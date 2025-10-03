Wat betekenen Uptober en grote token unlocks voor altcoins?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De cryptomarkt is een zeer volatiele markt. In oktober 2025 wordt een zogenoemde ‘uptober’ verwacht, dus dit zal een hoop voor altcoins kunnen betekenen. Bitcoin is weer aan het stijgen, wat andere coins ook laat stijgen. Daarnaast komen er verschillende unlocks aan op de cryptomarkt voor SUI en ENA. Wat gaat dit alles betekenen voor altcoins? Zorgt dit voor meer volatiliteit of gaan we een positieve oktober shock zien? De unlocks altcoins oktober 2025 Een token unlock is het moment waarop de vergrendelde tokens van een bepaalde token worden uitgegeven. De tokens worden dan uitgegeven voor teamleden, investeerders of beloningen. De coins komen dus simpel gezegd op de markt, waardoor er meer volatiliteit kan ontstaan. Vooral wanneer het gaat om grote token unlocks kan dit leiden tot verkoopdruk en tijdelijke prijsdalingen. Het gaat er dan om dat er ineens meer aanbod is dan dat er vraag is, waardoor prijzen dalen. In oktober 2025 zijn er verschillende unlocks. SUI token unlock De token unlock van SUI Coin van het Sui Network zal plaatsvinden op 4 oktober 2025. De waarde van de unlock zal ongeveer $ 127 miljoen zijn. We hebben dan te maken met 8% van het algehele circulerende aanbod. SUI is ooit ontwikkeld als een zogenoemde ‘Solana killer’. Deze unlock kan voor veel volatiliteit rond de coin zorgen. Deze tokens zijn bedoeld voor vroege investeerders en het team. Dit kan dus juist leiden tot winstnemingen. SUI prijsverwachting oktober 2025 Op het moment dat SUI de token unlock heeft, wordt er voorspeld dat de prijs met 10 tot 20% gaat dalen. Op het moment van schrijven is $ 3.59 waard. De prijs kan mogelijk dalen naar onder de $ 3 en zelfs naar de $ 2,80. Het zal er volledig vanaf hangen hoeveel winstneming we gaan zien zodra je de unlock plaatsvindt. { "width": "100%", "height": "400", "symbol": "COINBASE:SUIUSD", "interval": "60", "timezone": "Europe/Amsterdam", "theme": "light", "style": "1", "locale": "en", "hide_top_toolbar": true, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "calendar": false, "support_host": "https://www.tradingview.com" } Ethena token unlock Ook de Ethena (ENA) zal te maken krijgen met een token unlock. Deze unlock zal op 6 oktober 2025 plaatsvinden. Dit heeft een waarde van ongeveer $ 52 miljoen. Het percentage van het circulerende aanbod is 6%. Voor ENA kan er veel volatiliteit zijn wanneer de token unlock plaatsvindt. ENA staat bekend om haar synthetische dollar en hoge APY’s. Omdat ENA een relatief beperkte free float heeft, kan de unlock een groter prijseffect hebben dan bij andere altcoins. ENA prijsverwachting oktober 2025 ENA is op het moment van schrijven $ 0,6155 waard. Door de token unlock kan de prijs flink dalen naar $ 0,55. Wanneer de token unlock er nog verder inhakt, is het zelfs mogelijk dat de ENA prijs nog verder gaat dalen naar de $ 0,35. Voor investeerders is het van belang om deze unlock goed in de gaten te houden. { "width": "100%", "height": "400", "symbol": "COINBASE:ENAUSD", "interval": "60", "timezone": "Europe/Amsterdam", "theme": "light", "style": "1", "locale": "en", "hide_top_toolbar": true, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "calendar": false, "support_host": "https://www.tradingview.com" } Andere unlocks deze maand Er zijn nog enkele andere unlocks deze maand die plaatsvinden. Dit gaat om projecten als Aptos (APT) Immutable (IMX) en Optimism (OP). Zij voegen samen nog eens een waarde van $ 45 miljoen toe. De invloed van deze unlocks zal kleiner zijn dan van SUI of ENA, maar het algemene sentiment kan op de markt verslechteren wanneer er vele coins dalen. Altcoin volatiliteit: Solana en Dogecoin profiteren De ene altcoin kan zwakker zijn dan de andere altcoin. Hierdoor zijn er altcoins die sterker zijn waardoor zelfs in de september maand groene cijfers zijn. Goede voorbeelden hiervan zijn Solana (SOL) en Dogecoin (DOGE). Beide coins zagen een stijging in september 2025. DOGE stijgt in september In de afgelopen 30 dagen zien we dat Dogecoin is gestegen met 20,4%. Daarnaast hebben we slechts $ 5 miljoen aan long liquidaties gezien, terwijl dit bij andere altcoins veel hoger was. DOGE is op het moment van schrijven $ 0,259 waard. Door de community van DOGE is het makkelijker om stand te houden wanneer het marktsentiment verslechterd. Verder zien we dat er toegenomen adoptie is voor microbetalingen. { "width": "100%", "height": "400", "symbol": "COINBASE:DOGEUSD", "interval": "60", "timezone": "Europe/Amsterdam", "theme": "light", "style": "1", "locale": "en", "hide_top_toolbar": true, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "calendar": false, "support_host": "https://www.tradingview.com" } SOL groeit door, ondanks marktdaling Naast DOGE zien we ook duidelijk dat Solana een winnaar was in september 2025. in de afgelopen 30 dagen is SOL met 10% gestegen. We zagen $ 18 miljoen aan short liquidaties, maar toch zien we dat de SOL koers zijn waarde behoudt. We zien bij Solana dat er een toename aan institutionele interesse is, waardoor de SOL prijs blijft stijgen. Op het moment van schrijven is de waarde van SOL $ 231,11. Solana blijft sterk op het gebied van fundamentele groei en veerkrachtigheid wat betreft de prijsontwikkelingen. { "width": "100%", "height": "400", "symbol": "COINBASE:SOLUSD", "interval": "60", "timezone": "Europe/Amsterdam", "theme": "light", "style": "1", "locale": "en", "hide_top_toolbar": true, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "calendar": false, "support_host": "https://www.tradingview.com" } Altcoins die verloren in september 2025 Er zijn ook zeker zwakkere altcoins op de cryptomarkt die september niet zo goed wisten te overleven als DOGE en SOL. Goede voorbeelden hiervan zijn The Graph (GRT), Algorand (ALGO) en Axie Infinity (AXS): The Graph: Ziet recent verschillende long liquidaties en heeft moeite om kopers vast te houden. Algorand: Daling in volume en afnemende liquiditeit. Axie Infinity: Er zijn verschillende project uitdagingen en unlocks zetten druk op en prijs. Veel van dit soort coins zien afnemende hype en minder ontwikkelingsactiviteit. Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Bitcoin start sterk aan Q4, en dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat altcoins snel gaan volgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? Strategieën voor Nederlandse traders Token unlocks, marktvolatiliteit en verkoopdruk kunnen zorgen voor meer onzekerheid om de markt. Altcoins oktober 2025 kunnen hierdoor alle kanten op gaan. Investeerders en traders kunnen gebruikmaken van dit soort situaties om meer winst te halen. Hieronder vind je tips die je als investeerder of trader in Nederland kunt gebruiken. Maak gebruik van stop-loss orders: Plaats de orders onder belangrijke steunzones om verlies op die manier te beperken wanneer je te maken hebt met plotselinge verkoopdruk. Diversifiëren: Spreid altijd je investeringen over verschillende altcoins. Op die manier kun je het risico van een investering beperken. Bekijk unlock schema’s: Hou websites zoals tokenUnlocks en DeFiLlama in de gaten om te kijken naar unlocks. Op die manier kun je je voorbereiden op eventuele verkoopdruk. Controleer liquiditeit: Controleer het handelsvolume en orderboek diepte. Op die manier kun je sneller reageren. De rol van Bitcoin voor volatiliteit bij altcoins oktober 2025 Vaak volgen de altcoins de bewegingen van Bitcoin (BTC). Wanneer Bitcoin stabieler is, kunnen altcoins dus ook sneller stabieler worden. Heeft BTC juist te maken met meer volatiliteit? Dan kunnen altcoins ook meer volatiliteit ervaren. De historische vergelijking met 2024 Als we kijken naar april 2024, dan zagen we dat Bitcoin consolideerde rond de $ 65.000. Dit was een tijdje zo. Deze stabiliteit zorgde voor een soort mini altseason waarbij veel projecten beter konden presteren. Als we dan kijken naar juni 2024, toen daalde BTC in 1 week 7%. Hierdoor was de altcoinseason snel voorbij. Tokens met lage liquiditeit daalde met wel 20 tot 30% in enkele dagen. Dit laat zien dat altcoins nog steeds BTC volgen. De Bitcoin koers 3 oktober 2025 Op het moment van schrijven is de Bitcoin koers weer aan het stijgen. De BTC waarde is op het moment van schrijven $ 119,978. Bitcoin heeft weer kortstondig boven de $ 120.000 gezeten, waardoor we kunnen zien dat er op dit moment een positief sentiment gaande is. Bitcoin kan verder stijgen wanneer er geen externe macro-economische factoren gebeuren waardoor de koers weer gaat dalen. Uptober verwachting: Volatiliteit met kansen In de eerste 10 dagen van oktober zullen er twee grote token unlocks zijn voor SUI en ENA. Hierdoor kunnen deze prijzen met 10 tot 20% gaan dalen. Als we kijken op de lange termijn in oktober, dan lijkt Bitcoin stabiel te groeien en gaan we misschien zelfs richting een nieuwe All-Time-High voor BTC. Dit zal dus betekenen dat er wel een uptober komt. Eind oktober kan het marktsentiment aangesterkt zijn waardoor Bitcoin profiteert van sterke stijgingen en hierdoor de altcoins ook door kunnen groeien. Voor investeerders en handelaren is het van belang om de koersen van je investeringen goed in de gaten te houden. 