XRP futures breken record: snelste ooit op $1 miljard aan open interest

2025/08/27 19:16
XRP heeft een nieuwe mijlpaal bereikt op de grootste derivatenbeurs van de Verenigde Staten. Op de Chicago Mercantile Exchange (CME) stegen de futures op het token van Ripple in slechts drie maanden tijd naar meer dan 1 miljard dollar open interest. Daarmee is het het snelste contract ooit dat dit niveau wist te bereiken. Speculatie over spot ETF De CME bevestigde de prestatie in een verklaring van 26 augustus. Volgens de beurs is het een teken dat de markt voor cryptoderivaten volwassen wordt. "Onze crypto futures hebben voor het eerst 30 miljard dollar aan open interest overschreden. Zowel SOL als XRP futures en de Ethereum opties gingen elk voorbij de grens van 1 miljard dollar. XRP deed dat in een recordtijd van net iets meer dan drie maanden," aldus CME. Our Crypto futures suite just surpassed $30B in notional open interest for the first time ever. Our SOL and XRP futures, along with ETH options, each crossed $1B in OI, with XRP being the fastest-ever contract to do so, hitting the mark in just over 3 months. This is a… pic.twitter.com/xXV9TyP61O — CME Group (@CMEGroup) August 25, 2025 Our SOL and XRP futures, along with ETH options, each crossed $1B in OI, with XRP being the fastest-ever contract to do so, hitting the mark in just over 3 months. This is a… pic.twitter.com/xXV9TyP61O — CME Group (@CMEGroup) August 25, 2025 De snelle groei van de XRP futures zorgt voor nieuwe speculatie over een spot ETF. Analisten wijzen erop dat er al meer dan 800 miljoen dollar is belegd in futures-gebaseerde XRP fondsen. Nate Geraci, voorzitter van de ETF Store, vindt dat de markt de vraag naar een spot product onderschat. “Mensen zien de omvang van deze futures en denken dat een spot ETF misschien niet nodig is. Ik denk dat de vraag veel groter zal blijken,” zegt Geraci. XRP Futures Volume en Open Interest. Bron: CME Group Op prediction markets wordt de kans op een goedkeuring voor het einde van dit jaar inmiddels op 82 procent geschat. Daarmee neemt de druk op toezichthouders verder toe, zeker nu Bitcoin en Ethereum al hun eigen spot fondsen hebben. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Paradoxale positie XRP heeft een opmerkelijke positie binnen de cryptomarkt. Met een marktwaarde van ongeveer 178 miljard dollar is het de derde grootste munt ter wereld. Dat is groter dan de beurswaarde van vermogensbeheerder BlackRock, die rond de 176 miljard dollar ligt. Toch blijft de munt volgens kenners zeer omstreden. Advocaat John E. Deaton, een bekende voorstander van Ripple, omschrijft XRP als “de meest gehate munt onder institutionele beleggers en de meest geliefde munt onder retail beleggers.” Dat spanningsveld typeert het verloop van XRP al jaren. Retail ziet de munt als bruikbaar betaalmiddel, terwijl institutionele partijen zich terughoudend opstellen, mede door de lange juridische strijd tussen Ripple en Amerikaanse toezichthouders. XRP is the single most hated Crypto by institutional and professional traders/holders. XRP is the most loved Crypto by retail investors/holders. https://t.co/h4zI3dgHwQ — John E Deaton (@JohnEDeaton1) August 27, 2025 Kritiek blijft Ondanks de records en de stijgende handelsactiviteit blijven er kritische geluiden. Analisten wijzen erop dat de oorspronkelijke rol van XRP als brugvaluta inmiddels grotendeels is ingehaald door stablecoins en netwerken die slimme contracten of orakels aanbieden. Bij brugtokens ontstaat geen blijvende vraagdruk, omdat elke aankoop voor een transactie direct gevolgd wordt door een verkoop. Daarnaast kampt het XRP netwerk met het imago dat de functionaliteit beperkter is dan bij concurrerende blockchains als Ethereum of Solana. Dat zorgt ervoor dat veel institutionele beleggers afwachtend blijven, ook nu de derivatenhandel records breekt. Beweging in de koers De prijs van XRP reageerde positief op het nieuws. Op woensdag noteerde de munt rond de 3 dollar, een stijging van meer dan 3 procent in 24 uur. Voor veel beleggers is de futures mijlpaal een teken dat er opnieuw kapitaal richting XRP stroomt, zowel voor speculatie als voor het afdekken van posities. De goedkeuring van een spot ETF zou de ultieme test vormen. Het zou moeten uitwijzen of de loyaliteit van de retail belegger en de opmars in de futures markt voldoende zijn om institutionele partijen definitief aan boord te krijgen. Het bericht XRP futures breken record: snelste ooit op $1 miljard aan open interest is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

