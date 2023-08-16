Aturan kontrol risiko trading futures

Bagian I Ketentuan Umum

Pasal 1 Untuk memperkuat manajemen risiko trading kontrak futures dan derivatif aset digital, menjaga hak dan kepentingan sah para pihak yang bertransaksi, serta memastikan kelancaran trading kontrak futures, platform ini merumuskan aturan kontrol risiko ini (selanjutnya disebut "aturan").

Pasal 2 Manajemen risiko trading futures mengadopsi sistem limit risiko, sistem likuidasi paksa, sistem deleveraging paksa, dan sistem harga wajar.

Pasal 3 Platform ini (selanjutnya disebut "platform" atau "kami") dan pengguna platform (selanjutnya disebut "Anda") harus mematuhi langkah-langkah ini. Aturan dan perubahan yang dibuat oleh platform terhadap peraturan ini dari waktu ke waktu merupakan bagian dari perjanjian pengguna platform. Dengan menggunakan atau membeli produk serta layanan trading kontrak futures dari platform, Anda mengonfirmasi bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menerima semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam aturan ini serta perubahan dan pembaruan yang kami lakukan terhadap aturan ini dari waktu ke waktu.

Bagian II Ketentuan dan Perjanjian Kontrol Risiko

Pasal 4 Ada risiko yang signifikan saat Anda trade aset digital dan produk terkait di platform. Selain fluktuasi harga aset digital, ada risiko pihak lawan tambahan dalam trading derivatif. Dalam beberapa kasus, platform dapat memutuskan untuk menutup sebagian atau semua posisi Anda.

Pasal 5 Trading aset digital melibatkan risiko yang besar. Risiko trading atau memiliki aset digital virtual dapat menyebabkan kerugian aktual yang signifikan. Oleh karena itu, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat apakah akan trade aset digital atau derivatif terkait serta menggunakan leverage sesuai dengan situasi keuangan Anda.

Pasal 6 Platform tidak menjamin trading futures aset digital yang tertib dan stabil. Anda harus berhati-hati saat trading aset digital (dan aset lainnya).

Pasal 7 Harga akan berfluktuasi sewaktu-waktu karena berbagai faktor. Saat harga berfluktuasi, Anda mungkin mendapatkan laba atau kerugian yang besar. Nilai aset digital atau posisi trading dapat berfluktuasi, atau bahkan menjadi tidak berharga.

Pasal 8 Segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengguna ditanggung oleh pengguna. Kesalahan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada: kegagalan untuk beroperasi sesuai aturan trade, kegagalan untuk melakukan operasi trading yang relevan tepat waktu, melupakan atau membocorkan kata sandi, kata sandi dibobol orang lain, dan komputer diretas oleh pengguna lain.

Pasal 9 Jika pengguna menggunakan celah yang tidak terdeteksi di situs web atau alat frekuensi tinggi dan alat prosedural yang tidak sah untuk menghasilkan laba ilegal, kami akan menghubungi pengguna untuk tujuan pemulihan. Anda harus memberikan kerja sama yang praktis. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembatasan trading akun, pembekuan dana akun, dan mengambil tindakan hukum. Pengguna juga akan bertanggung jawab atas biaya yang timbul karena kegagalan pengguna untuk bekerja sama secara efektif.

Pasal 10 Layanan trading kontrak futures derivatif aset digital yang disediakan oleh platform mungkin memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Anda memahami dan mengetahui bahwa:

(1) Anda dapat kehilangan seluruh margin awal dan aset digital tambahan yang Anda simpan di platform kami untuk mempertahankan posisi Anda;

(2) Jika perubahan pasar tidak kondusif bagi posisi atau tingkat margin Anda, Anda mungkin diberi tahu sementara waktu untuk mentransfer aset digital tambahan guna mempertahankan posisi Anda;

(3) Jika Anda gagal mendepositkan aset digital tambahan ke akun Anda sesuai kebutuhan, kami dapat menutup posisi pada saat kerugian atas kebijaksanaan kami.

(4) Laba atau kerugian Anda akan bergantung pada fluktuasi harga aset digital terkait, yang berada di luar kendali kami.

Dalam beberapa kasus, seperti gangguan jaringan dan data aset digital, kami dapat menutup futures yang relevan terlebih dahulu atas itikad baik karena sifat aset digital. Anda dianggap menyadari potensi risiko ini.

Meskipun platform telah mengungkapkan risiko yang mungkin terjadi, masih ada risiko yang tidak dapat diungkapkan, dan Anda dapat kehilangan sebagian atau seluruh aset Anda. Anda harus menilai dengan cermat apakah kondisi keuangan dan toleransi risiko Anda sesuai untuk trading di platform kami.

Bagian III Tindakan Kontrol Risiko

Pasal 11 Untuk mengatur perilaku trading kontrak futures derivatif aset digital, menjaga ketertiban pasar, mendorong perkembangan pasar yang sehat, serta memperkuat pengawasan akun hubungan kontrol aktual, platform trading berhak untuk mengambil tindakan seperti penutupan paksa, pelarangan trading, dan penutupan akun pada akun trading abnormal dan akun hubungan kontrol aktual;

Pasal 12 Platform untuk futures perpetual derivatif aset digital akan mengawasi perilaku trading. Jika terdapat akun dan trading abnormal dengan hubungan kontrol aktual, kami dapat memulai prosedur untuk mengatasi perilaku trading abnormal dan menerapkan tindakan manajemen wajib bagi pengguna.

Pasal 13 Pengguna yang berpartisipasi dalam trading derivatif harus mematuhi aturan bisnis serta undang-undang dan regulasi yang relevan dari platform, menerima manajemen disiplin diri platform, dan secara sadar mengatur perilaku trading.

Pasal 14 Identifikasi trade abnormal dan hubungan kontrol aktual

1. Dalam keadaan berikut, platform akan mengenalinya sebagai trade abnormal dan perilaku akun hubungan kontrol aktual:

(1) Diri Anda sebagai mitra trading, berulang kali melakukan pembelian dan trading dengan diri Anda sendiri.

(2) Satu atau lebih pelanggan dengan hubungan kontrol aktual terkait akun yang melakukan trade dengan satu sama lain selama beberapa kali;

(3) Satu atau lebih akun terkait hubungan kontrol aktual yang memanipulasi perilaku harga pasar melalui cara trade seperti order cocok;

(4) Perilaku abnormal seperti sumber dana yang sama, alamat IP yang sama, dan perilaku trading yang sinkron dari satu atau beberapa akun trading;

(5) Seringnya deklarasi dan pembatalan deklarasi dalam satu hari dapat memengaruhi harga trading futures atau menyesatkan pelaku pasar futures lainnya untuk melakukan trading futures (seringnya deklarasi dan pembatalan order);

(6) Deklarasi dalam jumlah besar dan pembatalan deklarasi beberapa kali dalam satu hari dapat memengaruhi harga trading futures atau menyesatkan pelaku pasar futures lainnya untuk melakukan trading futures (deklarasi dan pembatalan order dalam jumlah besar);

(7) Posisi gabungan dari satu atau lebih akun terkait hubungan kontrol aktual melebihi limit posisi platform;

(8) Volume trading pembukaan suatu hari trading pada variasi tercatat atau kontrak futures melebih volume trading pembukaan hari tersebut yang ditetapkan oleh platform;

(9) Perilaku penerbitan order trading dengan cara trading prosedural tanpa izin platform, yang dapat memengaruhi keamanan sistem platform atau order trading normal;

(10) Mencuri akun dan kata sandi orang lain dengan cara yang ilegal, atau menggunakan akun terkait untuk melakukan trade ilegal dan mentransfer dana;

(11) Keadaan lain yang diidentifikasi oleh platform.

2. Platform berhak untuk mencari semua pemulihan yang diizinkan oleh undang-undang dan prinsip trade yang adil untuk pelanggaran aturan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membatasi, menangguhkan, atau menghentikan akun Anda atau menolak hak Anda untuk mengakses situs web ini tanpa pemberitahuan.

3. Jika platform mencurigai bahwa aktivitas trading apa pun melanggar aturan yang ditetapkan atau ditunjukkan dalam aturan ini, platform berhak untuk membatasi aktivitas trading akun apa pun jika perlu. Pembatasan ini dapat menyebabkan tindakan kontrol risiko seperti pembatalan trade, pembatasan trade, dan pembekuan akun. Platform tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pembatasan, penarikan, atau penutupan trade lebih awal karena dugaan pelanggaran aturan ini. Anda mengetahui dan setuju bahwa jika kerugian disebabkan oleh tindakan kami, Anda akan memastikan bahwa platform tidak akan dirugikan oleh Anda atau tuntutan hukum pihak ketiga mana pun dan mengganti kerugian yang relevan. Anda tidak diperbolehkan untuk trade atau melakukan deposit selama penyelidikan perilaku akun. Platform berhak untuk menutup akun tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut di akhir periode penyelidikan.

4. Platform berhak untuk menutup atau membekukan akun Anda kapan saja tanpa pemberitahuan, dan mentransfer aset yang tersisa ke alamat pengarsipan Anda.

Selain itu, jika platform menganggap bahwa akun mana pun telah melanggar perjanjian pengguna dan aturan platform dalam keadaan apa pun (termasuk tetapi tidak terbatas pada aktivitas pemasaran), platform berhak untuk segera menutup akun Anda, dan semua aset relevan yang tersisa akan menjadi milik platform.