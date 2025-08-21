Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Elke paar maanden duikt de term ‘altseason’ weer op. Investeerders hopen dan dat altcoins massaal beter presteren dan Bitcoin. Maar als we de geschiedenis volgen, blijkt het idee van een altseason vooral een hardnekkige mythe. Altcoins kunnen soms tijdelijk uitblinken, maar structureel verliezen ze terrein tegenover Bitcoin. In de week van 13 augustus 2025 beleefde de zoekterm “alt season” opnieuw een korte opleving in Google Trends. De wereldwijde zoekinteresse steeg naar een piek van 100, om vervolgens binnen zes dagen met ruim 55% te dalen. Tegelijkertijd beleefden Dogecoin (DOGE) en XRP een rally van zo’n 19%, waarna ze hun winst snel weer inleverden. De markt lijkt steeds opnieuw te vallen voor dezelfde illusie: dat altcoins een nieuwe, duurzame fase van dominantie ingaan. De data laten echter een ander verhaal zien. Overigens hebben niet alleen alts het lastig. Ook bitcoin en de Nasdaq zagen een daling. Altseason en de cyclus van altcoins: piek, hype, leegloop Wie naar de koersgeschiedenis van populaire altcoins kijkt, ziet een herkenbaar patroon: een explosieve prijsstijging, gevolgd door een langzame, vaak onopvallende daling. Dit gebeurde eerder met onder meer Litecoin (LTC), EOS, Cardano (ADA) en zelfs met projecten als Chainlink (LINK) of VeChain (VET). Slechts een handvol altcoins weet na zo’n piek nog structureel waarde op te bouwen. De term ‘altseason’ suggereert een collectieve, langdurige overprestatie van altcoins ten opzichte van Bitcoin. In werkelijkheid gaat het meestal om kortstondige stijgingen van enkele tokens, vaak aangewakkerd door marketing, FOMO (fear of missing out) of speculatie. Op de lange termijn blijven deze projecten vrijwel altijd achter bij Bitcoin, zowel in prijsontwikkeling als in adoptie. Geen structurele rotatie van dominantie Altcoins kunnen op korte termijn spektakel bieden. Een nieuwe blockchain lanceert, een hype over een AI-integratie verspreidt zich, of een exchange voegt een nieuwe munt toe. In dat soort periodes is het mogelijk dat bepaalde tokens tijdelijk harder stijgen dan Bitcoin. Maar dit is zelden een bredere beweging van structurele altcoin-dominantie. De Bitcoin-dominantie – het percentage van de totale cryptomarkt dat wordt vertegenwoordigd door Bitcoin – blijft historisch gezien veerkrachtig. Elke poging tot “vlucht naar altcoins” blijkt vroeg of laat tijdelijk. Investeerders keren uiteindelijk terug naar de relatieve stabiliteit, veiligheid en liquiditeit van Bitcoin, vooral in tijden van marktstress. Altseason zoekdata weerspiegelt sentiment, geen fundamentele waarde De recente piek in zoekopdrachten naar ‘alt season’ was opvallend abrupt. Economen vermoeden zelfs dat bots of gerichte marketingcampagnes verantwoordelijk waren voor het plotselinge zoekvolume. Grote crypto-exchanges hebben belang bij verhoogde handelsactiviteit en kunnen het narratief van een altseason bewust aanjagen. Hoewel zoektrends soms iets zeggen over het sentiment onder particuliere beleggers, zijn ze geen betrouwbare indicator voor structurele marktbewegingen. Het internet mag dan tijdelijk geloven in een altcoin-rally, de blockchain-economie reageert uiteindelijk op adoptie, use-cases en robuustheid. En daarin blijft Bitcoin veruit dominant. De les voor beleggers: laat je niet misleiden door termen Het idee van een altseason verkoopt goed: het klinkt als een kans, een momentum, een moment waarop je als kleine belegger kunt ‘meeliften’. Maar wie nuchter naar de data kijkt, ziet dat het eerder gaat om korte, hype-gedreven cycli dan om een fundamentele verschuiving in de marktstructuur. De meeste altcoins verliezen op de lange termijn aan waarde, zeker ten opzichte van Bitcoin. Ze zijn interessant voor kortetermijnhandel, maar zelden geschikt als langetermijninvestering. Elke zogenaamde altseason eindigt uiteindelijk in een herwaardering van Bitcoin als hoeksteen van de cryptomarkt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Zoekopdrachten voor ‘altseason’ maken diepe duik: altcoins pieken kortstondig, maar verliezen op lange termijn is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.