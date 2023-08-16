Kripto Jaminan yang Memenuhi Syarat
|Kripto
|Batas Jaminan
|Tingkat Jaminan
Aset di atas dapat digunakan sebagai jaminan dalam Mode Multiaset.Beberapa kripto menggunakan tingkat jaminan bertingkat. Misalnya, kepemilikan 1 BTC pada tingkat 90% menyumbang 0.9 BTC sebagai margin yang tersedia. Porsi yang melebihi 1 BTC dikenai tingkat 80%, jadi jika Anda memiliki 2 BTC, kontribusinya adalah 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC sebagai margin yang tersedia.
Kripto Kewajiban yang Memenuhi Syarat
|Kripto
|Ambang Batas Pelunasan Otomatis
|Tingkat Diskon Pelunasan Otomatis
|Rasio Pelunasan Otomatis
|Limit Bebas Bunga
|Suku Bunga Per Jam
|Tingkat Margin Pemeliharaan Kewajiban
Aset-aset di atas memenuhi syarat untuk digunakan untuk kewajiban.1. Ketika kewajiban kripto melampaui ambang batas pelunasan otomatis, pembayaran otomatis akan dipicu.2. Saat pelunasan otomatis, jumlah pelunasan = kewajiban saat ini − ambang batas pelunasan otomatis × (1 – rasio pelunasan otomatis). Biaya akan dikenakan berdasarkan tingkat diskon dari kripto pembayaran. Sebagai contoh, jika terdapat utang sebesar 1,000 USDT dan tingkat diskonnya adalah 90%, maka diperlukan BTC senilai (1,000 / 90%).3. Bunga diselesaikan tiap jam berdasarkan kewajiban pada saat penyelesaian. Tidak ada bunga yang dibebankan jika kewajiban berada dalam limit bebas bunga.