5 Fitur Utama Nillion Network dan Mekanisme Perlindungan Privasi Datanya





Di tengah makin lazimnya pelanggaran data, Nillion Network muncul sebagai bintang baru di bidang komputasi privasi. Melalui teknologi Komputasi Buta (Blind Computation) yang inovatif, Nillion merevolusi perlindungan privasi data. Jaringan komputasi aman yang inovatif ini bertujuan untuk menyediakan kepercayaan terdesentralisasi untuk data bernilai tinggi dan sensitif mirip dengan cara blockchain mendesentralisasikan transaksi.





Inovasi inti Nillion terletak pada kemampuannya untuk memproses dan menghitung data terenkripsi tanpa memerlukan dekripsi, sehingga menghilangkan risiko keamanan yang terkait dengan pemrosesan data tradisional.









1) Arsitektur Jaringan Lapisan Ganda

Nillion terdiri dari dua lapisan: Petnet dan nilChain.

Petnet bertanggung jawab untuk menyimpan dan menghitung data terenkripsi.

nilChain memungkinkan fungsionalitas pembayaran dan memberi insentif kepada partisipan jaringan demi memastikan pembagian fungsi dan spesialisasi yang jelas.





2) Teknologi Modul Buta

Sistem ini mengintegrasikan tiga modul teknologi inti:

nilDB : Solusi database aman yang mendukung enkripsi dan penyimpanan terdesentralisasi.

nilAI : Menjalankan model AI dengan aman dalam Trusted Execution Environment (TEE).

nilVM: Memungkinkan penandatanganan data yang terdesentralisasi menggunakan Multi-Party Computation (MPC).





3) Teknologi Peningkatan Privasi Multi-Lapisan

Nillion mengintegrasikan Secure Multi-Party Computation (MPC), Homomorphic Encryption (HE), dan Trusted Execution Environments (TEE) agar pengembang dapat memilih solusi keamanan terbaik berdasarkan kebutuhan mereka.





4) Model Kepercayaan Terdesentralisasi

Kepercayaan didistribusikan ke seluruh klaster node jaringan untuk mencegah satu node mengakses data lengkap, sehingga mengurangi risiko pelanggaran data secara signifikan.





5) Alat yang Ramah Pengembang

Nillion menyediakan rangkaian SDK dan API yang komprehensif, sehingga menurunkan hambatan bagi pengembang untuk mengadopsi teknologi privasi lanjutan.









Ekosistem Nillion menawarkan produk revolusioner yang dirancang untuk berbagai industri dengan tuntutan privasi:





Menyimpan data bersama yang dienkripsi dalam klaster node nilDB untuk menawarkan keamanan yang lebih baik daripada database tradisional.

Ideal untuk perusahaan yang mengelola data pelanggan yang sensitif dan institusi layanan kesehatan yang melindungi data pasien.





API model AI yang menjaga privasi yang kompatibel dengan OpenAI dan berjalan dengan aman di dalam TEE.

Cocok untuk diagnostik medis, layanan konsultasi keuangan, dan aplikasi AI lainnya yang melibatkan data sensitif.





Menggunakan teknologi ECDSA ambang batas untuk tanda tangan digital yang aman demi memastikan kunci privat tetap terdistribusi selama operasi penandatanganan.

Dirancang untuk integrasi DeFi, persetujuan transaksi multipihak, dan skenario penandatanganan aman lainnya.





Menggabungkan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan teknologi peningkatan privasi demi memungkinkan pemanfaatan data terenkripsi untuk aplikasi AI.

Ideal untuk pencarian basis pengetahuan privat dan pembuatan konten yang aman.









Di sektor komputasi privat, Nillion menghadapi persaingan dari jaringan seperti Secret Network dan Oasis Network, tetapi tetap mempertahankan keunggulan kompetitif yang kuat:





Tidak seperti pesaingnya yang berfokus pada satu teknologi privasi, Nillion secara fleksibel mengintegrasikan berbagai teknologi peningkatan privasi untuk memenuhi berbagai aplikasi yang lebih luas.





Teknologi Modul Buta Nillion menyederhanakan adopsi alat privasi canggih, sehingga mengurangi kerumitan bagi pengembang dan bisnis.





Dengan memisahkan komputasi (Petnet) dari insentif (nilChain), Nillion mengoptimalkan kinerja dan mekanisme reward untuk menghindari keterbatasan arsitektur lapisan tunggal.





Daripada hanya menekankan perlindungan privasi teoretis, Nillion mengutamakan kegunaan di dunia nyata dengan merancang produk yang secara langsung memenuhi kebutuhan pengguna.





Ke depannya, Nillion berencana untuk memperluas interoperabilitas dengan blockchain mitra, meningkatkan koordinasi modul, dan makin mendesentralisasikan jaringan. Selain itu, Program Pembangun Nucleus akan mempercepat pertumbuhan ekosistem aplikasinya.









Jika Anda ingin membeli token NIL, MEXC menawarkan proses yang sederhana dan nyaman:





situs web MEXC Kunjungi, lalu masuk ke akun Anda.

panduan ini Jika Anda baru mengenal MEXC, lihatuntuk memulai.





Tambahkan USDT atau mata uang kripto lainnya ke akun MEXC Anda.





Masukkan "NIL" di bilah pencarian, lalu pilih pasangan trading NIL/USDT.





Pilih jenis order yang diinginkan, masukkan jumlah dan harga, lalu konfirmasikan transaksi.









Sebagai pelopor Komputasi Buta, Nillion Network membangun paradigma baru untuk pemrosesan data sensitif. Teknologi inovatifnya berpotensi untuk berperan penting dalam membangun masa depan digital yang lebih aman dan privat.

Di era yang makin mementingkan privasi data, Nillion menonjol dengan integrasi multi-teknologi, arsitektur modular, dan fokus kuat pada kegunaan, sehingga memosisikan dirinya sebagai pemimpin dalam komputasi aman generasi berikutnya.



