Terima posisi Futures dengan nilai yang setara setelah deposit berhasil
Kartu Kredit/Debit
Deposit Fiat
Transfer Bank
Klaim Bonus Futures & Buka Posisi
Setelah menyelesaikan pembayaran, klaim bonus Futures Anda dan buka posisi. Anda dapat memilih pasangan trading dan arah.
Aturan Acara
Aturan Distribusi Reward
• Hanya deposit fiat yang dilakukan melalui kartu kredit/debit, transfer bank, atau deposit fiat yang memenuhi syarat. Pembayaran pihak ketiga dan transfer internal tidak didukung.
• Reward akan dikonversi menjadi USDT berdasarkan nilai setara USDT pada saat penyelesaian order (bukan pada saat pemasangan order).
• Distribusi Reward Berakhir pada: ()
• Untuk berpartisipasi dalam acara ini, jumlah order minimum harus lebih besar dari 100 USDT.
• Jumlah minimum order Futures harus dipenuhi untuk mengklaim reward. Klaim tidak akan berhasil jika persyaratan ini tidak dipenuhi.
• Setelah diklaim, pengguna akan menerima bonus yang setara dengan 2% dari deposit (maks. 500 USDT), yang secara otomatis akan membuka posisi dalam mode Isolated Margin pada harga pasar di salah satu dari enam pasangan Futures USDT-M.
• Pengguna yang memiliki posisi terbuka atau order tertunda pada pasangan yang sama tidak dapat mengklaim. Cek dompet Futures Anda sebelum mengklaim.
Aturan Penggunaan Posisi Airdrop Futures
1.Klaim airdrop posisi Futures di halaman acara, lalu buka halaman perdagangan Futures untuk langsung melihatnya.
2.Pengguna dapat menambahkan margin ke airdrop posisi untuk memperluas potensi laba, menetapkan order TP/SL untuk posisi tersebut, atau menutup posisi. Setelah ditutup, jika airdrop posisi Anda menghasilkan laba, PNL yang terealisasi akan dikirimkan ke akun Futures pengguna, sedangkan margin yang tersisa dari airdrop tersebut akan otomatis dicabut. Jika airdrop posisi menimbulkan kerugian (tanpa penambahan margin), kerugian maksimum dibatasi pada posisi airdrop itu sendiri. Untuk mengetahui detail selengkapnya, silakan baca panduan resmi./id-ID/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Aturan Verifikasi
1. Pengguna harus melakukan deposit menggunakan metode pembayaran mereka sendiri. Untuk deposit melalui transfer bank, pastikan kode referensi dimasukkan dengan benar.
2. MEXC menerapkan prosedur verifikasi yang ketat untuk semua pengguna. Segala penggunaan manipulasi teknis—termasuk tetapi tidak terbatas pada skrip elektronik, bot, operasi berulang, atau pendaftaran akun otomatis—akan mengakibatkan diskualifikasi langsung. Kebijakan ini berlaku secara ketat, meskipun metode tersebut hanya digunakan pada tahap pendaftaran atau partisipasi tertentu. Selain itu, pengguna yang didapati terlibat dalam praktik SEO yang menyesatkan, khususnya mereka yang menargetkan kata kunci seperti "Beli MEXC," "Masuk MEXC," "Resmi MEXC," atau "OTC MEXC," juga akan didiskualifikasi dari acara ini.
3. MEXC berhak untuk menafsirkan ketentuan akhir acara ini dan mengambil tindakan yang tepat terhadap aktivitas jahat atau penyalahgunaan platform.
4. Semua pengguna yang berpartisipasi harus mematuhi sepenuhnya Ketentuan Layanan MEXC. MEXC berhak untuk mendiskualifikasi pengguna yang terlibat dalam aktivitas penipuan atau penyalahgunaan selama acara berlangsung, termasuk mendaftarkan banyak akun atau terlibat dalam aktivitas apa pun yang terkait dengan tujuan ilegal atau penipuan.
5. MEXC berhak menentukan interpretasi akhir untuk ketentuan ini. Harap diperhatikan bahwa ketentuan ini dapat direvisi, atau acara ini dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengguna dihimbau untuk selalu mengetahui ketentuan acara terkini.
6. Ketentuan ini akan dianggap sebagai bagian integral dari Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi MEXC. Jika terjadi konflik, ketentuan ini akan diutamakan.