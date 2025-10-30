XRP ETF timeline onthuld – nieuw rapport toont lancering schema

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De goedkeuring van een XRP ETF lijkt dichterbij dan ooit. Volgens Ripple’s nieuwste kwartaalrapport over de XRP Ledger liggen er momenteel zeven Amerikaanse aanvragen voor een spot XRP ETF onder beoordeling bij de SEC. De toezichthouder zal naar verwachting tussen 18 oktober en 14 november 2025 besluiten nemen, afhankelijk van de voortgang van het regelgevingsproces. Zeven aanvragen bij de SEC De aanvragen zijn ingediend door grote vermogensbeheerders, waaronder BlackRock, Franklin Templeton en VanEck. De SEC is zich aan het verdiepen in deze voorstellen omdat er in september nieuwe, uniforme standaarden voor het listen van een ETF zijn goedgekeurd. Voorspellingen over een XRP ETF goedkeuring in 2025. Bron: Polymarket Volgens data van Polymarket is de kans op een goedkeuring voor eind 2025 inmiddels groter dan 99%. De markt heeft dus een sterke verwachting dat XRP de volgende grote altcoin wordt met een gereguleerd beleggingsproduct in de Verenigde Staten. Gisteren gingen in New York de eerste spot ETF’s voor Solana (SOL), Litecoin (LTC) en Hedera (HBAR) officieel van start op Wall Street. Daarmee is de druk op de SEC verder toegenomen om ook XRP op te nemen in de lijst van goedgekeurde digitale activa. Futures handel opent de deur voor ETF Een belangrijke voorwaarde voor elke spot ETF is de aanwezigheid van een gereguleerde futures markt. De SEC vereist dat een digitale asset minimaal zes maanden gereguleerde futures handel kent voordat een spotversie mag worden gelanceerd. BREAKING: Several $XRP ETF applications, including Grayscale, Bitwise, and WisdomTree, are nearing their crucial SEC decision dates this month. ⏳ Brace yourselves. ⚡ pic.twitter.com/5wRZ58OWaz — John Squire (@TheCryptoSquire) October 20, 2025 Voor XRP is die voorwaarde nu vervuld. De XRP futures gingen live op de Coinbase Derivatives Exchange op 21 april 2025, gevolgd door een notering bij de CME Group op 18 mei 2025. Daarmee bereikt XRP in eind november de grens van zes maanden gereguleerde handel. Exact op tijd voor een mogelijke goedkeuring van de crypto ETF’s aan het einde van het jaar. Volgens Ripple markeert dit een belangrijk moment in de groei van het XRP ecosysteem. De aanwezigheid van gereguleerde futures vermindert de marktrisico’s en maakt het netwerk transparanter. Dat kan op den duur de kans op een goedkeuring door de SEC vergroten. Druk op SEC neemt verder toe Terwijl de Amerikaanse procedure voortduurt, hebben internationale markten al stappen gezet. In Canada zijn sinds juni drie spot XRP ETF’s genoteerd, terwijl vermogensbeheerder Hashdex in Brazilië in april het allereerste spot fonds lanceerde. Yes, the XRP ETFs listed on the Toronto Stock Exchange “are performing well.” Documented below. pic.twitter.com/9cJBZRmiz8 — SMQKE (@SMQKEDQG) August 27, 2025 Deze internationale successen vergroten de druk op Amerikaanse toezichthouders. Bron: TradingView De Ripple koers beweegt momenteel rond $ 2,65. Analisten verwachten dat goedkeuring van een spot ETF de vraag naar XRP structureel kan vergroten. Mede doordat beleggingsfondsen het actief kunnen opnemen in portefeuilles zonder directe exposure aan crypto. Bron: TradingView De Ripple koers beweegt momenteel rond $ 2,65. Analisten verwachten dat goedkeuring van een spot ETF de vraag naar XRP structureel kan vergroten. Mede doordat beleggingsfondsen het actief kunnen opnemen in portefeuilles zonder directe exposure aan crypto. Naast een ETF zijn er ook andere investeringsopties voor slimme traders. Door je vroeg te positioneren in presales kun je optimaal profiteren van exclusieve voordelen en beloningen. Wil jij meehelpen aan de volgende evolutie van Bitcoin? Doe dan nu mee met de presale van Bitcoin Hyper ($HYPER). Bitcoin Hyper ($HYPER) Bitcoin Hyper ($HYPER) is de eerste Bitcoin Layer 2 met smart contracts, die de kracht van de Solana Virtual Machine (SVM) combineert met de veiligheid van Bitcoin. Het project brengt eindelijk programmeerbaarheid naar Bitcoin, waardoor developers DeFi, NFT en gaming toepassingen kunnen bouwen zonder de kernwaarden van Bitcoin te verliezen. Via de Canonical Bridge kunnen gebruikers native BTC verplaatsen naar de Layer 2 in een non-custodial omgeving. Deze brug maakt seamless wrapping en redemption mogelijk, terwijl alle transacties alsnog worden vastgelegd op de Layer 1 voor ultieme finaliteit. Met $HYPER krijgen gebruikers toegang tot staking beloningen, governance en exclusieve dApps. Geen private sales, geen insider rondes, alleen een publieke presale met transparantie en eerlijke verdeling. Bitcoin Hyper staat voor de volgende fase van het digitale goud: snel, schaalbaar en duurzaam. Nu naar Bitcoin Hyper i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. 