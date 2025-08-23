XRP koers test opnieuw $3 weerstand volgens MACD signaal

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De XRP derivatenmarkt laat in augustus 2025 nieuwe pieken zien. Volgens gegevens van de CME Group is de open interest in XRP futures naar 6.000 contracten gestegen, een all-time high. Tegelijkertijd bedroeg de totale notionele handelsomzet ruim $9 miljard. Dit markeert een belangrijk moment, omdat het product deze maand zijn vijfjarig bestaan nadert. Kan de XRP koers van deze institutionele belangstelling profiteren? XRP koers test opnieuw zijn weerstandsniveaus De XRP koers bewoog opnieuw richting de grens van $3. Op de dagelijkse koersgrafiek ligt de eerstvolgende weerstand bij de 9-daagse SMA rond $3,04. Aan de onderkant zijn $2,75 en $2,50 belangrijke steunpunten. Sinds de top van ongeveer $3,65 in juli staat de XRP koers onder druk. Meerdere pogingen om door de zone van $3,25 te breken mislukten, waardoor daar een duidelijke barrière is ontstaan. Dit prijsniveau wordt nu gezien als een regio waar veel verkopen plaatsvinden en waar de bulls moeite hebben om grip te krijgen.Sterke groei van institutionele futures De CME Group meldde dat de XRP futures sinds de lancering al meer dan 251.000 contracten hebben verwerkt. De oplopende open interest suggereert dat steeds meer professionele partijen handelsposities openen. Dit wijst erop dat XRP niet langer alleen een speculatief product voor retail investeerders is, maar ook een plaats in institutionele handelsstrategieën heeft veroverd. JUST IN: $XRP has set a new trading record on the Chicago Mercantile Exchange (CME). pic.twitter.com/Mt1H3k8EFS — Crypto Briefing (@Crypto_Briefing) August 21, 2025 De stijging naar 6.000 open interest contracten valt bovendien samen met hogere handelsvolumes. Alleen in augustus ging dit om meer dan $9 miljard aan notionele waarde. Voor veel analisten bevestigt dit dat XRP futures bij CME een volwassen product zijn geworden binnen de digitale activa markt. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); De technische indicatoren bevestigen een afkoelperiode Naast de weerstanden en steunpunten speelt ook de MACD indicator een voorname rol. De MACD lijn ligt momenteel onder de signaallijn. Dit betekent dat de opwaartse kracht afneemt en de bears ruimte krijgen om de XRP markt te domineren zolang er geen nieuwe koopdruk verschijnt. De candles tonen daarnaast dat de verkopers bij prijsniveaus boven $3,20 actief blijven. Dit geeft aan dat een echte trendomslag pas mogelijk wordt als de XRP koers overtuigend door deze zone breekt. Wat betekent dit allemaal voor de XRP koers? De combinatie van een oplopende institutionele interesse en zwakke technische signalen zet de XRP koers in een spanningsveld. Aan de ene kant is er duidelijke vraag vanuit grote partijen, zichtbaar in de futuresmarkt. Aan de andere kant blijft de spotmarkt gevangen tussen stevige weerstandsniveaus en een terugkerende verkoopdruk. Een doorbraak boven $3 kan ruimte openen richting $3,25 en mogelijk $3,50. Blijft die doorbraak echter uit, dan ligt de kans op een terugval richting $2,75 of $2,50 voor de hand. De komende candles rond deze prijszone zullen uitwijzen of de bulls de controle kunnen heroveren. Outlook XRP koers voor de komende weken XRP staat op een technisch keerpunt. De futuresmarkt geeft een sterk signaal van institutioneel vertrouwen, met een all-time high in open interest en miljarden aan handelsvolume. Tegelijkertijd blijft de XRP koers onder druk door weerstandszones rond $3 en een negatieve MACD trend. Daarbovenop vertoont het handelsgedrag op spotmarkten een afwachtende houding, wat wijst op onzekerheid onder particuliere beleggers ondanks het institutionele momentum. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht XRP koers test opnieuw $3 weerstand volgens MACD signaal is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.