XRP whale holdings bereiken dieptepunt in drie jaar: Wat betekent dit?

XRP (Ripple coin) lijkt er niet zo goed voor te staan. De hoeveelheid whales lijkt een dieptepunt bereikt te hebben van drie jaar. Daarbij lijkt XRP nu stil te staan. Wat betekent de lage hoeveelheid whales? En wat kunnen we van XRP verwachten? XRP whale holdings bereiken driejarig dieptepunt De hoeveelheid XRP whales heeft een dieptepunt in drie jaar bereikt. Daarbij lijkt de XRP koers een beetje stil te staan. De whale hoeveelheid kan hier een onderdeel van zijn. In de afgelopen dagen lijken XRP whales hun holdings te verkopen. Gegevens van GlassNode laten zien dat whale adressen, met tussen de 100.000 en 1 miljoen XRP, meer dan 100 miljoen tokens in de afgelopen 10 dagen hebben verkocht. Dit laat zien dat de interesse onder de whales flink aan het afnemen is. Deze sell-off heeft een waarde gehad van zo'n $300 miljoen. Hiermee hebben de whale holdings een dieptepunt bereikt in drie jaar. Zo'n grote daling laat zien dat whales weinig vertrouwen hebben in XRP op de korte termijn. De daling laat zien dat whales op zoek zijn naar veiligheid. Dit kan duiden op een daling op de korte termijn. Wat betekent dit voor XRP? Voor XRP is het geen goed teken dat whales weinig vertrouwen hebben. In verhouding met andere altcoins laat XRP ook flinke zwakte zien. Kleine daling worden flink uitvergroot, wat verhoogde volatiliteit laat zien. Toch blijft XRP de bewegingen van de bredere cryptomarkt bijhouden. Dit betekent dat XRP bij een daling flink verder kan dalen. Tot nu toe lijkt dit nog niet aan de orde, aangezien Bitcoin net een ATH heeft bereikt. Voor handelaren is het aan te raden om voorzichtig te zijn met XRP. Het sentiment op de cryptomarkt houdt de prijs hoog, maar er kan een bredere correctie aankomen. Het is vooral belangrijk om je eigen onderzoek te doen naar XRP en de statistieken waar je naar wil kijken. Vorm vooral je eigen mening over XRP voordat je gaat investeren of handelen. Dit is geen financieel advies!

XRP whale holdings bereiken dieptepunt in drie jaar: Wat betekent dit?

By: Coinstats
2025/10/05 19:16
@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   XRP (Ripple coin) lijkt er niet zo goed voor te staan. De hoeveelheid whales lijkt een dieptepunt bereikt te hebben van drie jaar. Daarbij lijkt XRP nu stil te staan. Wat betekent de lage hoeveelheid whales? En wat kunnen we van XRP verwachten? XRP whale holdings bereiken driejarig dieptepunt De hoeveelheid XRP whales heeft een dieptepunt in drie jaar bereikt. Daarbij lijkt de XRP koers een beetje stil te staan. De whale hoeveelheid kan hier een onderdeel van zijn. In de afgelopen dagen lijken XRP whales hun holdings te verkopen. Gegevens van GlassNode laten zien dat whale adressen, met tussen de 100.000 en 1 miljoen XRP, meer dan 100 miljoen tokens in de afgelopen 10 dagen hebben verkocht. Dit laat zien dat de interesse onder de whales flink aan het afnemen is. Deze sell-off heeft een waarde gehad van zo’n $300 miljoen. Hiermee hebben de whale holdings een dieptepunt bereikt in drie jaar. Zo’n grote daling laat zien dat whales weinig vertrouwen hebben in XRP op de korte termijn. De daling laat zien dat whales op zoek zijn naar veiligheid. Dit kan duiden op een daling op de korte termijn. Wat betekent dit voor XRP? Voor XRP is het geen goed teken dat whales weinig vertrouwen hebben. In verhouding met andere altcoins laat XRP ook flinke zwakte zien. Kleine daling worden flink uitvergroot, wat verhoogde volatiliteit laat zien. Toch blijft XRP de bewegingen van de bredere cryptomarkt bijhouden. Dit betekent dat XRP bij een daling flink verder kan dalen. Tot nu toe lijkt dit nog niet aan de orde, aangezien Bitcoin net een ATH heeft bereikt. Voor handelaren is het aan te raden om voorzichtig te zijn met XRP. Het sentiment op de cryptomarkt houdt de prijs hoog, maar er kan een bredere correctie aankomen. Het is vooral belangrijk om je eigen onderzoek te doen naar XRP en de statistieken waar je naar wil kijken. Vorm vooral je eigen mening over XRP voordat je gaat investeren of handelen. Dit is geen financieel advies!

Het bericht XRP whale holdings bereiken dieptepunt in drie jaar: Wat betekent dit? is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

