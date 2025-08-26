Musim Altcoin Tiba di Tahun 2025? Siklus, Indikator, dan Dinamika Makro

ETF Spot Bitcoin Sejak dimulainya pasar mata uang kripto, pola siklus selalu menjadi salah satu fiturnya yang paling menonjol. Bitcoin, sebagai “jangkar” pasar, sering kali menentukan ritme siklus bull dan bear yang diikuti oleh rotasi musim alternatif. Pada tahun 2025, dengan makin populernya, partisipasi dari dana institusional, dan interaksi kompleks kebijakan makro, diskusi seputar apakah pasar akan memasuki musim altcoin (altseason) baru pada paruh kedua tahun ini menjadi makin panas.

















Jika melihat kembali pasar bull mata uang kripto tahun 2017 dan 2021, harga pasar dan aliran modal pada umumnya mengikuti pola tiga tahap. Pertama, Bitcoin menyerap likuiditas. Kemudian, Ethereum mengambil alih. Terakhir, demam Altcoin terpicu.





Bitcoin Tahap Dominasi: Bitcoin, sebagai pemimpin pasar, pertama-tama menarik sejumlah besar likuiditas yang meningkatkan harganya secara tajam.









Ethereum Tahapdan Altcoin Berkapitalisasi Besar: Ketika reli Bitcoin melambat, dana pasar mulai mencari peluang baru. Ethereum, berkat posisinya dalam smart contract dan ekosistem DeFi, menjadi penerima manfaat utama. Pada saat yang sama, beberapa altcoin berkapitalisasi besar juga berkinerja kuat.





Tahap Demam Altcoin Berkapitalisasi Menengah dan Kecil: Sentimen pasar mencapai puncaknya, lalu dana—dengan selera risiko yang tinggi—mengalir ke aset-aset berkapitalisasi kecil dan memberikan imbal hasil puluhan bahkan ratusan kali lipat, sehingga membentuk sesuatu yang disebut "musim altcoin".





Pola tiga tahap ini merupakan ciri umum dari dua pasar bull utama sebelumnya dan berfungsi sebagai referensi penting bagi investor untuk menilai posisi siklus pasar.













Namun, lingkungan pasar pada tahun 2025 menunjukkan sejumlah perbedaan penting dibandingkan dengan dua siklus sebelumnya.





ETF Spot Ethereum BlackRock Fidelity Pertama, modal institusional telah menjadi kekuatan pendorong utama siklus ini. Peluncuran ETF Spot Bitcoin dantelah menarik partisipasi besar dari perusahaan manajemen aset besar sepertidan. Bitcoin dan Ethereum makin terintegrasi ke dalam strategi alokasi aset makro institusional. Pergeseran ini mengurangi sensitivitasnya terhadap fluktuasi harga mandiri sekaligus meningkatkan korelasinya dengan aset berisiko tradisional.





Kedua, lingkungan likuiditas makro sangat berbeda. Pasar bull di masa lalu sering kali terjadi dengan latar belakang likuiditas global yang longgar, sedangkan pada tahun 2025, Federal Reserve mempertahankan suku bunga tinggi dan likuiditas belum dirilis secara signifikan. Hal ini membatasi momentum kenaikan pasar dibandingkan dengan siklus lampau.





Terakhir, masalah pasar yang tidak cukup luas sangat terasa. Meskipun ETH terus meningkat baru-baru ini dan mengungguli sebagian besar altcoin, pangsa pasarnya belum mencapai puncak lampau dan pasar altcoin secara keseluruhan menunjukkan efek difusi yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran modal belum terjadi secara luas dan antusiasme pasar sebagian besar terpusat pada aset-aset unggulan.













Dominasi Bitcoin (BTC.D) adalah metrik inti untuk mengukur kedatangan musim altcoin. Penurunan BTC.D menunjukkan bahwa modal mengalir keluar dari Bitcoin ke mata uang kripto lainnya, terutama altcoin.





TradingView Datamenunjukkan bahwa setelah periode pergerakan naik, BTC.D baru-baru ini mulai melemah dan jatuh ke 59% pada bulan Agustus. Secara historis, ketika BTC.D turun di bawah 55%, pasar biasanya memasuki fase altcoin aktif. Musim altcoin tahun 2017 dan 2021 terpicu di sekitar level ini. Oleh karena itu, pergerakan BTC.D selanjutnya tetap menjadi sinyal utama apakah musim altcoin penuh sedang mendekat.













Metrik penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah "Indeks Musim Altcoin" yang mengukur aktivitas pasar altcoin dengan mengukur proporsi 100 altcoin teratas yang mengungguli Bitcoin selama 90 hari terakhir.





Menurut data CMC, indeks tetap berada pada level rendah selama sebagian besar tiga bulan terakhir dan baru mulai naik secara bertahap dalam sebulan terakhir yang saat ini berkisar di angka 44. Namun, nilai ini masih jauh di bawah 75 yang dibutuhkan untuk menandakan musim altcoin penuh. Dibandingkan dengan tahun 2021, Indeks Musim Altcoin saat itu berulang kali menembus di atas 90 dan tetap tinggi selama lebih dari tiga bulan, sehingga menunjukkan efek rotasi modal yang kuat.









Dengan kata lain, melemahnya Indeks Musim Altcoin saat ini mencerminkan bahwa kapitalisasi pasar masih terkonsentrasi pada aset berkapitalisasi besar. Di sisi lain, total kapitalisasi pasar altcoin telah tumbuh sebesar 50% sejak awal bulan Juli, sehingga menunjukkan tanda-tanda awal aliran modal ke pasar altcoin.













Salah satu perbedaan terbesar dalam siklus ini dibandingkan dengan siklus sebelumnya adalah keterlibatan mendalam dari para pelaku institusional. Institusi seperti BlackRock dan Fidelity memiliki Bitcoin dalam jumlah besar melalui ETF Bitcoin, dan keputusan investasi mereka memiliki dampak besar pada sentimen pasar. Pada saat yang sama, Ethereum secara bertahap mendapatkan penerimaan institusional. Data menunjukkan bahwa 19 perusahaan, dengan dipimpin oleh Bitmine Immersion Technologies dan Sharplink Gaming, secara kolektif memiliki lebih dari 2,42 juta ETH yang mencakup lebih dari 2% atas total suplai Ethereum. Hal ini jelas mencerminkan kepercayaan institusional terhadap ETH dalam jangka panjang.









Masuknya modal institusional membawa sumber dana yang stabil ke pasar di satu sisi, tetapi di sisi lain, hal ini juga memusatkan modal pada aset-aset papan atas, sehingga membatasi potensi kinerja altcoin berkapitalisasi kecil dan menengah.









Kebijakan makroekonomi tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar mata uang kripto. Pasar secara umum memperkirakan Federal Reserve akan memulai siklus pemotongan suku bunga pada bulan September dan Oktober, dan perubahan kebijakan ini dapat merilis lebih banyak modal ritel ke pasar kripto.





Saat ini, dana pasar uang AS telah mencapai rekor tertinggi sebesar $7,2 triliun. Namun, sejak bulan Juni, saldo kasnya telah meningkat lebih dari $200 miliar, sehingga mencerminkan sikap hati-hati investor dalam lingkungan suku bunga tinggi.





Setelah pemotongan suku bunga dimulai, daya tarik dana pasar uang akan berkurang, lalu sebagian modal ini mungkin mengalir ke aset berisiko tinggi seperti mata uang kripto. Jika ekspektasi ini terwujud, hal ini dapat menjadi katalisator eksternal yang penting untuk musim altcoin.









Secara keseluruhan, evolusi pasar altcoin pada paruh kedua tahun ini pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga fase.





RWA Dalam jangka pendek, perputaran modal terutama akan terwujud dalam peluang struktural. Ethereum telah menembus angka $4.700, sehingga menunjukkan bahwa institusi masih lebih menyukai aset berkapitalisasi besar. Sementara itu, di sektor yang berbasis narasi, token di area seperti AI,, dan game blockchain telah mulai menunjukkan imbal hasil berlebih.









Dalam jangka menengah, jika BTC.D turun lebih jauh di bawah 55% sementara lingkungan makro menjadi lebih akomodatif dan persetujuan regulasi untuk produk seperti ETF staking Ethereum terwujud, musim altcoin penuh dapat secara resmi dimulai. Selama fase ini, cakupan pasar akan meluas, sementara modal mengalir lebih luas ke altcoin pada berbagai tingkatan kapitalisasi pasar.





Dalam jangka panjang, siklus ini mungkin menunjukkan struktur yang berbeda dari siklus sebelumnya. Stabilitas dan konsentrasi yang dibawa oleh dominasi institusional dapat mempertahankan reli koin-koin utama untuk periode yang lebih lama, tetapi jika sentimen pasar berbalik, penurunan juga dapat dipercepat. Sementara itu, narasi yang muncul seperti AI terdesentralisasi dan komunikasi cross-chain dapat memunculkan beberapa musim altcoin mini yang terlokalisasi, meskipun kemampuannya untuk memicu breakout skala penuh masih akan bergantung pada kondisi likuiditas makro.









Prospek pasar altcoin pada paruh kedua tahun 2025 penuh dengan peluang dan risiko.





Berdasarkan data saat ini, musim altcoin penuh belum benar-benar dimulai, tetapi tanda-tanda perputaran modal secara bertahap muncul. Kinerja ETH yang kuat dan perolehan signifikan di sektor-sektor tertentu yang berbasis narasi telah menyuntikkan vitalitas ke dalam pasar. Terwujudnya musim altcoin yang sesungguhnya bergantung pada tiga faktor utama: Apakah BTC.D dapat secara efektif menembus di bawah 55%, apakah laju penurunan suku bunga The Fed sesuai dengan ekspektasi, dan apakah lingkungan regulasi menjadi lebih jelas.





Dalam konteks ini, investor harus tetap optimis sekaligus waspada. Pengguna disarankan untuk memantau perubahan indikator dengan cermat, memilih altcoin dengan nilai jangka panjang dan kegunaan praktis, serta hindari mengejar sensasi jangka pendek secara membabi buta. Pada saat yang sama, perencanaan posisi dan titik keluar secara bijaksana sangat penting untuk tetap aman saat pasar surut.









Sejarah di pasar kripto mungkin tidak terulang sama persis, tetapi ritmenya tetap ada. Seseorang dapat benar-benar memanfaatkan peluang kekayaan berkala hanya dengan memahami siklus ini.





Bacaan yang Direkomendasikan:





Mengapa Harus Memilih Futures MEXC? Temukan manfaat dan fitur unik yang membuat MEXC unggul dalam perdagangan Futures.

Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam M-Day? Pelajari langkah-langkah dan strategi yang tepat untuk bergabung ke M-Day dan jangan lewatkan airdrop harian berupa bonus Futures senilai lebih dari 70.000 USDT.

Tutorial Perdagangan Futures (Aplikasi) Panduan mendetail tentang cara memperdagangkan Futures di aplikasi seluler yang cocok bagi pemula.



