Webull crypto nu weer beschikbaar in de VS

Webull hervat zijn cryptohandel voor Amerikaanse gebruikers. Na een pauze kunnen gebruikers weer aan de slag met ruim 50 munten, rechtstreeks in de app. Dat betekent een duidelijke inhaalslag vergeleken met de situatie in 2023. Waarom Webull cryptohandel stopte in 2023 In 2023 trok Webull plots de stekker uit cryptohandel voor Amerikaanse klanten. Dat had alles te maken met toenemende druk vanuit toezichthouders en interne afwegingen rondom de geplande beursgang. De dienst verhuisde tijdelijk naar Webull Pay, een aparte app die weinig tractie kreeg. Voor veel gebruikers voelde dat als een flinke achteruitgang: de toegang werd omslachtiger en de ervaring minder soepel. Dit leidde tot teleurstelling bij de community en een merkbare afname in activiteit binnen het cryptosegment van het platform. JUST IN: Webull to allow U.S. customers to buy Bitcoin and crypto again. They previously dropped the service due to regulatory concerns in 2023. pic.twitter.com/fr5YgsxzmG — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 25, 2025 They previously dropped the service due to regulatory concerns in 2023. pic.twitter.com/fr5YgsxzmG — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 25, 2025 Volledige integratie: crypto en aandelen in één app Eén interface voor traditionele én digitale assets Sinds augustus 2025 zijn crypto- en aandelenfuncties weer ondergebracht in de hoofdapp van Webull. Gebruikers hoeven daardoor niet langer te schakelen tussen aparte toepassingen of extra accounts. Bekende munten als Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Solana (SOL) behoren tot het aanbod, naast tientallen andere digitale activa. De dienst is continu beschikbaar met realtime koersinformatie en orderuitvoering. Daarmee sluit Webull aan bij de wens van beleggers om verschillende soorten investeringen via één applicatie te beheren. Strategische keuze voor gebruiksgemak en loyaliteit Volgens CEO Anthony Denier draait het allemaal om eenvoud en efficiëntie. Door alles te centraliseren wil Webull beleggers langer vasthouden in zijn ecosysteem. Geen aparte crypto-app meer betekent minder drempels, meer continuïteit en bovendien meer vertrouwen. Deze herlancering in de VS volgt op een stille introductie eerder dit jaar in Brazilië. Die test bleek succesvol genoeg om de volledige uitrol weer op gang te brengen. Webull has just launched our cryptocurrency offering! You can now buy and sell your favourite crypto tokens from Bitcoin, to Ethereum, to Dogecoin – all within the Webull App. Check it out today. pic.twitter.com/g5y6WK2Kyw — WebullAustralia (@WebullAU) August 26, 2025 Welke digitale assets zijn beschikbaar op Webull Webull pakt het meteen groots aan, met meer dan 50 digitale activa zijn beschikbaar op het platform. Niet alleen de grote, bekende munten, maar ookkleinere, opkomende tokens behoren tot het huidige aanbod. Zo richt Webull zich niet alleen op ervaren handelaren, maar ook op nieuwkomers die nieuwsgierig zijn naar crypto en willen ontdekken wat er mogelijk is. Het brede aanbod zorgt ervoor dat klanten alles vanuit één app kunnen beheren. Van aandelen tot altcoins, wat de aantrekkingskracht van het platform stevig vergroot. Surprise: Webull just turned U.S. crypto trading back on. 50+ coins, fresh retail flow, and a likely jolt to liquidity and short-term price moves. Who wins the first-week surge—and how do you trade it? Read the playbook before the rush https://t.co/nvHrC4QQEq pic.twitter.com/Br4w1Q3I8d — Biturai | Alpha of Trading (@biturai_trading) August 25, 2025 Impact op concurrentie en handelsvolumes in de VS Webull vs Robinhood: functie boven eenvoud De comeback van Webull is betekent een nieuwe spelen in een toch al zeer competitieve markt, met Robinhood als voornaamste uitdager. Robinhood staat bekend om zijn strakke, eenvoudige interface. Die is ideaal voor beginners. Webull daarentegen mikt duidelijk op de actievere belegger die meer tools, meer data en meer controle zoekt. Door crypto toe te voegen aan het brede pakket dat al bestond, onderstreept Webull zijn positionering als multifunctioneel platform dat méér biedt dan alleen gebruiksgemak. Verwachtingen over handelsvolume en marktaandeel Analisten zijn positief: met de herintroductie van crypto verwacht men een stevige stijging in handelsvolumes bij Webull. De combinatie van 24/7 toegang, een breed aanbod en een gestroomlijnde app maakt het platform aantrekkelijker voor actieve handelaren. Tegelijkertijd draagt de centralisatie bij aan klantbehoud: gebruikers blijven langer binnen het ecosysteem, omdat het gewoon prettig is om alles overzichtelijk bij elkaar te hebben. Deze combinatie kan Webull helpen om zijn positie in het Amerikaanse retailsegment te versterken. Robinhood $HOOD-brings easy, commission-free trading for newbies with a slick app! Webull $BULL-powers up advanced traders with killer charts, futures, & short selling. Both $0 fees, but Webull’s got the edge for pros! Webull crypto is terug: één platform, meer mogelijkheden Webull keert terug in de Amerikaanse cryptomarkt met frisse energie en een helder plan. Alles draait om eenvoud en integratie. Geen losse apps meer, maar één platform dat alles samenbrengt. De combinatie van meer dan 50 munten, continue toegang en een vertrouwde gebruikersomgeving maakt Webull aantrekkelijk voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers. De herintroductie markeert dus niet alleen een rentree, maar ook een bewuste strategische herpositionering. 