten te bemachtigen. Wel zijn de totale verliezen door Hacken geschat op $30 miljoen. Hacker geraakt door phishing aanval Wat bijzonder aan dit verhaal is, is dat de aanvaller tijdens het minten van de tokens meer dan 500 miljard UXLINK tokens kwijtraakte door phishing. Dit betekent dat de hacker tijdens de hack in een scam is getrapt, wat hem enorm veel tokens heeft gekost. Lookonchain deelde dit op X: Interestingly, the hacker who attacked $UXLINK was targeted by a phishing attack and lost 542M $UXLINK($48M).https://t.co/Cp9QNHPE8Xhttps://t.co/M8tbPYAdiq pic.twitter.com/PxadIIfkDi — Lookonchain (@lookonchain) September 23, 2025 Lees meer over de gevaren van crypto! Wat betekent het voor UXLINK? Voor de token van UXLINK heeft het grote gevolgen gehad. Volgens gegevens van CoinGecko is de coin met ruim 90% gedaald door de hack. Inmiddels is de token herstel aan het inzetten. Daarbij zien we dat de token nu een daling van 54,6% ziet in de afgelopen 24 uur. Bij goed nieuws kunnen we nog verder herstel zien.

Het bericht UXLink hacker wordt gephisht tijdens hack: UXLINK token crasht 90% is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

BitGo expands its presence in Europe

BitGo expands its presence in Europe

The post BitGo expands its presence in Europe appeared on BitcoinEthereumNews.com. BitGo, global leader in digital asset infrastructure, announces a significant expansion of its presence in Europe. The company, through its subsidiary BitGo Europe GmbH, has obtained an extension of the license from BaFin (German Federal Financial Supervisory Authority), allowing it to offer regulated cryptocurrency trading services directly from Frankfurt, Germany. This move marks a decisive step for the European digital asset market, offering institutional investors the opportunity to access secure, regulated cryptocurrency trading integrated with advanced custody and management services. A comprehensive offering for European institutional investors With the extension of the license according to the MiCA (Markets in Crypto-Assets) regulation, initially obtained in May 2025, BitGo Europe expands the range of services available for European investors. Now, in addition to custody, staking, and transfer of digital assets, the platform also offers a spot trading service on thousands of cryptocurrencies and stablecoins. Institutional investors can now leverage BitGo’s OTC desk and a high-performance electronic trading platform, designed to ensure fast, secure, and transparent transactions. Aggregated access to numerous liquidity sources, including leading market makers and exchanges, allows for trading at competitive prices and high-quality executions. Security and Regulation at the Core of BitGo’s Strategy According to Brett Reeves, Head of European Sales and Go Network at BitGo, the goal is clear: “We are excited to strengthen our European platform and enable our clients to operate smoothly, competitively, and securely.§By combining our institutional custody solution with high-performance trading execution, clients will be able to access deep liquidity with the peace of mind that their assets will remain in cold storage, under regulated custody and compliant with MiCA.” The security of digital assets is indeed one of the cornerstones of BitGo’s offering. All services are designed to ensure that investors’ assets remain protected in regulated cold storage, minimizing operational and counterparty risks.…
Movement
MOVE$0.1174+3.34%
DeepBook
DEEP$0.1175-0.28%
BRC20.COM
COM$0.016148-5.45%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 04:28
Share
Avantis: 40 million AVNT rewards will be distributed in the third season

Avantis: 40 million AVNT rewards will be distributed in the third season

PANews reported on September 23rd that Avantis, a decentralized leveraged trading protocol based on the Base chain, announced on the X platform that it will distribute 40 million AVNT rewards in Season 3. 4% of the total supply (over $80 million) will be distributed to XP holders over the next five months. Season 3 is scheduled to end on February 28th of next year, at which time AVNT rewards will officially launch. The rewards will be distributed as follows: 25% to liquidity providers (LPs) and 75% to traders. Liquidity providers will receive 1% of the total AVNT supply (worth $20 million at current prices), and traders will receive 3% of the total AVNT supply (worth $60 million at current prices). A newly upgraded S3 points dashboard will be launched mid-next week.
1
1$0.016781+53.33%
Avantis
AVNT$2.1673+7.72%
Xphere
XP$0.01272-0.39%
Share
PANews2025/09/23 23:36
Share
Orderly Network Launches "Orderly One," a New Platform for Users to Create Their Own Perpetual Contract DEX

Orderly Network Launches "Orderly One," a New Platform for Users to Create Their Own Perpetual Contract DEX

PANews reported on September 23rd that Orderly Network, a DEX infrastructure provider, has launched a platform for users to independently create decentralized exchanges (DEXs) for perpetual contracts. Orderly announced on Tuesday on its X platform that with "Orderly One," users can set up a DEX for perpetual contracts in minutes without writing any code. This new service is targeted at decentralized autonomous organizations (DAOs), funds, trading communities, and others that want to establish revenue streams through crypto trading without relying on centralized entities.
Share
PANews2025/09/23 23:07
Share

Trending News

More

BitGo expands its presence in Europe

Avantis: 40 million AVNT rewards will be distributed in the third season

Orderly Network Launches "Orderly One," a New Platform for Users to Create Their Own Perpetual Contract DEX

Dogecoin Price Prediction For 2025, As Analysts Call Pepeto The Next 100x

Smart investors earn $6,875 daily on ProfitableMining, the leading cloud mining platform.