Web3 gaming krijgt boost door Tilted en Majyo Treasure

Tilted en Majyo Treasure: een strategische samenwerking Tilted focust op AI-gedreven data-analyse. Majyo Treasure, een idle RPG op het Sei-netwerk, sluit daarbij aan om gameplay en economische participatie te verbinden. Tilted's technologie zet live speelmomenten om in bruikbare data. Zo kunnen memorabele momenten direct worden benut in het spelverloop of gedeeld met anderen. Majyo Treasure is een project van MokokoStudio en richt zich op toegankelijkheid. Het spel combineert luchtige RPG-elementen met de voordelen van Web3. Deze samenwerking laat zien hoe blockchain, AI en community samenkomen in een spelwereld waarin spelers echt een rol spelen. Majyo Treasures x Tilted: Idle RPG Meets AI Gaming ✨@MajyoGame, the idle RPG mini-game by @MokokoStudio powered by @SeiNetwork, is teaming up with Tilted, the AI-driven platform that transforms live gameplay into structured data for creator economies. This partnership… pic.twitter.com/zB4qw18hhV — Tilted (@tiltedxyz) September 20, 2025 Wat maakt Web3 gaming anders? De kracht van AI, data en creator-economie Web3 gaming biedt een open alternatief voor de gesloten modellen van traditionele games. Met blockchain wordt eigenaarschap inzichtelijk en beloningen controleerbaar. Tilted versterkt dat met AI-analyses, waarmee spelers sleutelmomenten kunnen taggen en daar direct voor beloond worden via het "Tag & Earn"-systeem. Dankzij de Streaming Marketplace van Tilted kunnen deze momenten eenvoudig gedeeld of verkocht worden. Zo wordt de creator-economie voor iedereen toegankelijk. Dankzij het snelle en efficiënte Sei-netwerk blijft het systeem schaalbaar en betaalbaar. Zo ontstaat een actieve community waarin creativiteit van spelers echt telt. Web3 gaming als ecosysteem voor spelers én makers De samenwerking tussen Tilted en Majyo Treasure maakt duidelijk dat Web3 gaming verder gaat dan simpelweg spelen of verdienen. Als AI, blockchain en community samenkomen, krijgen spelers de kans om echt iets op te bouwen. De combinatie van Tag & Earn, een slimme marktplaats en een schaalbare infrastructuur wijst vooruit naar een nieuw model voor digitale interactie. Wie tijd en moeite steekt in het spel, krijgt daar iets voor terug. Dat is precies wat deze ontwikkeling aantrekkelijk maakt voor elke serieuze Web3-gamer. Web3 gaming krijgt boost door Tilted en Majyo Treasure

By: Coinstats
2025/09/21 22:16
