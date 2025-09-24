Visa en Stripe lanceren Bitcoin credit card met 3,5% cashback

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De adoptie van crypto voor consumenten blijft toenemen. Waar banken en betalingsnetwerken lange tijd terughoudend waren, zien we nu steeds vaker samenwerkingen met Bitcoin bedrijven. Het nieuwste voorbeeld komt van Fold, dat in samenwerking met Visa en Stripe een nieuwe Bitcoin creditcard introduceert. Met deze kaart krijgen gebruikers tot 3,5% van elke aankoop terug in Bitcoin. De kaart speelt in op de groeiende vraag naar eenvoudige manieren om Bitcoin te verzamelen zonder direct via een exchange te hoeven kopen. Daarmee wordt Bitcoin langzaam een vanzelfsprekend onderdeel van het financiële systeem. Eenvoudig sparen met Bitcoin De Fold Bitcoin Rewards Credit Card wordt uitgegeven op het netwerk van Visa en draait op Stripe Issuing. Volgens Fold zijn er geen categorieën, geen inlegvereisten en geen exchange account nodig. Fold CEO Will Reeves benadrukte het belang van eenvoud: “Er zijn geen categorieën om te managen, geen tokens om te staken, geen saldovereisten; gewoon echte Bitcoin, automatisch verdiend bij elke aankoop.” Het doel is drempels weg te nemen die eerdere crypto producten minder toegankelijk maakten. Voor nieuwkomers is het een makkelijke manier om kennis te maken met Bitcoin, terwijl ervaren gebruikers profiteren van transparantie en controle. Partnerschappen met Stripe en Visa Ook Stripe en Visa onderstreepten het belang van de lancering. Sateesh Kumar Srinivasan van Stripe legde uit dat hun issuing product bedrijven helpt programma’s eenvoudiger te beheren. Cuy Sheffield, hoofd crypto bij Visa, noemde het een logische stap: "Door Fold's Bitcoin rewards te combineren met Visa's wereldwijde netwerk ontstaat een veilige manier voor consumenten om digitale assets te verdienen, zonder complexiteit." Deze samenwerking sluit aan bij een bredere trend waarin traditionele spelers hun infrastructuur beschikbaar maken voor crypto bedrijven. Fold's eerdere succes De introductie van een credit card volgt op eerdere successen. In 2020 bracht Fold in samenwerking met Visa al een Bitcoin debit card op de markt. Deze werd vanaf mei 2021 beschikbaar voor alle Amerikaanse klanten. Sindsdien zijn er meer dan $3,1 miljard aan transacties verwerkt via Fold, goed voor $83 miljoen aan Bitcoin rewards. De stap naar een credit card bevestigt Fold's ambitie om een volledig ecosysteem rond Bitcoin betalingen te bouwen. Wat betekent dit voor Bitcoin? De lancering laat zien dat bitcoin niet langer uitsluitend wordt gezien als speculatief beleggingsmiddel, maar ook als consumentenbeloning. Voor gebruikers betekent dit dat dagelijkse uitgaven kunnen bijdragen aan het opbouwen van een Bitcoin portfolio. Daarnaast kan het een belangrijke stap zijn richting mainstream adoptie. Credit cards zijn wereldwijd ingeburgerd; door Bitcoin hieraan te koppelen, krijgt de munt een zichtbaarder en praktischer gebruiksdoel. Hoe kun je starten? De Fold Bitcoin Rewards Credit Card is op dit moment gericht op de Amerikaanse markt. Gebruikers kunnen zich aanmelden via Fold en de kaart gebruiken voor alle standaardbetalingen waar Visa wordt geaccepteerd. De beloningen worden automatisch uitgekeerd in Bitcoin. Voor Nederlanders en andere Europese gebruikers is de kaart voorlopig niet beschikbaar. Wel geeft de lancering een duidelijk signaal: traditionele financiële netwerken en crypto komen steeds dichter bij elkaar. De verwachting is dat dit soort producten in de toekomst ook buiten de VS hun weg zullen vinden.

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Visa en Stripe lanceren Bitcoin credit card met 3,5% cashback is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 