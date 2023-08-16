Loading...

50,000+

Total Pengguna Copy Trade

1,000,000,000+ USDT

Total Jumlah Copy Trade

Apa itu Copy Trade?

Copy Trade MEXC adalah fitur yang sederhana tetapi efisien untuk semua trader dan pengikut mereka. Pengikut dapat dengan mudah mengikuti trader berpengalaman pilihan mereka, dan ketika trader memulai lead trade, sistem akan secara otomatis memasang order untuk pengikut berdasarkan strategi trader. Trader juga akan mendapatkan bagian dari laba pengikut!

Bagaimana cara mulai melakukan Copy Trade?

Jika Anda memiliki banyak pengalaman trading dan penilaian yang kuat terhadap pasar, Anda dapat mengajukan permohonan untuk menjadi trader dan mendapatkan bagi hasil.

Menjadi Trader

Terhubung dengan banyak pengikut dan dapatkan bagian dari laba pengikut Anda.

Kirim Permohonan

Tunggu persetujuan aplikasi Anda, biasanya memerlukan waktu 1-2 hari.

Mulai Lead Trade

Sistem akan secara otomatis memasang order untuk pengikut Anda.

Jika Anda adalah pengguna biasa yang tidak ingin ketinggalan tren pasar terbaru, Anda cukup mengikuti trader berpengalaman dan menyalin trade mereka.

Menjadi Pengikut

Ikuti trader berpengalaman dan jangan pernah melewatkan tren pasar lagi.

Transfer Dana

Transfer dana ke akun Spot Anda

Ikuti Trader

Isi detail copy trade

Keuntungan Copy Trade

  • Saling Menguntungkan

    Trader berpengalaman dapat menerapkan keterampilan trading mereka untuk membantu pengikut melakukan trade yang menguntungkan dan mereka dapat memperoleh bagi hasil. Pengikut dapat dengan mudah mengikuti strategi trading yang bijaksana hanya dengan sekali klik.

  • Sistem Otomatis

    Sistem akan memasang order untuk pengikut berdasarkan strategi trader.

  • Hambatan Masuk Rendah

    Pengguna hanya perlu mentransfer dana ke akun copy trade mereka dan mengisi detailnya untuk mulai menyalin trade.

  • Profesional & Andal

    Semua trader memiliki banyak pengalaman trading dan memiliki portofolio yang mengesankan. Mereka telah disetujui setelah ditinjau dengan cermat oleh MEXC.

