0G: Merombak Infrastruktur Blockchain untuk Mendukung Aplikasi Web3 Berkinerja Tinggi





0G adalah proyek infrastruktur blockchain inovatif yang dirancang untuk mendukung aplikasi berkinerja tinggi seperti AI on-chain, gaming, dan keuangan terdesentralisasi (DeFi). Hal ini dicapai melalui sistem ketersediaan data lanjutan dan teknologi penyimpanan terdesentralisasi. Dengan membangun platform yang mudah diskalakan, aman, dan efisien, 0G mengatasi tantangan utama yang telah lama menghambat pengembangan blockchain—termasuk keterbatasan skalabilitas, pemrosesan data yang tidak efisien, dan interoperabilitas cross-chain yang buruk—sehingga meningkatkan kemampuan teknis Web3 sesuai standar pengalaman pengguna Web2.









0G Labs Asal mulaadalah pemahaman yang tajam terhadap keterbatasan dalam solusi penyimpanan data blockchain saat ini. Seiring aplikasi blockchain terus berkembang pesat, kendala chain publik tradisional—terutama dalam hal penyimpanan data dan throughput—menjadi makin jelas. Biaya yang tinggi dan pemrosesan yang tidak efisien kini menjadi hambatan utama untuk industri ini. Untuk mengatasi tantangan ini, tim pendiri 0G menetapkan misi yang jelas: Menciptakan lapisan data dengan skalabilitas tanpa batas yang mampu memenuhi tuntutan aktual yang intensif data dari aplikasi blockchain masa depan.









0G meghadirkan arsitektur dua jalur canggih yang memberikan skalabilitas dan efisiensi luar biasa dengan memisahkan proses penyimpanan dan penerbitan data:









Skalabilitas Horizontal: Menggunakan teknologi sharding data cerdas untuk memungkinkan akses hampir instan ke data ukuran terabit—ideal untuk skenario permintaan tinggi seperti pelatihan model AI on-chain dan game dengan konkurensi tinggi.





Insentif Terdesentralisasi: Memanfaatkan mekanisme Proof of Random Access (PoRA) yang memungkinkan node penyimpanan berpartisipasi dalam proses seperti mining yang menyerupai Proof of Work (PoW). Reward dikaitkan langsung dengan kontribusi penyimpanan, bukan penalti, sehingga menurunkan hambatan partisipasi secara signifikan.









Ketersediaan Data yang Efisien: Menerapkan model berbasis komite dengan asumsi mayoritas yang jujur. Kombinasi dengan Verifiable Random Function (VRF) untuk pemilihan grup yang dinamis memastikan bahwa ketersediaan data dapat diverifikasi menggunakan bandwidth yang minimal, sehingga menghilangkan kebutuhan akan penyiaran di seluruh jaringan.





Akselerasi Perangkat Keras: Mengintegrasikan pengodean penghapusan yang diakselerasi dengan GPU untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan keamanan data secara bersamaan.









Dengan meningkatnya permintaan untuk penskalaan Ethereum Lapisan 2, Lapisan Keterbatasan Data (DAL) saat ini mengungkapkan keterbatasan kritis dalam kapasitas penyimpanan dan throughput—sehingga menjadikannya tidak cocok untuk aplikasi intensif data seperti AI on-chain. 0G mengatasi kesenjangan ini dengan dua terobosan terdepan di industri:





Peningkatan Kinerja Masif: Memberikan peningkatan kinerja hingga 1,000x dibandingkan Danksharding milik Ethereum dan 4x dibandingkan Firedancer milik Solana, sehingga memastikan dukungan yang kuat untuk gelombang pertumbuhan data Web3 berikutnya.





Desain Asli AI: Penyimpanan 0G mendukung kumpulan data besar yang memungkinkan konstruksi model AI on-chain yang cepat jika dipasangkan dengan DA 0G, sehingga menjadi fondasi untuk integrasi yang lebih dalam antara AI dan blockchain.









Ke depannya, 0G berfokus pada tiga area pengembangan utama:





Layanan Data yang Diperluas: Meningkatkan lapisan DA untuk mendukung aplikasi yang lebih kompleks serta menjembatani kesenjangan antara sistem internet tradisional dan ekosistem blockchain.

Ekosistem AI Terdesentralisasi: Meluncurkan pasar model AI dan kerangka kerja komputasi terdistribusi untuk mengurangi ambang batas pengembangan proyek AI.

Tata Kelola Berbasis Komunitas: Beralih ke model DAO dengan secara bertahap menyerahkan tata kelola dan kekuatan pengambilan keputusan kepada komunitas.









0G didirikan oleh tim ahli yang kuat di bidang blockchain, AI, dan sistem terdistribusi. Anggota utamanya meliputi:





Michael Heinrich | Chief Executive Officer

Seorang veteran dalam pengembangan perangkat lunak, manajemen produk, dan strategi bisnis. Dia telah berhasil mengembangkan sejumlah perusahaan Web2.





Ming Wu | Chief Technology Officer

Mantan peneliti senior di Microsoft Research Asia dengan rekam jejak dalam memimpin pengembangan penyimpanan terdistribusi dan platform AI.





Fan Long | Chief Strategy & Security Officer

Seorang otoritas yang disegani dalam keamanan blockchain dan wirausahawan berpengalaman yang memberikan landasan yang solid untuk arah strategis dan keamanan proyek.





Thomas Yao | Chief Business Officer

Seorang fisikawan yang terlatih dengan keahlian dalam pengendaraan otonom dan investasi blockchain tahap awal. Dia memimpin upaya pemasaran dan komersialisasi proyek tersebut.





0G mendorong batasan kemungkinan dalam infrastruktur blockchain melalui inovasi teknologi. Dengan membangun lapisan data yang terdesentralisasi dan mudah diskalakan, 0G membuka jalan bagi aplikasi generasi berikutnya seperti AI on-chain dan metaverse. Hal yang lebih penting lagi, tujuannya adalah menjadikan Web3 benar-benar mudah diakses dengan mengubah blockchain dari teknologi niche bagi para penggemar menjadi lapisan dasar bagi semua orang. Ke depannya, 0G akan terus memajukan kinerja dan ikut menciptakan ekosistem internet generasi berikutnya dengan komunitas pengembang.



