Loading...

Informasi

Detail Futures
Limit Risiko
Aturan Trading
Harga Indeks
Harga Wajar
Riwayat Tingkat Pendanaan
Akun Dana Asuransi
Aturan Trading Mode Multiaset
Kripto Jaminan yang Memenuhi Syarat
KriptoBatas JaminanTingkat Jaminan
Tidak ada data
Aset di atas dapat digunakan sebagai jaminan dalam Mode Multiaset.Beberapa kripto menggunakan tingkat jaminan bertingkat. Misalnya, kepemilikan 1 BTC pada tingkat 90% menyumbang 0.9 BTC sebagai margin yang tersedia. Porsi yang melebihi 1 BTC dikenai tingkat 80%, jadi jika Anda memiliki 2 BTC, kontribusinya adalah 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC sebagai margin yang tersedia.
Kripto Kewajiban yang Memenuhi Syarat
KriptoAmbang Batas Pelunasan OtomatisTingkat Diskon Pelunasan OtomatisRasio Pelunasan OtomatisLimit Bebas BungaSuku Bunga Per JamTingkat Margin Pemeliharaan Kewajiban
Tidak ada data
Aset-aset di atas memenuhi syarat untuk digunakan untuk kewajiban.1. Ketika kewajiban kripto melampaui ambang batas pelunasan otomatis, pembayaran otomatis akan dipicu.2. Saat pelunasan otomatis, jumlah pelunasan = kewajiban saat ini − ambang batas pelunasan otomatis × (1 – rasio pelunasan otomatis). Biaya akan dikenakan berdasarkan tingkat diskon dari kripto pembayaran. Sebagai contoh, jika terdapat utang sebesar 1,000 USDT dan tingkat diskonnya adalah 90%, maka diperlukan BTC senilai (1,000 / 90%).3. Bunga diselesaikan tiap jam berdasarkan kewajiban pada saat penyelesaian. Tidak ada bunga yang dibebankan jika kewajiban berada dalam limit bebas bunga.