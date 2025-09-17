Waarom SpacePay de crypto betalingsoplossing is om nu in de gaten te houden

By: Coinstats
2025/09/17 05:31
i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De meeste cryptobetalingssystemen hebben tot nu toe weinig indruk gemaakt. Grote beloftes, maar in de praktijk levert het vaak omslachtige oplossingen op waar niemand echt op zit te wachten. SpacePay lijkt dat patroon te doorbreken. De Londense start-up SpacePay heeft een systeem ontwikkeld dat werkt op bestaande pinautomaten, meer dan 325 verschillende wallets ondersteunt en ondernemers beschermt tegen de extreme koersschommelingen van crypto. Dat er al 1,3 miljoen dollar is opgehaald, laat zien dat er vertrouwen is in dit idee. Je bestaande pinautomaat krijgt een upgrade Veel platforms voor cryptobetalingen verwachten dat je alles vervangt. Nieuwe terminals, nieuwe software, extra training voor het personeel. Het kost geld en levert vooral frustratie op. SpacePay pakt het slimmer aan. Het werkt gewoon met Android pinautomaten die al in winkels staan. Een simpele software-update is genoeg. Geen verbouwingen, geen ingewikkelde trainingen en geen torenhoge kosten waar ondernemers op afhaken. Voor een winkelier is dat ideaal. Het systeem waar het personeel al mee werkt en klanten vertrouwd mee zijn, hoeft niet weg. SpacePay voegt crypto simpelweg toe aan wat er al staat. Geen keuze tussen gebruiksgemak en innovatie, maar het beste van beide. 325 wallets ondersteunen verandert alles Iedereen die ooit met crypto probeerde te betalen, kent het probleem. Een winkel accepteert alleen een specifieke app. Je moet opnieuw registreren, geld verplaatsen en weer een account beheren. Onhandig en het kost veel tijd. Met SpacePay is dat verleden tijd. Het systeem werkt met meer dan 325 wallets. Van MetaMask tot Trust Wallet en zelfs minder bekende apps. Grote kans dat jouw favoriete wallet er al tussen zit. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is ook praktisch. Crypto gebruikers hebben vaak hun eigen voorkeuren en beveiligingsinstellingen. Niemand wil van wallet wisselen om een broodje te kunnen afrekenen. SpacePay snapt dat en speelt erop in. Bescherming tegen volatiliteit Het grootste probleem van betalen met crypto is de koers. Een product verkopen voor $ 50 en even later merken dat de ontvangen Bitcoin nog maar $ 40 waard is, kan vervelend zijn. SpacePay lost dit op door betalingen direct om te zetten naar euro’s, dollars of ponden. De klant rekent af met Bitcoin, Ethereum of een andere coin, maar de winkelier ontvangt stabiel geld dat gebruikt kan worden voor huur, salaris en andere kosten. Geen grafieken volgen, geen zorgen over koersval en geen slapeloze nachten meer. Wat er verkocht is, blijft simpelweg hetzelfde bedrag waard. Lage transactiekosten die het verschil maken Betaalproviders pakken normaal 2 tot 4 procent per transactie. Voor een kleine ondernemer loopt dat bedrag flink op. Een pizzeria die $ 8.000 om zet in kaartbetalingen, betaalt honderden dollars aan kosten. SpacePay rekent slechts 0,5%. Voor datzelfde bedrag aan omzet betaalt de ondernemer nog maar $ 40. Het verschil blijft direct in de zak van de eigenaar. Goedkopere transacties maken cryptobetalingen ook aantrekkelijker. Wanneer de kosten lager liggen dan bij traditionele systemen, wordt crypto steeds vaker een logische keuze. Dat zorgt voor meer gebruik in het dagelijks leven. Beveiliging zonder gedoe Wie zich verdiept in crypto, komt al snel uit bij ingewikkelde termen als private keys, smart contracts en hacks. Voor een gewone ondernemer is dat niet werkbaar. SpacePay neemt die zorgen weg. Het platform regelt beveiliging op de achtergrond met versleuteling, realtime-monitoring en gedecentraliseerde technologie. Winkeliers krijgen veilige transacties zonder zelf specialist te hoeven worden. Ook voor klanten is het betrouwbaar. Hun gegevens blijven beschermd tijdens het hele proces. Geen extra risico’s, geen ingewikkelde stappen, maar gewoon een veilige betaling. Een token met echte waarde De $SPY token is meer dan een speculatief middel. Het speelt een actieve rol binnen het systeem van SpacePay. Holders krijgen stemrecht over beslissingen, maandelijkse beloningen en toegang tot nieuwe functies. Daarnaast is er een verdeling van inkomsten. In totaal zijn er 34 miljard tokens, met een opzet die is gericht op duurzame groei. Een vijfde is beschikbaar voor de verkoop, 17% voor beloningen, en de rest gaat naar ontwikkeling, partnerschappen, marketing en reserves. Geen pump-and-dump, maar een plan voor de lange termijn. Hoe je kunt meedoen De presale van $SPY loopt momenteel tegen een prijs van $ 0,003181 per token. Geïnteresseerden kunnen via de officiële website instappen met wallets als MetaMask en WalletConnect. Betalingen zijn mogelijk in ETH, BNB, USDT en andere crypto’s. Voor nieuwkomers zijn er ook betaalopties met bankkaarten. Omdat de prijs stijgt per ronde, hebben vroege kopers voordeel. Wie eerder instapt, krijgt de beste deal. Doe nu mee met de $SPY presale Website    |    (X) Twitter    |  Telegram i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

Het bericht Waarom SpacePay de crypto betalingsoplossing is om nu in de gaten te houden is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

