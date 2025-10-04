Waarom de Labubu memecoin compleet faalde

ExchangeDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
Blue Chip Blitz
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In de basis draait crypto om innovatie, maar uiteraard speelt ook hype vaak een grote rol. Zo blijkt nu ook in de Labubu memecoin. Binnen korte tijd schoot de koers omhoog, maar de val was nog bijzonderder. Wat gebeurde er, en welke lessen kunnen beleggers hieruit trekken? De opkomst en ondergang van een hype Toen de Labubu coin voor het eerst op social media opdook, ging het razendsnel. Influencers hadden het erover, Telegram groepen stroomden vol en binnen enkele dagen waren er duizenden mensen ingestapt. De koers explodeerde, puur gedreven door hype en FOMO. Maar zoals zo vaak bij memecoins, ontbrak er iets fundamenteels: er was geen product, geen dienst en geen strategie. Zodra de eerste grote holders hun munten begonnen te verkopen, zakte de prijs in elkaar. Wat overbleef waren teleurgestelde investeerders die te laat uitstapten. Waarom memecoins zo kwetsbaar zijn Memecoins zoals Labubu lijken onschuldig en speels, maar achter het vrolijke imago gaat een kwetsbaar systeem schuil. Ze worden meestal gelanceerd zonder business model of tastbare waarde, en drijven volledig op hype. Een paar tweets of TikTok video’s kunnen de prijs opjagen, maar net zo snel keldert de waarde weer. Daar komt bij dat de memecoin scene een broedplaats is voor pump-and-dump-praktijken. Whales drijven de prijs kunstmatig op, waarna ze hun enorme supply in één keer verkopen. Voor kleine beleggers rest vaak niets anders dan forse verliezen. De rol van influencers Influencers spelen een grote rol in dit soort hypes. Vaak worden munten actief gepusht zonder dat er sprake is van transparantie of verantwoordelijkheid. In Nederland zagen we al hoe figuren als Mo Bicep en Harrie van het Kamp in opspraak kwamen door het promoten van dubieuze platformen. Labubu coin paste precies in dat patroon. Er waren geen serieuze whitepapers of teams die openheid gaven, enkel social media campagnes en snelle beloftes van hoge rendementen. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en Best Wallet Token. In dit artikel zetten we de beste munten… Continue reading Waarom de Labubu memecoin compleet faalde document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Hoe je jezelf kunt beschermen Het verhaal van Labubu laat opnieuw zien dat investeerders scherp moeten blijven. Enkele simpele checks kunnen veel ellende voorkomen: Check de whitepaper: is er een duidelijk team en plan, of blijft alles anoniem? Let op liquiditeit: kun je verkopen zonder dat de prijs meteen instort? Wees kritisch op socials: als de hype alleen leeft op Telegram of TikTok, is dat vaak een red flag Lees hier onze uitgebreide handleiding voor hoe je onderzoek kunt doen naar kleine parels. De harde les van Labubu De Labubu coin is niet het eerste en zal zeker niet het laatste voorbeeld zijn van een memecoin die instort zodra de hype een beetje weg is. Voor wie blind instapte, is het een dure les. Voor anderen is het opnieuw een reminder dat discipline en due diligence belangrijker zijn dan hypes en beloftes. Memecoins kunnen aantrekkelijk lijken door snelle winsten, maar zonder fundamentele waarde verdwijnen ze meestal net zo snel als ze opkwamen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Waarom de Labubu memecoin compleet faalde is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In de basis draait crypto om innovatie, maar uiteraard speelt ook hype vaak een grote rol. Zo blijkt nu ook in de Labubu memecoin. Binnen korte tijd schoot de koers omhoog, maar de val was nog bijzonderder. Wat gebeurde er, en welke lessen kunnen beleggers hieruit trekken? De opkomst en ondergang van een hype Toen de Labubu coin voor het eerst op social media opdook, ging het razendsnel. Influencers hadden het erover, Telegram groepen stroomden vol en binnen enkele dagen waren er duizenden mensen ingestapt. De koers explodeerde, puur gedreven door hype en FOMO. Maar zoals zo vaak bij memecoins, ontbrak er iets fundamenteels: er was geen product, geen dienst en geen strategie. Zodra de eerste grote holders hun munten begonnen te verkopen, zakte de prijs in elkaar. Wat overbleef waren teleurgestelde investeerders die te laat uitstapten. Waarom memecoins zo kwetsbaar zijn Memecoins zoals Labubu lijken onschuldig en speels, maar achter het vrolijke imago gaat een kwetsbaar systeem schuil. Ze worden meestal gelanceerd zonder business model of tastbare waarde, en drijven volledig op hype. Een paar tweets of TikTok video’s kunnen de prijs opjagen, maar net zo snel keldert de waarde weer. Daar komt bij dat de memecoin scene een broedplaats is voor pump-and-dump-praktijken. Whales drijven de prijs kunstmatig op, waarna ze hun enorme supply in één keer verkopen. Voor kleine beleggers rest vaak niets anders dan forse verliezen. De rol van influencers Influencers spelen een grote rol in dit soort hypes. Vaak worden munten actief gepusht zonder dat er sprake is van transparantie of verantwoordelijkheid. In Nederland zagen we al hoe figuren als Mo Bicep en Harrie van het Kamp in opspraak kwamen door het promoten van dubieuze platformen. Labubu coin paste precies in dat patroon. Er waren geen serieuze whitepapers of teams die openheid gaven, enkel social media campagnes en snelle beloftes van hoge rendementen. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en Best Wallet Token. In dit artikel zetten we de beste munten… Continue reading Waarom de Labubu memecoin compleet faalde document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Hoe je jezelf kunt beschermen Het verhaal van Labubu laat opnieuw zien dat investeerders scherp moeten blijven. Enkele simpele checks kunnen veel ellende voorkomen: Check de whitepaper: is er een duidelijk team en plan, of blijft alles anoniem? Let op liquiditeit: kun je verkopen zonder dat de prijs meteen instort? Wees kritisch op socials: als de hype alleen leeft op Telegram of TikTok, is dat vaak een red flag Lees hier onze uitgebreide handleiding voor hoe je onderzoek kunt doen naar kleine parels. De harde les van Labubu De Labubu coin is niet het eerste en zal zeker niet het laatste voorbeeld zijn van een memecoin die instort zodra de hype een beetje weg is. Voor wie blind instapte, is het een dure les. Voor anderen is het opnieuw een reminder dat discipline en due diligence belangrijker zijn dan hypes en beloftes. Memecoins kunnen aantrekkelijk lijken door snelle winsten, maar zonder fundamentele waarde verdwijnen ze meestal net zo snel als ze opkwamen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Waarom de Labubu memecoin compleet faalde is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Waarom de Labubu memecoin compleet faalde

By: Coinstats
2025/10/04 16:46
LABUBU
LABUBU$0.001816-10.58%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0003089-0.45%
Meteora
MET$0.1636-5.97%
Wink
LIKE$0.004744-5.29%
OP
OP$0.3563-7.09%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In de basis draait crypto om innovatie, maar uiteraard speelt ook hype vaak een grote rol. Zo blijkt nu ook in de Labubu memecoin. Binnen korte tijd schoot de koers omhoog, maar de val was nog bijzonderder. Wat gebeurde er, en welke lessen kunnen beleggers hieruit trekken? De opkomst en ondergang van een hype Toen de Labubu coin voor het eerst op social media opdook, ging het razendsnel. Influencers hadden het erover, Telegram groepen stroomden vol en binnen enkele dagen waren er duizenden mensen ingestapt. De koers explodeerde, puur gedreven door hype en FOMO. Maar zoals zo vaak bij memecoins, ontbrak er iets fundamenteels: er was geen product, geen dienst en geen strategie. Zodra de eerste grote holders hun munten begonnen te verkopen, zakte de prijs in elkaar. Wat overbleef waren teleurgestelde investeerders die te laat uitstapten. Waarom memecoins zo kwetsbaar zijn Memecoins zoals Labubu lijken onschuldig en speels, maar achter het vrolijke imago gaat een kwetsbaar systeem schuil. Ze worden meestal gelanceerd zonder business model of tastbare waarde, en drijven volledig op hype. Een paar tweets of TikTok video’s kunnen de prijs opjagen, maar net zo snel keldert de waarde weer. Daar komt bij dat de memecoin scene een broedplaats is voor pump-and-dump-praktijken. Whales drijven de prijs kunstmatig op, waarna ze hun enorme supply in één keer verkopen. Voor kleine beleggers rest vaak niets anders dan forse verliezen. De rol van influencers Influencers spelen een grote rol in dit soort hypes. Vaak worden munten actief gepusht zonder dat er sprake is van transparantie of verantwoordelijkheid. In Nederland zagen we al hoe figuren als Mo Bicep en Harrie van het Kamp in opspraak kwamen door het promoten van dubieuze platformen. Labubu coin paste precies in dat patroon. Er waren geen serieuze whitepapers of teams die openheid gaven, enkel social media campagnes en snelle beloftes van hoge rendementen. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en Best Wallet Token. In dit artikel zetten we de beste munten… Continue reading Waarom de Labubu memecoin compleet faalde document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Hoe je jezelf kunt beschermen Het verhaal van Labubu laat opnieuw zien dat investeerders scherp moeten blijven. Enkele simpele checks kunnen veel ellende voorkomen: Check de whitepaper: is er een duidelijk team en plan, of blijft alles anoniem? Let op liquiditeit: kun je verkopen zonder dat de prijs meteen instort? Wees kritisch op socials: als de hype alleen leeft op Telegram of TikTok, is dat vaak een red flag Lees hier onze uitgebreide handleiding voor hoe je onderzoek kunt doen naar kleine parels. De harde les van Labubu De Labubu coin is niet het eerste en zal zeker niet het laatste voorbeeld zijn van een memecoin die instort zodra de hype een beetje weg is. Voor wie blind instapte, is het een dure les. Voor anderen is het opnieuw een reminder dat discipline en due diligence belangrijker zijn dan hypes en beloftes. Memecoins kunnen aantrekkelijk lijken door snelle winsten, maar zonder fundamentele waarde verdwijnen ze meestal net zo snel als ze opkwamen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Waarom de Labubu memecoin compleet faalde is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Will Bitcoin Soar or Stumble Next?

Will Bitcoin Soar or Stumble Next?

The post Will Bitcoin Soar or Stumble Next? appeared on BitcoinEthereumNews.com. With the Federal Reserve’s forthcoming decision on interest rates causing speculation, Bitcoin‘s value remains stable at $115,400. China’s surprising maneuvers in the financial landscape have shifted expected market trends, prompting deeper examination by investors into analysts’ past evaluations regarding rate reductions. Continue Reading:Will Bitcoin Soar or Stumble Next? Source: https://en.bitcoinhaber.net/will-bitcoin-soar-or-stumble-next
COM
COM$0.005031-0.90%
LayerNet
NET$0.00000205-6.39%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:09
How an AI Chatbot Pushed a Client to Competitors

How an AI Chatbot Pushed a Client to Competitors

Companies are massively implementing chatbots in support service and this drives already dissatisfied clients who faced a problem out of their minds. Why this forces clients to go to competitors
Sleepless AI
AI$0.05881-8.79%
WHY
WHY$0.00000002085-8.06%
Share
Hackernoon2025/11/04 18:58
Non-Fermi Liquids: Diverse NFL Scaling Behaviors

Non-Fermi Liquids: Diverse NFL Scaling Behaviors

This section explores the diverse scaling behaviors of the fermion propagator in various Non-Fermi Liquid (NFL) contexts.
Share
Hackernoon2025/11/04 09:24

Trending News

More

Will Bitcoin Soar or Stumble Next?

How an AI Chatbot Pushed a Client to Competitors

Non-Fermi Liquids: Diverse NFL Scaling Behaviors

OpenVPP accused of falsely advertising cooperation with the US government; SEC commissioner clarifies no involvement

IP Hits $11.75, HYPE Climbs to $55, BlockDAG Surpasses Both with $407M Presale Surge!

Quick Reads

More

What Drives Dino Tycoon (TYCOON) Price? 7 Factors You Must Watch

What is Dino Tycoon TYCOON? An Introduction to Cryptocurrency

MYX Finance: A Rising Force in Decentralized Finance

CROS: Revolutionizing Game Advertising with Blockchain and AI

How to Buy Dino Tycoon (TYCOON)

Crypto Prices

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,916.77
$103,916.77$103,916.77

-1.73%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,507.01
$3,507.01$3,507.01

-2.28%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$161.26
$161.26$161.26

-3.28%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2599
$2.2599$2.2599

-2.88%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.16255
$0.16255$0.16255

-2.64%