Backed Finance Meluncurkan xStocks yang Merombak Model Tokenisasi untuk Aset Tradisional

Backed Finance keuangan terdesentralisasi (DeFi) Peluncuran xStocks olehmerupakan terobosan dalam integrasi blockchain dan. Proyek inovatif ini mengubah cara aset keuangan tradisional diakses, di-trade, dan diintegrasikan ke dalam ekosistem kripto. Dengan melakukan tokenisasi saham konvensional, xStocks membangun jembatan yang sepenuhnya baru antara keuangan tradisional (TradFi) dan keuangan terdesentralisasi.





Solana Dengan peluncuran resmi pada tanggal 30 Juni 2025, xStocks kini menawarkan lebih dari 60 saham tokenisasi di bursa mata uang kripto utama seperti Bybit dan Kraken, serta di dalam ekosistem DeFi pada blockchain. Artikel ini memberikan analisis komprehensif tentang arsitektur teknis produk, dampak pasar, kemitraan strategis, dan potensi masa depan.









Tokenisasi aset telah berkembang dari konsep teoretis menjadi kekuatan transformatif yang merombak pasar keuangan global. Kemunculan xStocks merupakan perwujudan terobosan teknologi selama bertahun-tahun dalam infrastruktur blockchain, kerangka regulatif yang lebih jelas, dan meningkatnya permintaan akan instrumen keuangan yang sangat mudah diakses. Dengan membawa ekuitas tradisional ke dalam blockchain, Backed Finance telah menciptakan produk yang melayani pengguna asli kripto yang menginginkan portofolio terdiversifikasi serta investor tradisional yang mencari akses lebih mudah dan kemungkinan keuangan baru.





Peluncuran proyek ini muncul pada momen penting ketika pasar kripto beralih dari trading spekulatif ke penerapan praktis di dunia nyata. Dengan mengikuti penciptaan nilai yang dihadirkan oleh stablecoin, saham tokenisasi merupakan langkah jelas berikutnya dalam menggunakan infrastruktur blockchain untuk mendorong integrasi yang lebih mendalam dengan sistem keuangan global.













xStocks dibangun pada blockchain Solana yang dipilih karena throughput yang tinggi, biaya transaksi yang rendah, dan ekosistem DeFi yang matang. Kemampuan Solana untuk memproses ribuan transaksi per detik dengan biaya yang minim membuatnya sangat cocok untuk memenuhi permintaan trading berfrekuensi tinggi di pasar saham.





dompet Phantom agregator Jupiter Tokennya juga mengikuti standar SPL (Solana Program Library), sehingga memastikan integrasi yang lancar dengan aplikasi Solana mainstream seperti, dan berbagai protokol DeFi—tanpa memerlukan pengembangan khusus.









Chainlink Salah satu pilar teknologi inti xStocks adalah integrasinya dengan solusi oracle yang disediakan oleh. Kemitraan ini mengatasi tantangan krusial: Menghadirkan harga aset dunia nyata secara akurat dan andal secara on-chain.





Sebagai penyedia oracle resmi untuk xStocks, Chainlink telah mengembangkan sistem “xStocks Data Stream” khusus dengan kemampuan utama berikut:





Pembaruan harga berfrekuensi tinggi: Latensi milidetik memastikan sinkronisasi aktual antara harga on-chain dan pasar tradisional

Verifikasi tindakan perusahaan: Pemrosesan dividen, pemecahan saham, dan acara perusahaan lainnya secara aktual

Interoperabilitas cross-chain: Integrasi dengan Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) yang menjadi fondasi untuk ekspansi masa depan ke blockchain lainnya

Proof of Reserves: Verifikasi aset dasar yang transparan melalui protokol Proof of Reserves Chainlink





Sistem oracle canggih ini memungkinkan “pengalaman pengguna kelas CEX dengan eksekusi on-chain” dengan menjembatani kesenjangan kinerja antara lingkungan trading terpusat dan terdesentralisasi.









Setiap token xStocks didukung 1:1 oleh saham dasar yang sesuai—artinya, setiap ekuitas tokenisasi didukung oleh saham aktual yang disimpan oleh Backed Finance, sebuah lembaga keuangan berlisensi di Eropa. Model kustodi ini menawarkan beberapa keunggulan utama:





Kepatuhan regulatif: Beroperasi dalam kerangka regulatif keuangan Eropa, sehingga memastikan kepastian hukum dan perlindungan pengguna

Ketertebusan: Pada prinsipnya, token dapat ditebus pada nilai pasar off-chain, sehingga mendukung stabilitas harga

Kustodi kelas institusi: Layanan kustodi profesional memastikan keamanan aset dasarnya

Transparansi: Audit dan pelaporan rutin menjaga visibilitas terhadap kepemilikan cadangan









Dalam tahap awalnya, xStocks menawarkan lebih dari 60 saham dan ETF tokenisasi yang dipilih secara cermat dengan fokus pada aset dengan likuiditas tinggi dan pengakuan tinggi yang memenuhi kebutuhan investor ritel dan institusional. Strategi pemilihan aset mencerminkan wawasan pasar yang mendalam:









Apple (APPLx): Perusahaan paling berharga di dunia

Microsoft (MSFTx): Raksasa komputasi cloud dan perangkat lunak

NVIDIA (NVDAx): Pemimpin dalam semikonduktor dan AI

Google/Alphabet (GOOGLx): Kekuatan yang dominan dalam layanan pencarian dan cloud

Meta (METAx): Media sosial dan platform metaverse









Coinbase (COINx): Bursa kripto terkemuka yang berbasis di AS

MicroStrategy (MSTRx): Dikenal karena memiliki cadangan Bitcoin yang besar

Circle (CRCLx): Penerbit stablecoin USDC









SPDR S&P 500 ETF (SPYx): Dana indeks pasar luas

Invesco QQQ Trust (QQQx): ETF yang berfokus pada sektor teknologi





Strategi ini menunjukkan bahwa tim proyek memiliki pemahaman yang tepat terhadap permintaan pengguna—menawarkan akses ke aset berkualitas tinggi dan bervolume tinggi dari pasar tradisional dengan kinerja yang terbukti.













Sebagai salah satu bursa mata uang kripto terkemuka di dunia, kolaborasi Kraken dengan Backed Finance merupakan bentuk dukungan yang kuat terhadap konsep xStocks. Pengguna Kraken di lebih dari 190 negara kini dapat mengakses saham tokenisasi secara langsung melalui antarmuka trading kripto yang sudah dikenal—sehingga menghadirkan infrastruktur berkelas institusional bagi investor ritel global.









Inovasi xStocks yang sejati bukan hanya terletak pada tokenisasi, melainkan juga pada integrasinya yang mulus dengan protokol DeFi yang memungkinkan kegunaan keuangan yang sepenuhnya baru:





Kamino Finance : Sebagai pasar uang terbesar di Solana (dengan likuiditas lebih dari $2 miliar), Kamino memungkinkan pengguna untuk meminjam xStocks sebagai jaminan atau memperoleh yield dengan meminjamkan saham tokenisasi—sehingga memungkinkan strategi keuangan kompleks yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh investor institusional. Sebagai pasar uang terbesar di Solana (dengan likuiditas lebih dari $2 miliar), Kamino memungkinkan pengguna untuk meminjam xStocks sebagai jaminan atau memperoleh yield dengan meminjamkan saham tokenisasi—sehingga memungkinkan strategi keuangan kompleks yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh investor institusional.

Raydium : Dengan berfungsi sebagai pusat likuiditas utama untuk xStocks di Solana, Raydium memungkinkan pengguna untuk menyediakan likuiditas dan mendapatkan biaya trading. Model automated market maker (AMM) memastikan penemuan harga yang berkelanjutan dan pool likuiditas yang dalam. Dengan berfungsi sebagai pusat likuiditas utama untuk xStocks di Solana, Raydium memungkinkan pengguna untuk menyediakan likuiditas dan mendapatkan biaya trading. Model automated market maker (AMM) memastikan penemuan harga yang berkelanjutan dan pool likuiditas yang dalam.

Jupiter: Sebagai agregator bursa terdesentralisasi terkemuka di Solana, Jupiter merutekan trade melalui berbagai sumber likuiditas untuk memastikan pengguna menerima harga terbaik pada transaksi xStocks. Algoritma peruteannya yang canggih memberikan kualitas eksekusi yang sangat kompetitif.









Pembentukan Aliansi xStocks mencerminkan fokus strategis pada netralitas dan aksesibilitas yang luas daripada eksklusivitas platform. Anggota aliansi ini meliputi:

Backed Finance (penerbit token dan pemrakarsa proyek); Kraken (bursa kripto utama); Solana (infrastruktur blockchain); AlchemyPay (penyedia solusi pembayaran); Chainlink (penyedia infrastruktur oracle)





Model kolaboratif ini memastikan bahwa xStocks berkembang sebagai kelas aset “barang publik” yang memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem dan tidak terbatas pada satu platform atau blockchain saja.













xStocks mencatatkan debut pasar yang kuat dengan mencapai volume trading lebih dari $2 juta dalam beberapa jam setelah peluncuran—sehingga menyoroti permintaan laten yang substansial dalam ekosistem kripto akan produk saham tokenisasi.





Beberapa faktor penting berkontribusi pada kinerja yang kuat ini:





Permintaan yang terpendam: Pengguna kripto telah lama mencari cara untuk mendapatkan eksposur ke aset tradisional tanpa meninggalkan ekosistem kripto

Trading 24/7: Tidak seperti pasar saham tradisional, xStocks mendukung trading 24/7

Aksesibilitas global: Pengguna dapat berinvestasi di ekuitas AS tanpa dibatasi oleh batasan geografis broker tradisional

Integrasi DeFi: Akses langsung ke kegunaan praktis di luar trading melalui integrasi dengan protokol DeFi yang ada









xStocks menggunakan strategi likuiditas hibrida yang menggabungkan sumber terpusat dan terdesentralisasi:





Bursa terpusat menyediakan buku order yang mendalam dan likuiditas tingkat institusional

Protokol terdesentralisasi mendukung automated market-making dan peluang yield

Arbitrase lintas protokol membantu menjaga harga yang konsisten pada berbagai platform

Pendekatan multilapis ini memastikan likuiditas yang kuat dan penemuan harga yang efisien, sekaligus menawarkan berbagai titik akses yang disesuaikan dengan preferensi pengguna yang beragam.













Sebagai lembaga keuangan berlisensi di Eropa, Backed Finance menyediakan landasan regulatif yang kuat untuk xStocks yang mencakup dimensi kepatuhan utama:





Persyaratan lisensi: Beroperasi berdasarkan regulasi layanan keuangan Eropa, sehingga memastikan kepatuhan dalam penyimpanan aset dan tokenisasi

Perlindungan konsumen: Pengawasan regulatif memastikan perlindungan investor ritel, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan standar operasional

Antipencucian Uang (AML): Mematuhi undang-undang AML Uni Eropa, sehingga memastikan uji tuntas dan pemantauan transaksi yang tepat









Karena kompleksitas regulatif seputar sekuritas tokenisasi, xStocks saat ini tidak tersedia bagi pengguna di AS dan yurisdiksi lainnya yang dibatasi. Keterbatasan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan mengutamakan kepatuhan, bukan kendala teknis—yang memungkinkan produk berkembang dalam lingkungan yang lebih permisif sekaligus menghadirkan potensi ekspansi seiring dengan meningkatnya kejelasan regulasi.













Dibandingkan dengan broker online konvensional, xStocks menawarkan beberapa keunggulan tersendiri:





Trading 24/7: Menghilangkan batasan jam pasar tradisional, sehingga memungkinkan trading yang berkelanjutan

Akses global: Meruntuhkan batasan geografis, sehingga memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk berinvestasi dalam ekuitas AS

Hambatan masuk rendah: Mengurangi persyaratan investasi minimum dan menyederhanakan pengaturan akun

Integrasi DeFi: Memungkinkan kepemilikan saham untuk digunakan sebagai jaminan atau untuk berpartisipasi dalam strategi yield









Dalam dunia kripto, xStocks bersaing dengan beberapa kategori produk:





CFD (Contracts for Difference) Saham: Beberapa bursa kripto menawarkan CFD pada saham tradisional, tetapi bursa ini tidak memiliki hak kepemilikan dan komposabilitas DeFi seperti xStocks

Aset sintetis: Protokol lain menciptakan eksposur ke aset tradisional melalui mekanisme sintetis, meskipun mungkin tidak memiliki dukungan langsung dan kepatuhan regulatif xStocks

ETF Tradisional: ETF bertema kripto memberikan eksposur parsial terhadap aset tradisional, tetapi tidak memiliki ketelitian xStocks dalam pemilihan saham individual dan kemampuan integrasi DeFi













Penawaran awal 60+ aset hanyalah awal dari strategi ekspansi yang lebih luas. Area fokus masa depannya meliputi:





Ekuitas internasional: Berekspansi ke luar saham AS untuk mencakup ekuitas dari Eropa, Asia, dan pasar berkembang

Pendapatan tetap: Menghadirkan obligasi tokenisasi dan instrumen utang lainnya

Komoditas: Menambahkan eksposur ke logam mulia, energi, dan produk pertanian

Aset alternatif: Potensi penyertaan dana investasi real estat (REIT), infrastruktur, dan kelas investasi alternatif lainnya









Penerapan cross-chain: Memanfaatkan CCIP Chainlink untuk menerapkan xStocks pada blockchain lainnya, seperti Ethereum, Polygon, dan banyak lagi

Fungsionalitas DeFi lanjutan: Mengembangkan produk keuangan yang kompleks seperti option, produk terstruktur, dan alat manajemen portofolio otomatis

Infrastruktur institusional: Meningkatkan dukungan untuk transaksi berskala besar dan layanan kustodian khusus yang disesuaikan dengan investor institusional









Alat pengembang: Membangun API dan kerangka pengembangan untuk mendukung integrasi aplikasi pihak ketiga

Sumber daya pendidikan: Menyediakan konten edukasi yang komprehensif untuk membantu pengguna memahami dan memanfaatkan aset tokenisasi secara efektif

Ekspansi global: Ekspansi ke pasar regional baru sesuai persetujuan regulasi













Ekosistem xStocks menghasilkan nilai melalui berbagai saluran:





Biaya trading: Komisi dari platform trading terintegrasi

Biaya kustodi: Biaya untuk menyimpan dan mengelola aset dasar

Bagi hasil integrasi DeFi: Bagi hasil dengan mitra protokol DeFi

Layanan bernilai tambah: Fitur premium dan biaya layanan institusional









Model ekonomi ini memberikan manfaat bagi banyak partisipan:





Pemilik token: Mendapatkan eksposur ke aset tradisional melalui fungsionalitas berbasis kripto

Penyedia likuiditas: Mendapatkan biaya trading dengan menyumbangkan likuiditas

Mitra protokol: Mendapatkan bagi hasil melalui integrasi dan kolaborasi layanan

Pertumbuhan ekosistem: Biaya mendukung pengembangan dan ekspansi yang berlangsung













xStocks mengambil langkah yang signifikan menuju demokratisasi akses ke pasar ekuitas global dengan menghilangkan hambatan tradisional:





Akses geografis: Memungkinkan pengguna global untuk berinvestasi di saham AS tanpa batasan berbasis lokasi

Ambang batas investasi rendah: Kepemilikan fraksional dan titik masuk yang lebih rendah membuat investasi lebih mudah diakses

Ketersediaan 24/7: Trading berkelanjutan mengakomodasi zona waktu global dan preferensi pengguna

Layanan keuangan terpadu: Integrasi DeFi memberi pengguna ritel alat keuangan kelas profesional









Integrasi aset tradisional dengan infrastruktur blockchain menghadirkan banyak keuntungan efisiensi:





Penyelesaian lebih cepat: Penyelesaian hampir instan dibandingkan dengan jangka waktu T+2 tradisional

Biaya transaksi lebih rendah: Efisiensi blockchain mengurangi biaya transfer dan kustodi aset

Transparansi yang ditingkatkan: Transaksi on-chain menawarkan keterlacakan dan keterauditan penuh

Pool likuiditas global: Integrasi lintas platform menciptakan pasar yang lebih dalam dan efisien









Peluncuran xStocks oleh Backed Finance menandai pencapaian penting dalam evolusi layanan keuangan berbasis blockchain. Dengan berhasil menjembatani ekuitas tradisional dengan infrastruktur DeFi, proyek ini telah menunjukkan kelayakan praktis aset tokenisasi sebagai produk keuangan utama.





Dengan infrastruktur oracle yang canggih, kemitraan strategis yang kuat, dan debut pasar yang mengesankan, xStocks menunjukkan potensi untuk secara mendasar merombak cara individu dan lembaga mengakses pasar ekuitas global. Ketersediaan 24/7, aksesibilitas global, dan komposabilitas DeFi menghadirkan proposisi nilai yang sulit ditiru oleh infrastruktur keuangan tradisional.





Namun, keberhasilan jangka panjang xStocks akan bergantung pada beberapa faktor utama: kepatuhan regulatif dan ekspansi regional yang berkelanjutan, skalabilitas infrastruktur teknisnya untuk menangani volume yang terus bertambah, diversifikasi kelas aset untuk memenuhi beragam kebutuhan investor, dan inovasi yang berkelanjutan dalam integrasi DeFi. Pentingnya xStocks melampaui produk itu sendiri—proyek ini membuktikan bahwa perpaduan keuangan tradisional dan keuangan terdesentralisasi bukan sekadar visi teoretis, melainkan sebuah kenyataan praktis. Keberhasilan ini dapat mengatalisasi inovasi lebih lanjut dalam bidang aset tokenisasi dan mempercepat adopsi infrastruktur keuangan blockchain.





Seiring dengan perkembangan dan ekspansinya, proyek ini menjadi studi kasus penting untuk kelayakan aset tokenisasi dalam menjadi kategori inti dalam keuangan mainstream. Indikator awal menunjukkan bahwa xStocks telah mengatasi rintangan teknis, regulatif, dan pasar yang sebelumnya menghambat upaya tokenisasi, sehingga menjadi tolok ukur potensial untuk layanan keuangan blockchain generasi berikutnya.





Ukuran utama keberhasilannya akan terletak pada kemampuannya untuk melayani jutaan pengguna di seluruh dunia berdasarkan kerangka kerja yang patuh, memperluas cakupan aset, dan terus berinovasi untuk memberikan nilai bagi pengguna yang melampaui keuangan tradisional. Progres awal menunjukkan bahwa proyek ini terus maju ke arah visi ambisius ini—sehingga berpotensi mengawali era baru akses tokenisasi ke pasar keuangan global.



