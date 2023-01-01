Aturan Acara

1. Acara ini eksklusif untuk pengguna yang diundang secara khusus yang telah menerima email acara resmi atau pemberitahuan lain dari MEXC.

2. Deposit bersih akun futures harus memenuhi ketentuan acara setidaknya selama dua hari. Jumlah deposit valid dalam akun futures = Jumlah aliran masuk selama periode acara - Jumlah aliran keluar selama periode acara.

3. Menyelesaikan volume trading futures yang ditentukan dalam satu hari dianggap sebagai check-in yang berhasil. Setelah menyelesaikan check-in untuk hari itu, Anda dapat memperbarui check-in pada hari berikutnya dan melanjutkan check-in. Pembaruan diperbarui menurut zona waktu UTC+8. Check-in berkelanjutan selama beberapa hari akan mengakumulasi hari check-in berturut-turut. Reward akan didistribusikan berdasarkan jumlah hari check-in berturut-turut tertinggi yang terakumulasi selama periode acara dan tidak dapat ditumpuk.

4. Reward insentif trading akan dihitung berdasarkan volume trading futures Anda dengan biaya trading > 0 selama periode acara. Trading kripto tanpa batas, dan reward akan didistribusikan sesuai tingkatan tertinggi yang dapat Anda terima.

5. Reward acara akan didistribusikan dalam bentuk bonus ke akun futures dalam waktu 3 hari kerja setelah acara berakhir. Bonus berlaku selama 7 hari.

6. MEXC berhak mendiskualifikasi peserta dari acara yang terlibat dalam aktivitas tidak jujur atau kasar selama periode acara. Aktivitas ini meliputi pendaftaran akun massal untuk memperoleh bonus tambahan, aktivitas terkait dengan tujuan ilegal, penipuan, atau merugikan, seperti spam volume jahat atau kecurangan.

7. MEXC berhak mengubah acara atau aturannya kapan saja. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya jika terjadi penyesuaian

8. MEXC berhak interpretasi akhir untuk acara ini. Jika memiliki pertanyaan, hubungi Layanan Pelanggan.