Whales kopen 30 miljoen DOGE terwijl Dogecoin steun houdt op $0,25

Dogecoin vormt oplopend driehoekpatroon met stijgende kans op uitbraak richting $0,30, zo stellen diverse analisten. Wat is er aan de hand?  Dogecoin whales kopen 30 miljoen DOGE De Dogecoin (DOGE) koers houdt stevig stand rond de steunzone van $0,25, ondanks eerdere volatiliteit, meldt deze analist. De koers daalde kortstondig naar $0,251 maar herstelde zich snel richting $0,254. Volgens on-chaindata is deze prijszone nu het toneel van een actieve accumulatiefase, waarbij grote en middelgrote wallets gezamenlijk meer dan 30 miljoen DOGE aan hun bezittingen toevoegden. De stijgende belangstelling van grote spelers wijst op vertrouwen in een opwaartse beweging. Mid-tier wallets, adressen met middelgrote holdings, verhoogden hun gezamenlijke bezit naar 10,77 miljard DOGE. Tegelijkertijd controleren de top 1% van adressen nu ruim 96% van het totale aanbod, wat wijst op een sterke concentratie van kapitaal. Deze ontwikkeling valt samen met een zichtbaar technisch patroon. Dogecoin beweegt zich binnen een oplopend driehoekspatroon, een klassiek signaal van mogelijke uitbraak. Dogecoin technische analyse: steun op $0,251 blijft intact Dogecoin handelde op 6 oktober binnen een smalle bandbreedte van $0,251 tot $0,265. Na een korte opleving tot $0,264 in de ochtend volgde een afkoeling richting de onderkant van de range. Daar toonde de markt echter veerkracht: in het gebied rond $0,251–$0,252 verschenen consistente kooporders die de koers stabiliseerden op $0,254 tegen het einde van de sessie. Steunzone: $0,251–$0,252 Weerstand: $0,265 Volume: gemiddeld 5,2 miljoen DOGE per uur, met piekvolumes tot 33,1 miljoen tijdens liquidaties Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? DOGE: oplopende driehoek met koersdoel tot $0,30 Het oplopende driehoekspatroon, waarbij hogere bodems samengaan met een horizontale weerstand, is zichtbaar op de vieruursgrafiek. Dit patroon wordt vaak voorafgegaan door accumulatie, wat nu wordt bevestigd door de on-chaingegevens. Zodra Dogecoin overtuigend boven $0,265 weet te breken, kan dit de weg openen naar een stijging richting $0,27 tot $0,30. Een doorbraak boven dit niveau zou tevens zorgen voor stoploss-liquidaties van shortposities, wat extra koopdruk kan veroorzaken. Wat volgen traders nu op? Of de $0,25-zone standhoudt als structurele steun gedurende de Amerikaanse handelsuren. Of whales blijven accumuleren, bovenop de al toegevoegde 30 miljoen DOGE. Een mogelijke uitbraak boven $0,265, die de poort kan openen naar hogere prijszones. Invloed van gecentraliseerd aanbod: met 96% van DOGE in handen van de top 1% blijft de volatiliteit bij uitbraakniveaus een risicofactor. Zodra Dogecoin overtuigend boven $0,265 weet te breken, kan dit de weg openen naar een stijging richting $0,27 tot $0,30. Een doorbraak boven dit niveau zou tevens zorgen voor stoploss-liquidaties van shortposities, wat extra koopdruk kan veroorzaken. Wat volgen traders nu op? Of de $0,25-zone standhoudt als structurele steun gedurende de Amerikaanse handelsuren. Of whales blijven accumuleren, bovenop de al toegevoegde 30 miljoen DOGE. Een mogelijke uitbraak boven $0,265, die de poort kan openen naar hogere prijszones. Invloed van gecentraliseerd aanbod: met 96% van DOGE in handen van de top 1% blijft de volatiliteit bij uitbraakniveaus een risicofactor. Whales kopen 30 miljoen DOGE terwijl Dogecoin steun houdt op $0,25

2025/10/07 01:16
Het bericht Whales kopen 30 miljoen DOGE terwijl Dogecoin steun houdt op $0,25 is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

