Whale-adressen bereiken all-time high: wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Het aantal Bitcoin whales dat meer dan 100 BTC bezit, staat in 2025 op een nieuw all-time high van 19.130 adressen. Deze groei valt samen met een periode waarin de markt historisch gezien vaak zwakte laat zien in september. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers in de komende periode? Bitcoin koers en seizoenspatronen sinds 2010 Onderzoek van Bitwise Asset Management naar de prestaties van Bitcoin tussen 2010 en 2025 laat duidelijke seizoenspatronen zien. September blijkt de zwakste maand, met een gemiddeld verlies van –4,68%. Dit patroon komt vrijwel elk jaar terug. In tegenstelling tot september zijn er maanden die gemiddeld sterke rendementen lieten zien. April noteerde +32,85%, november +38,50%. Ook mei (+22,81%) en oktober (+27,30%) behoren tot de best presterende maanden. Deze cijfers tonen aan dat het gedrag van de Bitcoin koers vaak sterk samenhangt met seizoensinvloeden. De data biedt beleggers en analisten context om historische trends te begrijpen. Toch zijn dit gemiddelden: de uitkomst in een individueel jaar kan aanzienlijk afwijken van het lange termijn gemiddelde. September has historically been Bitcoin's weakest month. Did Bitcoin front-run the red September, or is more selling ahead? What do you think? pic.twitter.com/krqFLRR8Zv — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 30, 2025 Bitcoin whales kopen sneller dan ooit Naast seizoensinvloeden valt in 2025 vooral de snelle groei van whales op. Het aantal adressen dat minstens 100 BTC holdt, bereikte dit jaar 19.130. Dat is hoger dan het vorige all-time high van 18.544 in 2017. De groei in het aantal whales is groot wanneer we terugkijken. In 2010 waren er slechts 1.375 adressen die meer dan 100 BTC holden. In 2024 stond de teller al op 17.761. De stijging naar meer dan 19.000 adressen laat zien dat steeds meer grote investeerders Bitcoin kopen en holden op lange termijn. Veel analisten wijzen erop dat periodes van sterke whale-accumulatie in het verleden vaak voorafgingen aan grote prijsbewegingen. Het blijft een signaal dat de rol van kapitaalkrachtige partijen in de markt groeit. JUST IN: Bitcoin addresses holding 100+ BTC reach an all-time high. Whales are buying at an unprecedented pace. You know what comes next. pic.twitter.com/7iH5Vdk3Ym — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 30, 2025 Marktbalans tussen zwakte en accumulatie De Bitcoin koers schommelt begin september rond $109.400, met een dagelijkse stijging van 1,51%. Over de afgelopen week daalde de koers met –5,31%, terwijl de afgelopen maand een verlies van –5,37% liet zien. Deze stabiliteit komt voort uit twee tegengestelde krachten. Aan de ene kant staat de historische zwakte van september. Aan de andere kant duwen whales de markt door grote hoeveelheden Bitcoin te kopen. Voor traders en investeerders vormt dit een interessante tegenstelling. Het ene deel van de markt kijkt naar statistieken die wijzen op mogelijke neerwaartse druk, terwijl de andere kant ziet dat whales de fundamenten versterken met grote aankopen. Langetermijntrend van grote adressen De gestage toename van whale-adressen laat een bredere trend zien. Sinds 2010 is er een duidelijke verschuiving van kleinschalige naar grootschalige holdings. Waar Bitcoin in de beginjaren vooral verspreid was onder kleine miners en early adopters, is er inmiddels sprake van een groeiend aantal partijen dat toegang heeft tot institutioneel kapitaal. Deze groep whales bestaat niet alleen uit particuliere miljardairs, maar ook uit fondsen, bedrijven en mogelijk zelfs staatsgerelateerde instellingen. De groei van deze categorie geeft de markt meer stabiliteit, maar verhoogt ook de invloed van enkele grote partijen op de prijsontwikkeling. Hoe gaat de Bitcoin koers reageren? De markt staat in 2025 op een interessant kruispunt. Historische cijfers tonen aan dat september gemiddeld zwakte laat zien, terwijl whales juist hun posities uitbreiden tot nieuwe all-time highs. Deze combinatie van factoren kan richting geven aan de Bitcoin koers in de rest van het jaar. Wat nu opvalt: September is de zwakste maand met gemiddeld –4,68% sinds 2010. Whales holden meer dan ooit met 19.130 adressen. De Bitcoin koers staat rond $109.400 met +1,51% in 24 uur, maar een verlies van ruim –5% in week en maand. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

