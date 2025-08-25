Watch Out: Massive Token Unlocks Coming Up in 26 Altcoins Next Week – Here’s the Day-by-Day, Hour-by-Hour List

By: BitcoinEthereumNews
2025/08/25 05:43
Humanity
H$0.03029-0.68%
Huma Finance
HUMA$0.02646-5.46%
Moonveil
MORE$0.10086+0.22%
TokenFi
TOKEN$0.01382-2.40%
VENOM
VENOM$0.14781-4.52%
SphereX
HERE$0.000358+0.28%

While the cryptocurrency market witnessed a decline in Bitcoin last week, Ethereum reached a new all-time high.

Whether ETH will break the $5,000 level in the new week will be closely watched. Furthermore, cryptocurrency followers will also be watching for a large number of token unlocks across numerous altcoins.

Here is the weekly token unlock calendar we have prepared specially for you as Bitcoinsistemi.com.

(All times are stated as UTC+3 Türkiye time)

Venom (VENOM)

Market Value: $319.89 million

Token Amount to be Unlocked: $8.67 million (2.71% of market capitalization)

Lock Opening Date: 25.08.2025 – 03:00

Humanity (H)

Market Value: $59.70 million

Token Amount to be Unlocked: $2.92 million (4.90% of market value)

Lock Opening Date: 25.08.2025 – 03:00

GateToken (GT)

Market Value: $2.19 billion

Token Amount to be Opened: $119.05 million (5.42% of market value)

Lock Opening Date: 26.08.2025 – 03:00

Euler (EUL)

Market Value: $205.17 million

Token Amount to be Unlocked: $1.31 million (0.63% of market capitalization)

Lock Opening Date: 26.08.2025 – 03:00

Amnis Finance (AMI)

Market Value: $4.44 million

Token Amount to be Unlocked: $1.38 million (31.07% of market value)

Lock Opening Date: 26.08.2025 – 03:00

Sahara AI (SAHARA)

Market Value: $182.23 million

Token Amount to be Unlocked: $8.03 million (4.40% of market value)

Lock Opening Date: 26.08.2025 – 15:00

Huma Finance (HUMA)

Market Value: $47.32 million

Token Amount to be Unlocked: $14.68 million (30.93% of market value)

Lock Opening Date: 26.08.2025 – 15:00

Moonveil (MORE)

Market Value: $18.31 million

Token Amount to be Unlocked: $1.42 million (7.75% of market value)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 03:00

Blum (BLUM)

Market Value: $8.87 million

Token Amount to be Unlocked: $1.88 million (21.29% of market value)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 03:00

Funtico (TICO)

Market Value: $7.11 million

Token Amount to be Unlocked: $1.78 million (25.03% of market value)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 03:00

Axelar (AXL)

Market Value: $336.54 million

Token Amount to be Unlocked: $4.10 million (1.22% of market capitalization)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 08:00

Resolv Labs (RESOLV)

Market Value: $45.96 million

Token Amount to be Unlocked: $2.93 million (6.36% of market value)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 15:00

Yield Guild Games (YGG)

Market Value: $103.02 million

Token Amount to be Unlocked: $1.36 million (1.32% of market capitalization)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 17:00

Grass (GRASS)

Market Value: $247.08 million

Token Amount to be Unlocked: $3.03 million (1.22% of market capitalization)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00

Clearpool (CPOOL)

Market Value: $158.01 million

Token Amount to be Unlocked: $1.36 million (0.86% of market value)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00

Sign (SIGN)

Market Value: $87.47 million

Token Amount to be Unlocked: $3.59 million (4.10% of market value)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00

Maverick Protocol (MAV)

Market Value: $41.63 million

Token Amount to be Unlocked: $1.05 million (2.52% of market value)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00

Sophon (SOPH)

Market Value: $68.50 million

Token Amount to be Opened: $10.11 million (14.73% of market value)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 15:00

Open Campus (EDU)

Market Value: $59.43 million

Token Amount to be Unlocked: $3.08 million (5.16% of market value)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 18:00

Ika (IKA)

Market Value: $100.98 million

Token Amount to be Unlocked: $2.84 million (2.80% of market value)

Lock Opening Date: 29.08.2025 – 03:00

Treehouse (TREE)

Market Value: $50.46 million

Token Amount to be Unlocked: $3.12 million (6.17% of market value)

Lock Opening Date: 29.08.2025 – 03:00

Kamino (KMNO)

Market Value: $162.14 million

Token Amount to be Unlocked: $14.17 million (8.73% of market value)

Lock Opening Date: 30.08.2025 – 03:00

Echelon Prime (PRIME)

Market Value: $128.95 million

Token Amount to be Unlocked: $2.19 million (1.70% of market value)

Lock Opening Date: 30.08.2025 – 03:00

GUNZ (GUN)

Market Value: $28.20 million

Token Amount to be Unlocked: $2.09 million (7.41% of market value)

Lock Opening Date: 30.08.2025 – 03:00

Optimism (OP)

Market Value: $1.42 billion

Token Amount to be Unlocked: $26.13 million (1.84% of market capitalization)

Lock Opening Date: 31.08.2025 – 03:00

AltLayer (ALT)

Market Value: $147.85 million

Token Amount to be Unlocked: $8.92 million (6.02% of market value)

Lock Opening Date: 31.08.2025 – 09:00

*This is not investment advice.

Follow our Telegram and Twitter account now for exclusive news, analytics and on-chain data!

Source: https://en.bitcoinsistemi.com/watch-out-massive-token-unlocks-coming-up-in-26-altcoins-next-week-heres-the-day-by-day-hour-by-hour-list/

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Japan to cut ultra-long bond sales, draft shows

Japan to cut ultra-long bond sales, draft shows

PANews reported on June 19 that according to a draft document, Japan will reduce its scheduled government bond sales by 500 billion yen from the initial plan to 171.8 trillion
BarnBridge
BOND$0.1734-0.74%
Juneo Supernet
JUNE$0.0642-6.41%
Share
PANews2025/06/19 11:05
Share
Top 3 Altcoins That Could Overtake XRP by 2026

Top 3 Altcoins That Could Overtake XRP by 2026

Detail: https://coincu.com/pr/top-3-altcoins-that-could-surpass-xrp-by-2026/
XRP
XRP$3.0321-0.63%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.020235-9.72%
Share
Coinstats2025/08/25 06:00
Share
Watch Out: Numerous Altcoin Events and Economic Developments in the Coming Week – Here is the Day-by-Day, Hour-by-Hour List

Watch Out: Numerous Altcoin Events and Economic Developments in the Coming Week – Here is the Day-by-Day, Hour-by-Hour List

The cryptocurrency market will be monitoring numerous altcoin events and economic developments in the new week. Continue Reading: Watch Out: Numerous Altcoin Events and Economic Developments in the Coming Week – Here is the Day-by-Day, Hour-by-Hour List
Altcoin
ALTCOIN$0.0006157-1.75%
SphereX
HERE$0.000358+0.28%
Share
Coinstats2025/08/25 05:49
Share

Trending News

More

Japan to cut ultra-long bond sales, draft shows

Top 3 Altcoins That Could Overtake XRP by 2026

Watch Out: Numerous Altcoin Events and Economic Developments in the Coming Week – Here is the Day-by-Day, Hour-by-Hour List

Telegram founder Pavel Durov says case going nowhere, slams French gov

BlockDAG’s $381M Presale Success Wasn’t Luck, Meet The Core Team Made It Happen!