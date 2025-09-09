XRP nähert sich 3 US-Dollar, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed bei 99 % liegt

Die Kryptoindustrie boomt, da die XRP-Preisprognosen mit neuem Vertrauen steigen. Der Token stieg diese Woche um mehr als 4 %, angetrieben von Prognosen einer Zinssenkung durch die Federal Reserve, die derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % erwartet wird. Händler betrachten dies als einen Wendepunkt, der den XRP über die 3-Dollar-Schwelle treiben könnte, was sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Anlegern aufmerksam verfolgt wird.

Fed-Zinssenkung sorgt für Aufschwung

Es wird erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank am 17. September die Zinsen um 25 Basispunkte senken und damit die globale Risikobereitschaft neu gestalten wird. Niedrigere Zinsen schwächen häufig die US-Währung und beflügeln alternative Anlagen wie Kryptowährungen. Ein X-Experte kommentierte: „Die Fed ist in die Enge getrieben.

Wenn sie die Zinsen senkt, gewinnt die Kryptowährung. Wenn sie es nicht tut, werden die Märkte rebellieren.“ Diese Einschätzung erklärt, warum digitale Vermögenswerte wie XRP in Erwartung dieser Entwicklung steigen.

Institutionelle Statistiken zeigen einen erheblichen Zufluss in XRP während des jüngsten Anstiegs. Whales sollen innerhalb weniger Minuten nach dem Durchbruch 10 Millionen XRP gekauft haben, was auf ein gestiegenes Vertrauen hindeutet. Der Anstieg geht einher mit einem 12-Monats-Hoch der Börsenreserven, was darauf hindeutet, dass sich die Händler eher auf eine lange Rally als auf ein kurzfristiges Geschäft vorbereiten.

XRP

Die technischen Einstellungswerte für XRP belaufen sich auf 3 $

Die Kursprognosemodelle für XRP zeigen ein engeres Dreiecksmuster. Die Unterstützung liegt stabil bei 2,87 $, während der Widerstand zwischen 2,95 $ und 2,99 $ liegt. Ein deutlicher Durchbruch über 3 $ könnte den Weg für einen Anstieg auf 3,30 $ oder möglicherweise noch höher ebnen. Chart-Experten glauben, dass die Momentum-Indikatoren positiv tendieren, wobei Volumenspitzen die Chance auf einen Durchbruch erhöhen.

Es bestehen jedoch weiterhin erhebliche Bedenken. Wenn der Widerstand anhält und der Verkaufsdruck zunimmt, könnte XRP wieder in den Bereich von 2,76 $ zurückfallen. Die derzeitige Euphorie, die durch makroökonomische Faktoren angeheizt wird, lässt jedoch viele Händler auf einen Aufwärtstrend setzen.

ETF-Buzz befeuert die Rally

Ein weiteres Element, das die XRP-Preisprognose beeinflusst, ist die gestiegene Nachfrage nach börsengehandelten Spot-XRP-Fonds. Sechs Anträge werden derzeit geprüft, die Ergebnisse werden im Oktober erwartet. Marktexperten sind der Meinung, dass die ETF-Zertifizierung ein Wendepunkt für XRP sein könnte, vergleichbar mit der institutionellen Akzeptanz, die Bitcoin-ETFs Anfang dieses Jahres ausgelöst haben.

XRP

Ein Fondsmanager erklärte: „ETFs bieten institutionellen Anlegern einen einfachen Einstiegspunkt. Wenn auch nur ein Bruchteil der 7 Billionen Dollar, die in Geldmarktfonds schlummern, in XRP umgewandelt wird, könnte der Preis über die bisherigen Höchststände steigen.“ Diese Erwartung hat die Position von XRP als eines der leistungsstärksten Vermögenswerte in den kommenden Monaten gestärkt.

Makroökonomische und reale Akzeptanz

Auf makroökonomischer Ebene senkt die erwartete Zinssenkung die Kapitalkosten und erhöht gleichzeitig die Nachfrage nach Risikoanlagen. Laut Nasdaq-Statistiken profitieren volatile Anlagen wie XRP davon, wenn sichere Alternativen an Attraktivität verlieren. Abgesehen von Spekulationen wird XRP weiterhin über die On-Demand-Liquidity-Plattform von Ripple akzeptiert, die in einem Niedrigzinsmarkt an Bedeutung gewinnen könnte.

Die Performance im Jahresvergleich untermauert diese positive These. XRP ist seit September 2024 bereits um mehr als 400 % gestiegen und hat damit viele andere führende digitale Vermögenswerte übertroffen. Das Zusammenspiel von technischen Faktoren, institutionellen Strömen und politischen Maßnahmen hat XRP ins Rampenlicht gerückt.

Fazit

Die Kombination aus Prognosen für Zinssenkungen durch die Fed, technischem Momentum, Aktivitäten von Großinvestoren und ETF-Spekulationen hat die XRP-Preisprognose in den Vordergrund der Kryptowährungsdiskussion gerückt. Mit einem Widerstand bei etwa 3 USD in greifbarer Nähe warten Händler darauf, ob die nächste FOMC-Entscheidung und die ETF-Zulassungen einen langfristigen Anstieg auslösen können. Für Investoren könnten die kommenden Wochen zu einem der entscheidenden Momente in der Geschichte von XRP werden.

Glossar wichtiger Begriffe

Whale Accumulation (Wal-Anhäufung): Groß angelegte Käufe durch Investoren, die über erhebliche Mengen an Kryptowährung verfügen.

ETF (Exchange-Traded Fund): Ein reguliertes Anlageprodukt, das ein Engagement in Vermögenswerten wie XRP ermöglicht.

On-Demand Liquidity (ODL): Die Zahlungslösung von Ripple, die XRP nutzt, um schnelle grenzüberschreitende Überweisungen zu ermöglichen.

FOMC: Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank, der für die Festlegung der US-Zinssätze zuständig ist.

Widerstandslevel: Ein Preisniveau, bei dem die Aufwärtsdynamik in der Regel auf Verkaufsdruck trifft.

Häufig gestellte Fragen zur XRP-Preisprognose

Frage 1: Warum steigt XRP gerade jetzt?
XRP steigt aufgrund starker Spekulationen auf eine Zinssenkung durch die Fed, der Anhäufung durch Großinvestoren und der wachsenden Erwartung einer ETF-Zulassung.

F2: Was ist das nächste Widerstandsniveau für XRP?
Analysten nennen 3,00 USD als wichtigstes Widerstandsniveau. Ein Durchbruch könnte 3,30 USD oder mehr zum Ziel haben.

F3: Wie könnten sich ETFs auf die XRP-Preisprognose auswirken?
Die Genehmigung von ETFs könnte institutionelle Zuflüsse mit sich bringen und XRP möglicherweise weit über das aktuelle Niveau hinaus treiben.

F4: Welche Risiken bestehen weiterhin für XRP?
Wenn der Widerstand hält oder die Fed mit einer Nicht-Senkung überrascht, könnte XRP in Richtung der Unterstützung bei 2,76 $ zurückfallen.

Read More: XRP nähert sich 3 US-Dollar, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed bei 99 % liegt">XRP nähert sich 3 US-Dollar, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed bei 99 % liegt

