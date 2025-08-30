XRP op kruispunt – $2 crash of $4 pump volgende week?

De maand augustus begon vol optimisme voor Ripple (XRP), maar nu het einde van de maand nabij is, staat de altcoin op een cruciaal kruispunt. Gaat XRP september beginnen met een crash richting de $ 2 of juist een pump richting de $ 4? XRP koers staat op cruciaal kruispunt Gedurende de afgelopen 30 dagen beweegt XRP in het gebied tussen de $ 2,73 en $ 3,37 in. Maar de pieken en dalen komen steeds dichter bij elkaar in de buurt waardoor er zich een triangel vormt. Dit is een signaal dat XRP momenteel consolideert, maar zodra het driehoekspatroon doorbroken wordt, maakt de crypto een grote beweging. XRP koers, bron: TradingView Dat XRP momenteel consolideert, is ook af te lezen aan de Relative Strength Index van 49 die bijna exact op de neutrale waarde van 50 ligt. Dit betekent dat de verkoopdruk momenteel vergelijkbaar is met de koopdruk. Het einde van het driehoekspatroon is echter in zicht en daarmee zal ook een einde komen aan het neutrale sentiment op de markt. Wat als XRP daalt? Als XRP nu zakt, dan zal het eerst nog steun vinden van het supportniveau van $ 2,9018. Als de support hier sterk genoeg is, kan dit zelfs voor een boost zorgen die een opwaartse rally inzet. Een doorbraak kan het sentiment echter volledig omdraaien. Het eerstvolgende supportniveau ligt dan op $ 2,73, maar omdat het dan ook de driehoek doorbroken heeft, is de steun hier mogelijk niet genoeg. Bij een doorbraak onder dit cruciale supportniveau, crasht XRP naar de psychologische grens van $ 2. Wat als XRP stijgt? Een daling richting de $ 2,9018 hoeft, zoals hierboven al aangegeven, niet catastrofaal te zijn. Als XRP naar het punt daalt waar dit supportniveau een kruising maakt met de onderste lijn van de driehoek, kan dat zelfs een pump teweegbrengen. De koers zal dan in rap tempo belangrijke weerstandsniveaus doorbreken. Maar een doorbraak door de bovenste lijn van de driehoek, is ook genoeg voor een boost. Het eerstvolgende weerstandsniveau van $ 3,15 wordt dan waarschijnlijk gemakkelijk doorbroken. Vervolgens kunnen de $ 3,37 en het hoogtepunt van juli, de $ 3,67, getest worden. Met het momentum van het driehoekspatroon kan XRP zelfs nieuwe records neerzetten rond de $ 4.   @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Hoeveel kan Ripple waard worden? Met de huidige setup, zitten er voor Ripple grote bewegingen aan te komen. Op de korte termijn kan het technisch gezien alle kant opgaan, maar het is ook belangrijk om naar de fundamentele factoren te kijken. Zo is de rechtszaak met de SEC deze maand eindelijk ten einde gekomen. Dit schept vertrouwen onder investeerders die nog huiverig waren vanwege de juridische onzekerheden. Daarnaast heeft Ripple zich jarenlang niet 100% kunnen inzetten op innovatie en ontwikkeling. Nu hier weer ruimte voor is, zijn de verwachtingen groot, met name op institutioneel vlak. Op korte termijn kan de koers wel crashen, maar de verwachting is dat XRP op de lange termijn nog flink kan groeien. Investeren in altcoins als XRP? Sluit je aan bij de WEPE army voor trader insights en meer Zoals hierboven al snel duidelijk werd, spelen er vele factoren mee bij het bepalen van de richting die de XRP koers opgaat. En dat geldt eigenlijk voor alle cryptomunten. Crypto whales hebben daarbij vaak toegang tot exclusieve tools en traders insights, maar voor retail investeerders is het veel werk om de juiste informatie te vinden. Wall Street Pepe ($WEPE) bundelt daarom de krachten van de community, oftewel de WEPE Army. Dit project ondersteunt de $WEPE holders bij het traden door middel van trading insights en andere interessante voordelen. $WEPE werd eerder al met succes op Ethereum gelanceerd, maar zit nu ook op Solana. Hier is de presale nog maar net geopend waardoor je er nog als vroege vogel bij kan zijn. Bij elke aankoop van $WEPE op het Solana platform, wordt er een gelijke waarde aan $WEPE op uit de liquiditeitspool van Ethereum gehaald en verbrand. Op die manier is er één circulerende voorraad op 2 chains. Nu naar Wall Street Pepe   Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's

Het bericht XRP op kruispunt – $2 crash of $4 pump volgende week? is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

