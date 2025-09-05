Waarom 90% van de particuliere crypto-investeerders geld verliest – en hoe Yieldfund hen helpt

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Deventer, Nederland – [31 augustus 2025] – Het Nederlandse quantitative trading bedrijf Yieldfund pakt de grootste uitdagingen in cryptohandel aan en brengt institutionele handelsmogelijkheden binnen handbereik van particuliere beleggers. Met meer dan € 7 miljoen aan veiliggesteld investeringskapitaal biedt Yieldfund particuliere beleggers een eenvoudige toegang tot de cryptomarkt, zonder dat ze de complexiteit zelf hoeven te doorgronden. Het succes van Yieldfund sluit aan bij een duidelijke trend: naar schatting verliest 90% van de particuliere crypto-investeerders geld door emotionele beslissingen en het ontbreken van een gestructureerde aanpak. Yieldfund doorbreekt dit patroon met een volledig geautomatiseerd investeringsproces, waarbij beleggers niet rechtstreeks worden blootgesteld aan de technische complexiteit of de volatiliteit van de markt. Voor Nederlandse crypto-investeerders maakt Yieldfund beleggen eenvoudig, met maandelijkse uitbetalingen tot 5%. Tot nu toe keerde het bedrijf al meer dan $ 80.000 aan rendement uit, met een gemiddeld maandelijks rendement van +12,33% in 2025. “Veel nieuwe cryptohandelaren doen alles handmatig en laten zich leiden door emoties, wat vaak leidt tot flinke verliezen,” aldus CEO Rick Simons. “Yieldfund geeft particuliere beleggers toegang tot geavanceerde kwantitatieve handelsalgoritmen. Met behulp van high-frequency trading voeren we automatisch transacties uit op microbewegingen in de markt, waardoor we consistente rendementen kunnen behalen met effectief risicobeheer.” Yieldfund handelt uitsluitend in de top 10-cryptovaluta op basis van marktkapitalisatie en maakt gebruik van betrouwbare indicatoren, zoals handelsvolume, om transacties razendsnel uit te voeren. Posities worden slechts korte tijd aangehouden, waardoor de blootstelling aan volatiliteit minimaal blijft. Rick Simons benadrukt: “We zijn er trots op particuliere beleggers een zorgeloze investeringservaring te bieden met solide rendementen, ondersteund door strategisch risicobeheer en volledige transparantie in onze handelsactiviteiten.” Yieldfund neemt de stress van zelf handelen weg door een duidelijke aanpak te bieden, met drie investeringsplannen van één tot drie jaar, die beleggers een jaarlijks rendement tot 60% kunnen opleveren. De instapdrempel is lager dan bij veel concurrenten: met een minimale inleg van € 10.000 is investeren toegankelijker voor een breder publiek. “Uiteindelijk zoekt iedereen terugkerende rendementen. Bij Yieldfund ontvangen beleggers hun uitkeringen wekelijks rechtstreeks in hun crypto-wallet,” vervolgt Simons. Alle uitbetalingen worden elke maandag in USDC stablecoin verwerkt, zodat beleggers kunnen rekenen op constante liquiditeit. De geautomatiseerde strategie van Yieldfund leverde in 2024 indrukwekkende resultaten op, met een winratio van 93% en een handelsvolume van € 325 miljoen. Halverwege 2025 was dit volume al gestegen tot meer dan $ 346 miljoen, met een wekelijkse toename van nieuw kapitaal. Yieldfund blijft zich inzetten om institutionele handelskwaliteit beschikbaar te maken voor Nederlandse particuliere beleggers. Het bedrijf combineert stabiele rendementen met wekelijkse uitbetalingen en toont daarmee aan dat consistente inkomsten ook in een volatiele cryptomarkt haalbaar zijn. Over Yieldfund Yieldfund is een Nederlands kwantitatief trading bedrijf dat volledig geautomatiseerde, wiskundig gebaseerde systemen inzet om in de cryptomarkt te investeren. Het biedt drie investeringsplannen van 1, 2 of 3 jaar, met een minimale eenmalige inleg van € 10.000. Yieldfund staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en biedt jaarlijkse rendementen tot 60%, gecombineerd met wekelijkse uitbetalingen en volledige terugbetaling van het initiële kapitaal. Meer informatie vindt u op www.yieldfund.com. Voor vragen kunt u contact opnemen met: [email protected] i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

