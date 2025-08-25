Watch Out: Massive Token Unlocks Coming Up in 26 Altcoins Next Week – Here’s the Day-by-Day, Hour-by-Hour List

While the cryptocurrency market witnessed a decline in Bitcoin last week, Ethereum reached a new all-time high.
Whether ETH will break the $5,000 level in the new week will be closely watched. Furthermore, cryptocurrency followers will also be watching for a large number of token unlocks across numerous altcoins.
Here is the weekly token unlock calendar we have prepared specially for you as Bitcoinsistemi.com.
(All times are stated as UTC+3 Türkiye time)
Venom (VENOM)
Market Value: $319.89 million
Token Amount to be Unlocked: $8.67 million (2.71% of market capitalization)
Lock Opening Date: 25.08.2025 – 03:00
Humanity (H)
Market Value: $59.70 million
Token Amount to be Unlocked: $2.92 million (4.90% of market value)
Lock Opening Date: 25.08.2025 – 03:00
GateToken (GT)
Market Value: $2.19 billion
Token Amount to be Opened: $119.05 million (5.42% of market value)
Lock Opening Date: 26.08.2025 – 03:00
Euler (EUL)
Market Value: $205.17 million
Token Amount to be Unlocked: $1.31 million (0.63% of market capitalization)
Lock Opening Date: 26.08.2025 – 03:00
Amnis Finance (AMI)
Market Value: $4.44 million
Token Amount to be Unlocked: $1.38 million (31.07% of market value)
Lock Opening Date: 26.08.2025 – 03:00
Sahara AI (SAHARA)
Market Value: $182.23 million
Token Amount to be Unlocked: $8.03 million (4.40% of market value)
Lock Opening Date: 26.08.2025 – 15:00
Huma Finance (HUMA)
Market Value: $47.32 million
Token Amount to be Unlocked: $14.68 million (30.93% of market value)
Lock Opening Date: 26.08.2025 – 15:00
Moonveil (MORE)
Market Value: $18.31 million
Token Amount to be Unlocked: $1.42 million (7.75% of market value)
Lock Opening Date: 27.08.2025 – 03:00
Blum (BLUM)
Market Value: $8.87 million
Token Amount to be Unlocked: $1.88 million (21.29% of market value)
Lock Opening Date: 27.08.2025 – 03:00
Funtico (TICO)
Market Value: $7.11 million
Token Amount to be Unlocked: $1.78 million (25.03% of market value)
Lock Opening Date: 27.08.2025 – 03:00
Axelar (AXL)
Market Value: $336.54 million
Token Amount to be Unlocked: $4.10 million (1.22% of market capitalization)
Lock Opening Date: 27.08.2025 – 08:00
Resolv Labs (RESOLV)
Market Value: $45.96 million
Token Amount to be Unlocked: $2.93 million (6.36% of market value)
Lock Opening Date: 27.08.2025 – 15:00
Yield Guild Games (YGG)
Market Value: $103.02 million
Token Amount to be Unlocked: $1.36 million (1.32% of market capitalization)
Lock Opening Date: 27.08.2025 – 17:00
Grass (GRASS)
Market Value: $247.08 million
Token Amount to be Unlocked: $3.03 million (1.22% of market capitalization)
Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00
Clearpool (CPOOL)
Market Value: $158.01 million
Token Amount to be Unlocked: $1.36 million (0.86% of market value)
Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00
Sign (SIGN)
Market Value: $87.47 million
Token Amount to be Unlocked: $3.59 million (4.10% of market value)
Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00
Maverick Protocol (MAV)
Market Value: $41.63 million
Token Amount to be Unlocked: $1.05 million (2.52% of market value)
Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00
Sophon (SOPH)
Market Value: $68.50 million
Token Amount to be Opened: $10.11 million (14.73% of market value)
Lock Opening Date: 28.08.2025 – 15:00
Open Campus (EDU)
Market Value: $59.43 million
Token Amount to be Unlocked: $3.08 million (5.16% of market value)
Lock Opening Date: 28.08.2025 – 18:00
Ika (IKA)
Market Value: $100.98 million
Token Amount to be Unlocked: $2.84 million (2.80% of market value)
Lock Opening Date: 29.08.2025 – 03:00
Treehouse (TREE)
Market Value: $50.46 million
Token Amount to be Unlocked: $3.12 million (6.17% of market value)
Lock Opening Date: 29.08.2025 – 03:00
Kamino (KMNO)
Market Value: $162.14 million
Token Amount to be Unlocked: $14.17 million (8.73% of market value)
Lock Opening Date: 30.08.2025 – 03:00
Echelon Prime (PRIME)
Market Value: $128.95 million
Token Amount to be Unlocked: $2.19 million (1.70% of market value)
Lock Opening Date: 30.08.2025 – 03:00
GUNZ (GUN)
Market Value: $28.20 million
Token Amount to be Unlocked: $2.09 million (7.41% of market value)
Lock Opening Date: 30.08.2025 – 03:00
Optimism (OP)
Market Value: $1.42 billion
Token Amount to be Unlocked: $26.13 million (1.84% of market capitalization)
Lock Opening Date: 31.08.2025 – 03:00
AltLayer (ALT)
Market Value: $147.85 million
Token Amount to be Unlocked: $8.92 million (6.02% of market value)
Lock Opening Date: 31.08.2025 – 09:00
*This is not investment advice.
Source: https://en.bitcoinsistemi.com/watch-out-massive-token-unlocks-coming-up-in-26-altcoins-next-week-heres-the-day-by-day-hour-by-hour-list/