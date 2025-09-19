Warsaw Stock Exchange lanceert eerste Bitcoin-ETF in Polen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Warsaw Stock Exchange (GPW) heeft deze week de allereerste Bitcoin-ETF van Polen gelanceerd. Het is een mijlpaal voor Oost-Europa, dat hiermee aansluit bij een wereldwijde trend waarin Bitcoin-ETF’s steeds vaker hun weg vinden naar de traditionele financiële markten. Bitcoin BETA ETF officieel gelanceerd Het nieuwe product heet Bitcoin BETA ETF en wordt beheerd door AgioFunds. Het fonds volgt de prijs van bitcoin via futurescontracten die verhandeld worden op de Chicago Mercantile Exchange (CME). Daarbij wordt valutarisico met de Amerikaanse dollar afgedekt via forward contracts, zodat Poolse beleggers geen last hebben van schommelingen in de USD/PLN-koers. Volgens de beurs zelf biedt de notering "een veilige manier om in de cryptomarkt te participeren via een instrument dat onder toezicht staat en voldoet aan de transparantie-eisen van de gereguleerde kapitaalmarkt." DM BOŚ treedt op als market maker en garandeert liquiditeit. JUST IN: First Bitcoin ETF in Poland is now trading on the Warsaw Stock Exchange pic.twitter.com/igI7HHHmhp — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 18, 2025 Deel van bredere ETF-trend Met de notering sluit de GPW zich aan bij een beweging die eerder al in Canada (2021) en de Verenigde Staten (2024) begon. Daar trekken Bitcoin-ETF's dagelijks miljarden aan instroom. De Poolse toezichthouder KNF gaf in juni groen licht voor de uitgifte van de ETF. "Het is onze reactie op de groeiende vraag van beleggers naar nieuwe asset classes," aldus Kazimierz Szpak, fondsbeheerder bij AgioFunds. Betekenis voor Polen en de cryptosector Met ruim 38 miljoen inwoners en de grootste beurs van Centraal- en Oost-Europa speelt Polen een sleutelrol in de regio. De notering van een Bitcoin-ETF in Warschau wordt gezien als een signaal dat digitale assets ook in traditionele financiële markten een plek krijgen. Voor Poolse beleggers biedt het bovendien een laagdrempelige manier om bitcoin via een regulier beleggingskanaal toe te voegen. Poolse media spraken zelfs van een "historisch moment." Bitcoin.pl benadrukte dat dit product de deur opent voor traditionele beleggers die eerder wegbleven uit de cryptomarkt. Timing en regulering De introductie van de ETF valt samen met de voorbereidingen op de Europese MiCA-wetgeving, die ook in Polen in de nationale regels wordt verankerd. Sommige voorstellen liggen politiek gevoelig, maar de lancering van een gereguleerd bitcoinfonds toont dat er ruimte is voor innovatie. 