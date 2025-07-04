Pertarungan Era Keemasan: Giveaway Emas Batangan & BTC
10,000,000 USDT
Partisipan & Hadiah
Makin banyak partisipan, makin besar pool hadiahnya!
Pengguna Terdaftar
Total Pool Hadiah (USDT)
Partisipan
Pool Hadiah Terbuka (USDT)
Cara Berpartisipasi
Trade futures dan dapatkan kesempatan undian keberuntungan gratis
Periode Acara
Periode Acara:--
Periode Undian Keberuntungan:--
Kelayakan
Setelah acara dimulai, pengguna dari semua negara/wilayah dapat mendaftar dan berpartisipasi.
Hadiah Harian: Menangkan hingga 2,025 USDT
Dapatkan 1 kartu gosok untuk setiap -- USDT yang di-trade setiap hari dengan batas maksimum -- kartu gosok per hari.
Info Hadiah
Zona Gosok
Gosok untuk memenangkan reward dijamin
Kejutan Mingguan: Menangkan hingga 5.000 USDT
Untuk setiap akumulasi volume trading mingguan sebesar -- USDT, Anda akan menerima 1 kesempatan undian keberuntungan dengan maksimum -- kesempatan per minggu
FAQ
T: Bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam acara ini?
T: Dapatkah saya bergabung ke acara lain sekaligus?
T: Apakah saya perlu menyelesaikan verifikasi KYC untuk berpartisipasi?
T: Manakah Futures yang diperhitungkan dalam acara ini?
T: Apakah volume trading saya akan diperbarui secara aktual? Apakah ada keterlambatan?
T: Kapan reward akan diterbitkan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerimanya?
T: Jika saya melewatkan undian pada suatu hari, dapatkah saya mengejarnya nanti?
Aturan Acara
Pengguna harus mengklik tombol pendaftaran di halaman ini untuk berpartisipasi dalam acara ini, serta harus berusia minimum 17 tahun agar memenuhi syarat untuk mendapatkan reward.
Hanya volume trading Futures dengan biaya > 0 yang akan diperhitungkan (tidak termasuk futures stablecoin seperti USDCUSDT). Semua statistik trading didasarkan pada zona waktu UTC+8.
Pengguna yang mendaftar ke acara ini tidak berhak menerima reward dari acara M-Day selama periode yang sama.
Partisipan akan otomatis menerima kode lotre yang sesuai setelah mencapai volume trading yang diperlukan. Setiap kode lotre memberikan satu kesempatan undian yang dapat diakumulasikan dan digunakan kapan saja selama periode undian. Semua reward tersedia dengan dasar siapa cepat, dia dapat dengan waktu terbatas.
Reward bonus Kartu Gosok Harian/Putaran Mingguan akan didistribusikan secara aktual setelah menang paling lambat dalam waktu 24 jam. Reward bonus valid selama 7 hari. Baca aturan penggunaan dengan teliti sebelum menggunakannya. Detailnya tersedia di sini.
Reward fisik akan dikonversi menjadi airdrop USDT yang setara berdasarkan penetapan harga resmi. Jika acara diundur, dibatalkan, ditunda, atau karena alasan lainnya, MEXC berhak untuk menyesuaikan hadiah berdasarkan kebijakan sendiri dan menawarkan hadiah alternatif dengan nilai yang setara atau lebih besar kepada pemenang.
Acara ini tidak terafiliasi dengan, didukung oleh, atau terkait dengan merek atau perusahaan pihak ketiga mana pun yang disebutkan. Semua penyebutan produk atau merek dagang hanyalah untuk tujuan deskriptif dan tidak menyiratkan adanya kemitraan atau kolaborasi.
MEXC akan menggunakan 5 digit terakhir dari nilai hash blok Bitcoin pertama yang dihasilkan pada tanggal acara berakhir, yaitu Jul 4, 2025, setelah pukul 19:00:00 (UTC+7) sebagai nomor pemenang hadiah utama terbesar. Detailnya dapat ditemukan di Blockchain.com.
Hadiah utama terbesar, yang bernilai lebih dari 10,000 USDT, hanya tersedia bagi pengguna yang telah menyelesaikan Verifikasi KYC Lanjutan. Jika pemenang gagal menyelesaikan verifikasi dalam waktu 7 hari, kelayakannya untuk mendapatkan hadiah akan dicabut, lalu reward akan diteruskan kepada pengguna berikutnya yang memenuhi syarat. Jika semua pengguna yang memenuhi syarat telah menerima reward, sisa hadiah akan didistribusikan sebagai reward partisipasi kepada pengguna lain berdasarkan jumlah kode lotre yang mereka miliki.
Pengguna yang memenangkan hadiah utama terbesar senilai lebih dari 10,000 USDT harus menyelesaikan Verifikasi KYC Lanjutan, lalu menghubungi @Eleanor_MEXC melalui Telegram untuk mengklaim reward. Untuk hadiah emas batangan, pemenang harus berpartisipasi dalam upacara penghargaan serta bekerja sama dalam sesi foto, wawancara, dan promosi media sosial lainnya di negara/wilayah yang ditunjuk secara resmi (dengan biaya perjalanan diganti oleh platform sesuai dengan standar tertentu) untuk menerima reward airdrop penuh sebesar 350,000 USDT. Jika pemenang tidak ingin berpartisipasi dalam promosi, dia tetap harus membagikannya di media sosial dan menyimpannya setidaknya selama 30 hari, tetapi hadiah emas batangan akan disesuaikan menjadi reward airdrop senilai 175,000 USDT. Detail upacara penghargaan dan penggantian biaya akan dikomunikasikan secara terpisah kepada para pemenang.
Promosi media sosial mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
Berpartisipasi dalam wawancara media: Berbagi pengalaman pribadi terkait acara ini, termasuk pengalaman trading, pengalaman undian lotre, dll.
Menampilkan foto atau video hadiah: Memosting foto atau video pribadi yang menampilkan hadiah.
Memosting artikel promosi: Menulis artikel promosi yang mendetail, termasuk detail acara, pidato pemenang, tampilan hadiah, dll., lalu mempromosikannya di platform media sosial yang umum digunakan dengan memakai tagar dan topik yang ditentukan (misalnya, '#MEXCGoldBar').
Memosting ulang konten promosi resmi: Berbagi materi acara resmi dan pengumuman pemenang yang diterbitkan oleh MEXC.
MEXC berkomitmen terhadap privasi pengguna. Semua data pribadi digunakan semata-mata untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan acara, serta tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna.
Semua pengguna yang berpartisipasi harus sepenuhnya mematuhi Ketentuan Layanan MEXC. MEXC berhak untuk mendiskualifikasi partisipan mana pun yang terlibat dalam aktivitas tidak jujur atau penyalahgunaan selama acara, termasuk pendaftaran akun massal untuk mendapatkan bonus tambahan dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan tujuan melanggar hukum, menipu, atau merugikan.
MEXC berhak menentukan interpretasi akhir untuk acara ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan kami.
Setelah acara dimulai, pengguna dari semua negara/wilayah dapat mendaftar dan berpartisipasi.
Kode lotre akan dicocokkan dengan nomor pemenang dari digit terakhir ke depan. Pengguna dengan digit yang cocok beruntun terbanyak akan memenangkan hadiah utama berupa emas batangan seberat 100 ons. Seorang pengguna dapat memenangkan beberapa hadiah tergantung pada jumlah kodenya yang cocok.
Penafian
Akun market maker dan akun sekunder institusional tidak dapat berpartisipasi dalam acara ini.
Partisipan yang didapati terlibat dalam kegiatan penipuan seperti wash trading, manipulasi pasar, pengoperasian banyak akun, dan self-dealing akan didiskualifikasi.
Partisipan yang didapati terlibat dalam strategi trading yang identik akan didiskualifikasi.
Partisipan yang didapati memasang dan membatalkan order dengan frekuensi tinggi per menit akan didiskualifikasi.
Jika beberapa akun ditemukan terdaftar dengan alamat IP yang sama, pengguna akun yang bersangkutan akan didiskualifikasi.
MEXC berhak atas interpretasi akhir dari peraturan acara termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi yang disebutkan di atas mengenai trading, dana, dan risiko perilaku geng.