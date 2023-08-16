Copy Trade MEXC adalah fitur yang sederhana tetapi efisien untuk semua trader dan pengikut mereka. Pengikut dapat dengan mudah mengikuti trader berpengalaman pilihan mereka, dan ketika trader memulai lead trade, sistem akan secara otomatis memasang order untuk pengikut berdasarkan strategi trader. Trader juga akan mendapatkan bagian dari laba pengikut!
Terhubung dengan banyak pengikut dan dapatkan bagian dari laba pengikut Anda.
Tunggu persetujuan aplikasi Anda, biasanya memerlukan waktu 1-2 hari.
Sistem akan secara otomatis memasang order untuk pengikut Anda.
Ikuti trader berpengalaman dan jangan pernah melewatkan tren pasar lagi.
Transfer dana ke akun Spot Anda
Isi detail copy trade
Trader berpengalaman dapat menerapkan keterampilan trading mereka untuk membantu pengikut melakukan trade yang menguntungkan dan mereka dapat memperoleh bagi hasil. Pengikut dapat dengan mudah mengikuti strategi trading yang bijaksana hanya dengan sekali klik.
Sistem akan memasang order untuk pengikut berdasarkan strategi trader.
Pengguna hanya perlu mentransfer dana ke akun copy trade mereka dan mengisi detailnya untuk mulai menyalin trade.
Semua trader memiliki banyak pengalaman trading dan memiliki portofolio yang mengesankan. Mereka telah disetujui setelah ditinjau dengan cermat oleh MEXC.