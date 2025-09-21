XRP koers herhaalt vorige cycli: Gaat Ripple stijgen naar $7 tot $10?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Binnen de Gaussian Channel indicator is te zien dat de XRP koers in een stabiel patroon handelt tussen ongeveer $2,60 en $3,10. Deze indicator gebruikt meerdere voortschrijdende gemiddelden om te tonen of een token zich in een gunstige zone bevindt. Telkens wanneer XRP in het groene gebied van de channel terechtkomt, stappen kopers in. Dit herhaaldelijke koopgedrag heeft de Ripple koers meerdere keren binnen deze bandbreedte gehouden. XRP koers herhaalt eerdere cycli De huidige bewegingen lijken sterk op eerdere fasen waarin XRP lang zijwaarts ging en daarna plots fors omhoog schoot. In eerdere jaren begon zo’n fase met weken van beperkte volatiliteit, gevolgd door een scherpe versnelling omhoog zodra het evenwicht in de Gaussian Channel werd doorbroken. Een belangrijk detail is dat de huidige prijsactie de patronen uit voorgaande cycli bijna exact kopieert. Analisten wijzen erop dat consolidatie in een smalle band vaak voorafgaat aan grotere bewegingen. De indicator laat zien dat de steunzone intact blijft, en dat maakt de kans groter dat een volgende trendbeweging kan volgen. De mogelijke koersdoelen die nu worden genoemd liggen aanzienlijk boven de huidige band. Technische berekeningen plaatsen toekomstige weerstand pas rond de zones tussen $7 en $10. Dat gebied is nieuw voor XRP, omdat daar geen eerdere handelsgeschiedenis ligt die als barrière kan werken. #XRP price discovery is next! pic.twitter.com/gPiOjR7nMt — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) September 20, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading XRP koers herhaalt vorige cycli: Gaat Ripple stijgen naar $7 tot $10? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Institutionele adoptie versterkt fundament Naast de technische signalen speelt ook de fundamentele situatie mee. Ripple heeft de afgelopen jaren veel samenwerkingen gesloten met banken en betaalbedrijven. Deze instellingen gebruiken het netwerk om internationale transacties sneller en goedkoper af te wikkelen. Daardoor krijgt XRP steeds meer toepassingen buiten de handel op beurzen. Het feit dat dit ecosysteem blijft groeien, zorgt voor extra steun onder de token. Wanneer een munt een rol speelt in echte betalingsstromen, kan dit de stabiliteit vergroten. In combinatie met de bredere kracht van de cryptomarkt levert dit een fundament op dat eerdere cycli niet in dezelfde mate kenden. Belang van de Gaussian Channel De Gaussian Channel is een technische indicator die bestaat uit meerdere voortschrijdende gemiddelden die samen een kanaal vormen. Het groene gebied wordt gezien als de steunzone, terwijl rode en oranje zones vaak weerstand aangeven. Bij XRP zien we dat de token meerdere keren het groene gebied heeft getest, waarna de koers telkens opveerde. Dit wijst erop dat de vraag toeneemt zodra de prijs in deze zone komt. Een dergelijke herhaling versterkt de betrouwbaarheid van het patroon. Voor traders is dit belangrijk, omdat het erop duidt dat kopers structureel aanwezig zijn op vaste niveaus. Zolang de XRP koers boven de onderkant van de channel blijft, blijft het technische plaatje positief. Risico’s bij sterke bewegingen Sterke uitbraken in de cryptomarkt gaan vaak samen met hoge volatiliteit. Bij XRP geldt hetzelfde. Wanneer een opwaartse trend versnelt, kunnen tussentijdse correcties heftig zijn. Dat zagen we ook in eerdere cycli, waarbij snelle stijgingen gevolgd werden door korte maar diepe terugvallen. Het verschil met eerdere periodes is dat XRP nu een fundament heeft door institutionele toepassingen en een bredere erkenning in het betalingsverkeer. Dat kan ervoor zorgen dat correcties sneller worden opgevangen dan in voorgaande jaren. Wat gaat de Ripple koers doen? De technische situatie van XRP is duidelijk. De token beweegt stabiel binnen de Gaussian Channel en kopers grijpen in zodra de koers de steunzone raakt. Dit herhaalt de patronen uit eerdere cycli die uiteindelijk leidden tot forse stijgingen. Met koersdoelen die door technische modellen rond $7 tot $10 worden geplaatst, ligt er ruimte voor nieuwe prijsniveaus zonder historische weerstand. Tegelijkertijd geeft de groei van institutionele adoptie XRP een fundament dat eerdere runs minder hadden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht XRP koers herhaalt vorige cycli: Gaat Ripple stijgen naar $7 tot $10? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Binnen de Gaussian Channel indicator is te zien dat de XRP koers in een stabiel patroon handelt tussen ongeveer $2,60 en $3,10. Deze indicator gebruikt meerdere voortschrijdende gemiddelden om te tonen of een token zich in een gunstige zone bevindt. Telkens wanneer XRP in het groene gebied van de channel terechtkomt, stappen kopers in. Dit herhaaldelijke koopgedrag heeft de Ripple koers meerdere keren binnen deze bandbreedte gehouden. XRP koers herhaalt eerdere cycli De huidige bewegingen lijken sterk op eerdere fasen waarin XRP lang zijwaarts ging en daarna plots fors omhoog schoot. In eerdere jaren begon zo’n fase met weken van beperkte volatiliteit, gevolgd door een scherpe versnelling omhoog zodra het evenwicht in de Gaussian Channel werd doorbroken. Een belangrijk detail is dat de huidige prijsactie de patronen uit voorgaande cycli bijna exact kopieert. Analisten wijzen erop dat consolidatie in een smalle band vaak voorafgaat aan grotere bewegingen. De indicator laat zien dat de steunzone intact blijft, en dat maakt de kans groter dat een volgende trendbeweging kan volgen. De mogelijke koersdoelen die nu worden genoemd liggen aanzienlijk boven de huidige band. Technische berekeningen plaatsen toekomstige weerstand pas rond de zones tussen $7 en $10. Dat gebied is nieuw voor XRP, omdat daar geen eerdere handelsgeschiedenis ligt die als barrière kan werken. #XRP price discovery is next! pic.twitter.com/gPiOjR7nMt — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) September 20, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading XRP koers herhaalt vorige cycli: Gaat Ripple stijgen naar $7 tot $10? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Institutionele adoptie versterkt fundament Naast de technische signalen speelt ook de fundamentele situatie mee. Ripple heeft de afgelopen jaren veel samenwerkingen gesloten met banken en betaalbedrijven. Deze instellingen gebruiken het netwerk om internationale transacties sneller en goedkoper af te wikkelen. Daardoor krijgt XRP steeds meer toepassingen buiten de handel op beurzen. Het feit dat dit ecosysteem blijft groeien, zorgt voor extra steun onder de token. Wanneer een munt een rol speelt in echte betalingsstromen, kan dit de stabiliteit vergroten. In combinatie met de bredere kracht van de cryptomarkt levert dit een fundament op dat eerdere cycli niet in dezelfde mate kenden. Belang van de Gaussian Channel De Gaussian Channel is een technische indicator die bestaat uit meerdere voortschrijdende gemiddelden die samen een kanaal vormen. Het groene gebied wordt gezien als de steunzone, terwijl rode en oranje zones vaak weerstand aangeven. Bij XRP zien we dat de token meerdere keren het groene gebied heeft getest, waarna de koers telkens opveerde. Dit wijst erop dat de vraag toeneemt zodra de prijs in deze zone komt. Een dergelijke herhaling versterkt de betrouwbaarheid van het patroon. Voor traders is dit belangrijk, omdat het erop duidt dat kopers structureel aanwezig zijn op vaste niveaus. Zolang de XRP koers boven de onderkant van de channel blijft, blijft het technische plaatje positief. Risico’s bij sterke bewegingen Sterke uitbraken in de cryptomarkt gaan vaak samen met hoge volatiliteit. Bij XRP geldt hetzelfde. Wanneer een opwaartse trend versnelt, kunnen tussentijdse correcties heftig zijn. Dat zagen we ook in eerdere cycli, waarbij snelle stijgingen gevolgd werden door korte maar diepe terugvallen. Het verschil met eerdere periodes is dat XRP nu een fundament heeft door institutionele toepassingen en een bredere erkenning in het betalingsverkeer. Dat kan ervoor zorgen dat correcties sneller worden opgevangen dan in voorgaande jaren. Wat gaat de Ripple koers doen? De technische situatie van XRP is duidelijk. De token beweegt stabiel binnen de Gaussian Channel en kopers grijpen in zodra de koers de steunzone raakt. Dit herhaalt de patronen uit eerdere cycli die uiteindelijk leidden tot forse stijgingen. Met koersdoelen die door technische modellen rond $7 tot $10 worden geplaatst, ligt er ruimte voor nieuwe prijsniveaus zonder historische weerstand. Tegelijkertijd geeft de groei van institutionele adoptie XRP een fundament dat eerdere runs minder hadden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht XRP koers herhaalt vorige cycli: Gaat Ripple stijgen naar $7 tot $10? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.