Apa itu Copy Trade?

Copy Trade MEXC adalah fitur yang sederhana tetapi efisien untuk semua trader dan pengikut mereka. Pengikut dapat dengan mudah mengikuti trader berpengalaman pilihan mereka, dan ketika trader memulai lead trade, sistem akan secara otomatis memasang order untuk pengikut berdasarkan strategi trader. Trader juga akan mendapatkan bagian dari laba pengikut!