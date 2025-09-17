Zinsschock oder Kursexplosion? Bitcoin vor der Entscheidung

Der Markt wartet gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Im Vorfeld zeigt Bitcoin eine auffällige Stärke. Nach einem Rücksetzer konnte der Support gehalten werden, wodurch sich der Kurs erneut nach oben bewegte. Besonders der Ausbruch über eine diagonale Trendlinie gab den Bullen kurzfristig Rückenwind. Das Ziel bei rund 117.400 US-Dollar wurde jedoch knapp verfehlt. Der Chart zeigt eine bullische Flagge, die Raum für weitere Anstiege lassen könnte.

Bitcoin Bullflag, Quelle: www.tradnigview.com

Die Unsicherheit bleibt. Kommt eine Zinssenkung von 0,5 Prozent, wäre ein explosives Szenario nach Norden denkbar, möglicherweise sogar neue Allzeithochs. Bei nur 0,25 Prozent und einer mahnenden Rede von Jerome Powell droht dagegen ein Abverkauf. Anleger müssen sich also auf starke Schwankungen einstellen. Unterstützungen und Widerstände sind in dieser Lage entscheidend, um klare Setups zu finden.

Widerstände im Blick

Die entscheidende Zone liegt im Bereich von 119.000 bis 123.000 US-Dollar. Erst wenn Bitcoin diese Hürde nachhaltig überwindet, könnte der Weg frei sein für ein Schließen aller offenen Gaps und einen größeren Aufwärtsschub. Scheitert der Kurs an diesem Bereich, droht ein Rückfall in die Region um 113.000 oder sogar 100.000 US-Dollar. Charttechnisch verstärken sich die Risiken, da eine bearishe Divergenz auf dem Vierstunden-Chart sichtbar ist – steigende Kurse, aber ein schwächerer RSI.

Kurzfristig bleibt der Markt also ein Spiel zwischen Geduld und Reaktionsgeschwindigkeit. Trader beobachten engmaschig die Bewegungen rund um diese Zonen. Auch die Entwicklung anderer Märkte wie S&P 500, Nasdaq oder Edelmetalle spielt eine Rolle, da sie stark mit der US-Geldpolitik verknüpft sind.

Ethereum kämpft mit wichtigen Marken

Ethereum verläuft ähnlich wie Bitcoin. Nach einem Rücksetzer konnte die Tageskerze oberhalb einer wichtigen diagonalen Linie schließen – ein positives Signal. Kurzfristig ist ein Anstieg bis in den Bereich zwischen 4.615 und 4.640 US-Dollar möglich. Erst über dieser Zone wäre der Weg zu 4.700 und darüber hinaus frei.

Doch auch bei Ethereum ist Vorsicht angesagt. Fällt der Kurs unter 4.333 oder gar 4.200, könnten weitere 15 Prozent Verlust folgen, mit Kursen bis in den Bereich um 3.600 US-Dollar. Das eröffnet langfristig neue Einstiegschancen, kurzfristig droht aber Druck auf die gesamte Altcoin-Landschaft.

Die Marktlogik bleibt also dieselbe: Überraschende Zinsschritte könnten für Rallys sorgen, während warnende Worte der Notenbank die Kurse belasten. In beiden Fällen reagieren Kryptowährungen besonders heftig. Gerade diese Unsicherheit macht die Nebenwerte spannend. Nach jeder größeren Bitcoin-Korrektur hatten Altcoins in den vergangenen Zyklen das Potenzial, überproportional zu steigen. Projekte mit innovativen Ansätzen nutzen die Marktphasen, um Investoren, die auf den Aufschwung hoffen, schon vorzeitig abzuholen. Ein Top-Beispiel ist hier Pepe Node ($PEPENODE). Das neue Projekt vereint spielerisches Mining von Memecoins mit einem Krypto Presale und bringt damit enormes Potenzial für einen Bullenmarkt.

Das Projekt setzt nicht auf klassische Coud-Mining-Modelle, die in der Vergangenheit durch Skandale aufgefallen waren. Stattdessen kombiniert es Mining mit einem spielerischen Ansatz. Nutzer können virtuelle Mining-Setups aufbauen, upgraden und damit Meme-Coins wie Pepe oder Fartcoin verdienen. Ein entscheidender Mechanismus ist dabei die Deflation: 70 Prozent aller eingesetzten PEPENODE-Token beim Upgraden werden dauerhaft verbrannt. Dadurch sinkt das Angebot kontinuierlich.

Zudem können Käufer ihre Tokens bereits im Presale staken mit dynamischen Renditen von über 1.100 Prozent pro Jahr (zum aktuellen Zeitpunkt). Damit entsteht eine seltene Kombination: frühzeitige Belohnungen und ein deflationäres Modell, das langfristig Druck auf den Kurs ausüben könnte. Mit inzwischen über 1,2 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital zeigt PepeNode, wie stark das Interesse an innovativen Meme-Projekten derzeit ist. Auch wenn das Risiko eines Memecoins mitschwingt, scheinbar glauben viele Investoren an einen Altcoin Bullrun und an den Anstieg von PepeNode.

Hier PepeNode Token im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.