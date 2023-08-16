Kripto Jaminan yang Memenuhi Syarat

Aset di atas dapat digunakan sebagai jaminan dalam Mode Multiaset.

Beberapa kripto menggunakan tingkat jaminan bertingkat. Misalnya, kepemilikan 1 BTC pada tingkat 90% menyumbang 0.9 BTC sebagai margin yang tersedia. Porsi yang melebihi 1 BTC dikenai tingkat 80%, jadi jika Anda memiliki 2 BTC, kontribusinya adalah 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC sebagai margin yang tersedia.