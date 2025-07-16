Babylon: Solusi Inovatif untuk Membuka Potensi Bitcoin





Babylon adalah protokol staking Bitcoin yang memanfaatkan keamanan dan desentralisasi Bitcoin untuk memberikan dukungan keamanan ekonomi bagi blockchain Proof of Stake (PoS) lainnya, beserta imbalan staking. Inti dari protokol ini adalah blockchain PoS yang dibangun di atas Cosmos SDK, kompatibel dengan IBC, yang menghubungkan blockchain Bitcoin dengan jaringan aplikasi Cosmos, yang memungkinkan agregasi dan komunikasi data.









Sebagai "emas digital", skalabilitas Bitcoin yang terbatas menyulitkan pemegangnya untuk menghasilkan pendapatan melalui metode seperti staking, yang hanya mengandalkan apresiasi aset. Blockchain Proof of Stake (PoS) menawarkan berbagai cara untuk memanfaatkan aset, seperti staking dan penyediaan likuiditas, yang memberikan keuntungan tambahan bagi pengguna. Namun, jaringan PoS yang baru muncul sering kali kesulitan dengan modal awal yang tidak memadai, sehingga sulit untuk memastikan keamanan dan menghadapi kesulitan memulai serta potensi risiko keamanan. Meskipun jaringan Bitcoin dan PoS memiliki kelebihannya masing-masing, kebutuhan dan potensinya belum sepenuhnya terintegrasi.





Protokol staking Bitcoin Babylon dibuat untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengunci Bitcoin, ia menyediakan dukungan keamanan ekonomi untuk jaringan PoS sekaligus menghasilkan hadiah staking bagi pemegang Bitcoin. Model ini tidak hanya membuka potensi Bitcoin tetapi juga mengimbangi kurangnya modal dan keamanan pada tahap awal jaringan PoS, sehingga membentuk solusi ekosistem yang saling menguntungkan.









Babylon memperkenalkan protokol staking Bitcoin inovatif yang memungkinkan pemegang Bitcoin untuk melakukan staking langsung pada blockchain PoS tanpa memerlukan perantara, jembatan, pembungkus token, atau penyimpanan pihak ketiga. Protokol Babylon memiliki dua mekanisme inti: Protokol Bitcoin Timestamp dan Protokol Staking Bitcoin.





Protokol Bitcoin Timestamp: Protokol ini menghasilkan stempel waktu yang sederhana dan dapat diverifikasi untuk data blok blockchain PoS pada blockchain Bitcoin, yang mengatasi masalah keamanan serangan jarak jauh yang dihadapi oleh jaringan PoS.





Protokol Bitcoin Staking: Hal ini memungkinkan aset Bitcoin untuk menyediakan keamanan ekonomi bagi sistem yang terdesentralisasi melalui mekanisme yang tidak dapat dipercaya dan penyimpanan mandiri. Dengan memanfaatkan Remote Staking, Bitcoin yang dipertaruhkan dikunci dalam kontrak pada blockchain Bitcoin, dan penalti dikenakan pada Bitcoin yang dipertaruhkan jika staker melanggar aturan jaringan PoS.









Staking Bitcoin: Staker memulai transaksi staking pada blockchain Bitcoin. Transaksi ini mencakup dua kondisi pengeluaran untuk UTXO:





1）Penguncian Waktu: Ketika staker ingin menarik dana yang dipertaruhkan, mereka dapat melakukannya setelah waktu yang ditentukan menggunakan kunci pribadi mereka.





2）Pelanggaran: Jika terjadi pelanggaran, validator dapat menggunakan Extractable One-Time Signature (EOTS) khusus untuk menghancurkan UTXO, yang memberlakukan penalti.





Validasi jaringan PoS: Setelah transaksi staking dikonfirmasi, staker atau validator yang didelegasikan dapat berpartisipasi dalam proses validasi pada jaringan PoS dan menggunakan kunci EOTS untuk menandatangani blok yang valid.









Desain modular Babylon memungkinkannya beradaptasi dengan berbagai protokol konsensus yang digunakan oleh jaringan aplikasi. Dengan mengintegrasikan Protokol Staking Bitcoin Babylon, jaringan aplikasi ini dapat memanfaatkan keamanan dan likuiditas Bitcoin, mengatasi keterbatasan staking yang hanya bergantung pada token asli.





Hingga saat ini, Babylon telah bermitra dengan lebih dari 60 jaringan aplikasi Cosmos, yang akan mengaktifkan fungsionalitas lintas jaringan IBC setelah mainnet Babylon diluncurkan. Babylon juga telah menjalin kolaborasi dengan banyak penyedia layanan dompet, solusi Bitcoin Layer-2, protokol DeFi, protokol re-staking Bitcoin, penyedia layanan Rollup, dan proyek lainnya, yang semuanya akan memberikan dukungan kuat bagi pengembangan Babylon. Mitra ekosistem terkemuka meliputi Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit, dan banyak lagi.













Sebagai platform perdagangan digital terkemuka di dunia, MEXC menawarkan berbagai keuntungan seperti biaya rendah, kecepatan transaksi cepat, beragam token yang sedang tren, dan likuiditas komprehensif, membantu investor meraih peluang di pasar yang terus berubah. Token asli Babylon, BABY, kini tersedia untuk pertama kalinya di MEXC, tempat Anda dapat memperdagangkan token dengan biaya yang sangat rendah.

1）Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau situs web resmi.

2）Di bilah pencarian, ketik nama token BABY dan pilih opsi perdagangan Spot atau Futures.

3）Pilih jenis pesanan, masukkan jumlah, harga, dan parameter lainnya untuk menyelesaikan transaksi.





Babylon merupakan inovasi signifikan dalam ekosistem Bitcoin dan pasar mata uang kripto yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang sudah lama ada bagi pemegang Bitcoin: cara mendapatkan penghasilan tambahan sambil menjaga keamanan aset. Meskipun proyek ini memiliki prospek yang menjanjikan, investor harus tetap berhati-hati dan memantau dengan cermat perkembangan proyek dan potensi risikonya.



