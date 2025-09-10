XRP瑞波幣即時新聞：有望實現三倍增長動態更新（9月10日）

By: Bitcoinist
2025/09/10 09:20
Solana
SOL$218.86+3.22%
XRP
XRP$2.96+0.86%

緊貼今日最佳加密貨幣預售　即時分析助你搶先一步

查看我們對2025年9月10日熱門加密預售的即時更新報導！

我們將為你帶來即時更新，涵蓋熱門預售動態、巨鯨入場情況、資金與開發輪預測、重要風險警示——一切你需要掌握的資訊都在這裡。

本頁會根據最新內部消息不斷更新，涵蓋當前最火熱的預售項目，記得經常重新整理頁面！

免責聲明：加密貨幣為高風險投資，你可能會損失資本。我們所提供的內容僅供參考，並不構成財務建議。我們可能會透過附屬連結獲得傭金，但不會增加你的成本。

XRP（瑞波幣）：有望實現三倍增長，衝擊 10 美元關口

September 10, 2025 • 01:00 UTC

根據 ChatGPT 的預測，XRP（$XRP）或將在 2025 年底前上漲至 10 美元，相較當前約 2.98 美元的價格，潛在漲幅超過三倍。

該代幣近期走勢強勁，7 月 18 日曾一度攀升至 3.65 美元，突破 2018 年創下的 3.40 美元歷史高點，隨後回檔約 18%，回落至目前區間。

在基本面方面，Ripple 正加速全球擴張。2024 年，聯合國資本發展基金（UNCDF）正式認可 XRP 作為發展中國家跨境支付的可行工具。與此同時，Ripple 也成功結束了與美國證券交易委員會（SEC）的長期法律糾紛。

ChatGPT 的預測顯示，若行情延續當前動能，保守目標區間在 5~6 美元，而在牛市情景下，XRP 有望衝擊 10 美元的關鍵價位。

誰能實現下半年100倍幣回報首選？

Solana（SOL）：ETF 預期與網路擴張共振，或劍指 400 美元

September 10, 2025 • 01:00 UTC

Solana（$SOL）正在穩固其智慧合約生態中的核心地位，目前市值達到 1,165 億美元，鎖倉總價值（TVL）約 107 億美元，持續吸引開發者與機構資金。

市場的積極情緒，部分源於美國版 Solana 現貨 ETF 或即將獲批的預期，這一趨勢與比特幣、以太坊 ETF 上市後帶來的巨額資金流入如出一轍。更具話題性的是，今年早些時候，特朗普總統曾提及 Solana 或將被納入擬議中的“國家比特幣儲備計畫”。

從技術走勢來看，Solana 已擺脫長期下行趨勢。今年 1 月一度沖高至 250 美元，4 月回檔至 100 美元，而目前已反彈至 215 美元，價格重新進入上升通道。年初，SOL 完成了“下降楔形”的突破，盛夏又實現“看漲旗形”的上破。

根據 ChatGPT 的預測，Solana 或將在 2026 年底前挑戰 400 美元關口，相較於 2024 年 1 月創下的 293.31 美元歷史高點，有望再創新紀錄。

ChatGPT 等主流人工智能分析3種百倍山寨幣：哪些是最明智的翻倍投資？

Pepe（PEPE）或具備四倍上漲潛力

September 10, 2025 • 01:00 UTC

自 2023 年 4 月上線以來，Pepe（$PEPE）迅速躋身前三大 Meme 幣，目前市值已達 43 億美元，穩居非狗狗系 Meme 幣的首位。

截至當前，PEPE 報價為 $0.00001023，過去 24 小時漲幅 4%，但相較於 Meme 板塊整體 9% 的漲幅仍略顯遜色。若行情穩定，Pepe 有望在今秋衝擊 $0.000026，關鍵在於能否突破 $0.000018–$0.000022 區間阻力。

在強烈看漲的情境下，ChatGPT 預測 Pepe 或將飆升至 $0.00004，意味著相較現價潛在四倍回報。技術面上，自去年 11 月至今年 3 月，PEPE 已構築“下降楔形”形態，通常被視為看漲結構。隨著監管環境逐漸明朗，Pepe 或迎來新一輪突破行情。

從機構資金到技術圖形找出下個100倍幣

加密企業緊急評估供應鏈攻擊風險

September 10, 2025 • 01:00 UTC

一場涉及廣泛使用軟體庫的大規模供應鏈攻擊，引發了加密行業的高度警惕。多家企業正加緊評估潛在影響。

Ledger 首席技術官 Charles Guillemet 週一發出緊急預警，呼籲使用者立即暫停鏈上交易。他指出，一個惡意載荷已被植入某 JavaScript 套裝軟體中，而該套裝軟體下載量已超過 10 億次，此次入侵規模可能對整個加密生態構成威脅。

“我們正面臨一場嚴重的供應鏈攻擊：一位知名開發者的 NPM 帳戶遭到入侵。受影響的套裝軟體下載量已超過 10 億次，這意味著整個 JavaScript 生態系統可能處於危險之中。” Guillemet 在 X 平臺上表示。他進一步解釋，惡意程式碼會在使用者不知情的情況下動態篡改加密位址，從而竊取資金。

加密貨幣牛市中最具100倍潛力的3個山寨幣

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

CyberKongz: KONG tokens will be available for claiming at TGE today, 21:00

CyberKongz: KONG tokens will be available for claiming at TGE today, 21:00

PANews reported on September 10th that CyberKongz announced that the KONG token will hold its TGE today, with 2% of the supply distributed to active OpenSea users from 2023 to date. Addresses with trading volume exceeding $ 10,000 USD will be eligible to claim 1,650 KONG , while addresses with trading volume exceeding $ 100,000 USD will be eligible to claim 11,250 KONG . Claims will be made on a first-come, first-served basis, and users can claim starting today at 21:00 ( UTC+8 ).
TokenFi
TOKEN$0.0131+0.53%
CyberKongz
KONG$----%
Share
PANews2025/09/10 09:21
Share
ApeCoin's official token, APE, is now available on the Solana network.

ApeCoin's official token, APE, is now available on the Solana network.

PANews reported on September 10 that according to an official announcement, ApeCoin announced that its token APE has now been simultaneously issued to the Solana network.
TokenFi
TOKEN$0.0131+0.53%
ApeCoin
APE$0.6111+2.60%
Nowchain
NOW$0.0063-5.12%
Share
PANews2025/09/10 09:25
Share
MicroBT and Dataprana reach $5.4 million mining hardware deal

MicroBT and Dataprana reach $5.4 million mining hardware deal

PANews reported on September 10 that according to Globenewswire, digital asset mining ASIC manufacturer MicroBT announced a $5.4 million mining machine transaction agreement with Dataprana, which will purchase 1,280 M66S mining machines and host them at the company's mining farm in the United States.
Harvest Finance
FARM$28.73+2.06%
Share
PANews2025/09/10 09:29
Share

Trending News

More

CyberKongz: KONG tokens will be available for claiming at TGE today, 21:00

ApeCoin's official token, APE, is now available on the Solana network.

MicroBT and Dataprana reach $5.4 million mining hardware deal

New Ripple-BBVA Deal Signals Global Banks Are Embracing Digital Assets

Carlita, DJ Tennis, and Calamar Crew to Headline AFTER 2049, the Official Closing Event for Asia’s Largest Web3 Conference 