1. Partisipan akan didiskualifikasi jika tindakan seperti wash trading, pencocokan order, operasi multi-akun, atau trading mandiri terdeteksi.

2. Partisipan akan didiskualifikasi jika terdeteksi penggunaan strategi trading yang identik.

3. Partisipan akan didiskualifikasi jika terdeteksi adanya pemasangan dan pembatalan order yang sering dalam menit yang sama.

4. Partisipan akan didiskualifikasi jika beberapa akun dioperasikan dari alamat IP yang sama. Semua pengguna dengan IP yang sama akan didiskualifikasi.

5. Akun market maker dan akun sekunder institusional tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini.

6. MEXC berhak atas interpretasi akhir terhadap aturan acara, termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko terkait trading, dana, dan kolusi.