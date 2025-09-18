XRP naar $100 of meer? Analisten schetsen realistisch en onhaalbare scenario’s

XRP naar $100 of meer? Analisten schetsen realistisch en onhaalbare scenario’s

XRP noteert vandaag rond de $3,07, na een periode van schommelingen tussen $2,70 en $3,20. Sommige analisten zien ruimte voor een stijging richting $50 of $100 dit jaar, terwijl anderen spreken zelfs van een toekomstig koersdoel van $10.000. Welke factoren zouden XRP zo ver kunnen brengen? En hoe realistisch zijn deze scenario's als we kijken naar marktkapitalisatie, de rol van ETF's en vergelijkingen met goud en bitcoin? XRP blijft rond $3 De munt noteert sinds weken tussen $2,70 en $3,20. Rond $2,90 wist XRP de afgelopen weken meerdere keren steun te vinden, maar boven $3,10 stokte het telkens. Traders zien dat de koopdruk van grote wallets toeneemt, maar het handelsvolume blijft achter. Dat maakt uitbraken minder krachtig. Zonder nieuwe instroom blijft de strijd rond de $3 cruciaal voor de korte termijn. Scenario $50 tot $100 per XRP Volgens het onderzoeksbureau Sistine Research kan XRP op langere termijn doorbreken naar $33–$50, mits het uit de meerjarige koerskanalen breekt. Pundit Zach Rector legt de lat hoger: hij noemt $100 een “flight to safety” in tijden van economische onzekerheid, vergelijkbaar met de rol van goud. Zijn redenering is dat zodra ETF’s de deur openen voor institutionele beleggers, kan er $10 tot $20 miljard richting XRP stromen. Dat zou XRP volgens hem binnen enkele jaren naar $20–$30 kunnen duwen, met $100 als ultiem doel. $100 XRP Flight To Safety! https://t.co/JzxpsDUFnL — Zach Rector (@ZachRector7) September 10, 2025 Versan Aljarrah van Black Swan Capitalist sluit zich hierbij aan, maar benadrukt de fundamentele kant. Alleen als de liquiditeit via Ripple’s betalingsnetwerken en getokeniseerde assets écht groeit, kan de prijs richting $100 bewegen. Het zou neerkomen op een stijging van ruim 3.200% vanaf de huidige koers. Meer bescheiden verwachtingen voor XRP Niet iedereen rekent op zulke extreme sprongen. In analyses die door de commentator Xaif Crypto werden gedeeld, ligt de focus meer op een bereik van $7 tot $13 voor de komende maanden, met bij gunstige omstandigheden een mogelijke uitschieter naar $20–$25. Zulke doelen sluiten beter aan bij de huidige marktomvang en vragen geen fundamentele herinrichting van het financiële systeem. Voor veel beleggers klinkt dat realistischer dan het idee dat XRP op korte termijn tientallen of honderden dollars kan bereiken. Russian analyst predicts massive $XRP surge! XRP price target: $7–8 short-term Could skyrocket to $13 if momentum holds Long-term vision: $50–100 per XRP Believes XRP will overtake Bitcoin in utility #XRP #Ripple #XRPHolders #Crypto pic.twitter.com/AH6UbIvqL4 — Xaif Crypto| (@Xaif_Crypto) August 13, 2025 Van $100 naar $1.000 voor XRP De sprong van $100 naar $1.000 vereist meer dan speculatie. Aljarrah schetst een scenario waarin XRP fungeert als digitaal onderpand en kerncomponent in het internationale afwikkelingssysteem. Banken, stablecoins en tokenized assets zouden daarbij allemaal leunen op de munt om liquiditeit te managen. In dat geval neemt de transactiesnelheid op het netwerk fors toe en vertegenwoordigt elke coin een groter aandeel van de financiële activiteit. Alleen in zo’n setting acht hij $1.000 denkbaar – een stijging van ruim 32.000% vanaf nu. For #XRP to reach $100, it starts with big players quietly stacking. Banks, financial institutions, and investors have been building positions for years, quietly accumulating billions of XRP while retail gets shaken out during orchestrated volatile swings. That naturally… pic.twitter.com/nXPr1aTmI3 — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) September 17, 2025 Het $10.000-scenario Pro-XRP commentator Jake Claver stelt dat XRP “geprogrammeerd” is om naar $10.000 te stijgen. Zijn argument: hoe hoger de prijs per coin, hoe meer waarde er met een kleinere hoeveelheid tokens kan worden verplaatst. Op $2 kan XRP geen transactie van $1 biljoen faciliteren, maar op $10.000 wel. Does XRP need to be a certain price to move large amounts of money? pic.twitter.com/tbqBbvST4y — Jake Claver, QFOP (@beyond_broke) May 27, 2025 Rekenkundig zou dat echter betekenen dat de totale marktwaarde van XRP uitkomt boven $585 biljoen. Ter vergelijking: goud heeft nu een marktwaarde rond $25 biljoen en bitcoin rond $2,4 biljoen. De complete wereldeconomie (wereld-bbp) ligt rond de $110 biljoen. Een XRP-waarde van $10.000 zou dus betekenen dat de munt groter is dan álle financiële markten samen. Daarmee is dit scenario vooralsnog heel onrealistisch. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in september? Het is dé vraag die elke serieuze investeerder bezighoudt. Terwijl Fed-voorzitter Powell hint op een mogelijke renteverlaging, blijft BlackRock agressief crypto bijkopen. Vooruitzicht en realisme Voor beleggers is het verschil tussen hoop en haalbaarheid groot. Een sprong naar $50 of $100 zou alleen mogelijk zijn met grote instroom van institutioneel geld, brede ETF-adoptie en een rol van XRP in internationale betalingsnetwerken. Maar bedragen van $1.000 of $10.000 per munt zouden een marktkapitalisatie opleveren van tientallen tot honderden biljoenen dollars. Dat is groter dan goud én bitcoin samen en overstijgt de waarde van alle aandelenmarkten wereldwijd. Analisten benadrukken daarom dat zulke scenario's vooral in de sfeer van speculatie thuishoren, niet in realistische verwachtingen voor de komende jaren.

Het bericht XRP naar $100 of meer? Analisten schetsen realistisch en onhaalbare scenario’s is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.