VanEck: Ethereum is de munt van Wall Street

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Ethereum wordt steeds meer gezien als de favoriete munt van Wall Street. Dat zei Jan van Eck, directeur van vermogensbeheerder VanEck, in een interview met de Amerikaanse zakenzender Fox Business. Volgens hem moeten banken binnen een jaar een manier vinden om betalingen met stabiele munten te verwerken. Doen zij dat niet, dan dreigen zij hun klanten te verliezen aan concurrenten die de technologie wel omarmen. Ethereum als infrastructuur voor banken Van Eck noemt Ethereum “het Wall Street token”. Daarmee doelt hij op het idee dat financiële instellingen een standaard blockchain nodig hebben om transacties met stabiele munten veilig en efficiënt te verwerken. Hij verwacht dat Ethereum of een blockchain die gebruik maakt van dezelfde technologie, de rol van belangrijkste infrastructuur gaat vervullen. “Als ik jou stabiele munten wil sturen, moet jouw bank die kunnen ontvangen,” aldus Van Eck. “Kan dat niet, dan zoek ik een andere partij die het wel kan.” Zijn opmerkingen komen op een moment dat de markt voor stabiele munten sterk groeit. De gezamenlijke waarde van alle uitgegeven stabiele munten is inmiddels opgelopen tot meer dan 280 miljard dollar. Nieuwe wetgeving in de Verenigde Staten De druk op banken om zich aan te passen wordt vergroot door de zogenoemde Genius Act, die eerder dit jaar door het Amerikaanse Congres werd aangenomen en door president Donald Trump is ondertekend. Het is de eerste federale wet in de Verenigde Staten die zich exclusief richt op stabiele munten. De wet schrijft onder meer voor dat elke stabiele munt volledig moet worden gedekt door liquide middelen zoals contanten of kortlopende staatsobligaties. Met deze wet is er een formeel juridisch kader ontstaan dat het gebruik van stabiele munten in het reguliere financiële systeem vergemakkelijkt. Volgens Van Eck betekent dit dat bedrijven haast moeten maken met de integratie van blockchaintechnologie. Een rapport van het platform Fireblocks liet in mei zien dat negentig procent van de ondervraagde grote bedrijven onderzoekt hoe zij stabiele munten in hun bedrijfsvoering kunnen gebruiken. Veel ondernemingen zien het als een efficiëntere manier om betalingen te verrichten en kapitaal over te maken. Volgens Van Eck zullen banken dus snel moeten schakelen. "Geen enkele financiële instelling wil tegen een klant zeggen dat hij zijn digitale dollar niet kan gebruiken," zei hij. Groeiende rol van Ethereum De visie van VanEck is niet los te zien van het feit dat het bedrijf zelf een beursfonds aanbiedt dat de prijs van Ether volgt. Dat fonds werd in 2024 goedgekeurd door de Amerikaanse beurswaakhond SEC en heeft inmiddels meer dan 280 miljoen dollar onder beheer. Ether, de munt van het Ethereum netwerk, bereikte in augustus een nieuwe recordstand van net geen 5000 dollar. De Ethereum koers stond woensdag rond 4560 dollar, iets lager dan eerder in de week. Bedrijven kopen Ether voor hun reserves Steeds meer bedrijven gebruiken Ether bovendien als onderdeel van hun eigen financiële reserves. Volgens gegevens van marktpartijen is er de afgelopen maand voor ruim 6 miljard dollar aan Ether aangekocht door bedrijven die hun balans willen versterken met digitale activa. Het gaat onder meer om bedrijven als BitMine en SharpLink, die in de markt worden vergeleken met ondernemingen die eerder Bitcoin aanhielden in hun schatkist. Druk op banken neemt toe Ook vanuit de politiek worden de signalen sterker dat banken niet kunnen achterblijven. Eerder zei Eric Trump, zoon van de Amerikaanse president, dat banken binnen tien jaar verdwijnen als zij crypto volledig negeren. Volgens hem is adoptie de enige manier om relevant te blijven. Of Ethereum daadwerkelijk de standaard wordt is nog niet zeker, maar de toon van de discussie is duidelijk. De opkomst van stabiele munten en de nieuwe wetgeving dwingen banken en bedrijven om te kiezen voor een blockchainoplossing. Voor VanEck staat vast dat Ethereum de grootste kanshebber is.

