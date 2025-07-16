Bitcoin di Tengah Ketegangan Geopolitik: Bagaimana Konflik Global Memicu Volatilitas Pasar Kripto

Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan fasilitas militer dan nuklir di Iran, yang memicu kembali ketegangan di Timur Tengah. Eskalasi yang tiba-tiba itu mengirimkan gelombang kejut melalui pasar keuangan global, dan pasar kripto tidak terkecuali. Menurut data MEXC BTC anjlok hampir 4% pada satu titik, sementara ETH menembus level support utama. Total likuidasi di seluruh pasar melampaui $1,1 miliar dalam waktu 24 jam.





Seiring meningkatnya ketidakstabilan global, aset kripto semakin bertindak sebagai cermin yang mencerminkan ketakutan investor dan gelombang modal internasional yang bergeser.









Serangan udara Israel di wilayah Iran memicu reli tajam dalam aset safe haven tradisional seperti minyak mentah, emas, dan Obligasi Pemerintah AS. Pada saat yang sama, pasar kripto mengalami volatilitas yang intens hanya dalam beberapa jam: BTC turun di bawah $106,000, ETH turun di bawah $2,500, dan mata uang kripto terkenal lainnya seperti SOL dan TON mengalami penurunan drastis.





Jenis peristiwa "black swan" nonekonomi ini sering kali tiba-tiba dan sangat menular di seluruh kelas aset. Peristiwa ini dapat dengan cepat mengubah sentimen pasar dan memicu likuidasi berjenjang dalam lingkungan dengan leverage tinggi. Pada hari serangan, likuidasi posisi beli melebihi $800 juta, dengan kesalahan penilaian investor seputar narasi "keuntungan yang didorong perang" muncul sebagai salah satu pendorong utama di balik aksi jual.









Peristiwa ini bukanlah kasus yang terisolasi. Sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022, konflik geopolitik telah menjadi variabel utama yang memengaruhi volatilitas di pasar kripto.





Pada tahap awal perang Rusia-Ukraina, Ukraina menerima sumbangan global yang signifikan dalam bentuk kripto, dengan BTC, ETH, dan USDT muncul sebagai alat penggalangan dana masa perang. Di sisi lain, entitas Rusia yang menghadapi sanksi keuangan beralih ke kripto untuk menghindari pembatasan perbankan internasional.

Selama konflik Israel-Palestina tahun 2023, Israel memblokir alamat dompet yang terkait dengan Hamas, yang memicu perdebatan sengit seputar kepatuhan on-chain dan batasan pengawasan terdesentralisasi. Sementara itu, penduduk di Gaza beralih ke stablecoin untuk memindahkan modal melintasi perbatasan dan melindungi diri dari devaluasi mata uang lokal mereka.





Krisis geopolitik telah mendorong aset kripto ke peran yang semakin kompleks dan beragam, tidak hanya sebagai instrumen spekulatif, tetapi juga sebagai alat keuangan sipil dan saluran transfer nilai lintas batas pada saat konflik.









Secara teori, BTC sering dijuluki "emas digital" karena kelangkaannya dan sifatnya yang tidak berdaulat. Namun, setiap kali peristiwa black swan terjadi, volatilitas harganya jauh melebihi aset safe haven tradisional seperti emas atau Obligasi Pemerintah AS. Hal ini mencerminkan perbedaan yang terus berlanjut dalam cara pasar memandang BTC: investor institusional masih memperlakukannya sebagai aset berisiko tinggi dan volatilitas tinggi, yang lebih cenderung mengurangi eksposur selama krisis daripada meningkatkan alokasi. Sebaliknya, aset tradisional seperti emas, dolar AS, dan minyak mentah tetap menjadi pilihan utama untuk mencari aset yang aman.





Selama konflik Israel-Iran, penurunan BTC jauh lebih tajam daripada kenaikan emas, yang menunjukkan bahwa status safe haven-nya belum diterima secara luas oleh pasar arus utama.









Menurut data CoinGlass , jika BTC jatuh di bawah $100,000, lebih dari $1.74 miliar dalam posisi long akan berisiko dilikuidasi. Potensi likuidasi ini dapat memicu reaksi berantai, menjadi titik tekanan kritis bagi seluruh ekosistem kripto.





Sementara itu, ETH telah menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang jelas. Data MEXC menunjukkan bahwa ETH turun lebih dari 10% dalam tujuh hari setelah konflik, sempat mencapai titik terendah $2,454 sebelum pulih ke $2,575. Yang lebih memprihatinkan, ETF Ethereum mencatat arus keluar bersih sebesar $2.1 juta pada hari Jumat, mengakhiri 19 hari berturut-turut arus masuk. Pergeseran ini dapat menandakan meningkatnya penghindaran risiko di antara investor ETH, karena modal mulai berputar menuju kelas aset yang lebih stabil.









Kejatuhan pasar terbaru juga mengungkap masalah yang berulang dalam kripto: konsentrasi futures dengan leverage dan pemutusan hubungan antara narasi pasar dan hasil aktual.





Banyak trader bertaruh pada "kenaikan BTC yang didorong perang," dan bergegas untuk melakukannya lama setelah berita tentang serangan udara tersebar. Sebaliknya, pemain besar bergerak ke arah yang berlawanan, secara agresif menjual sesuai dengan narasi dan memicu gelombang likuidasi. Dinamika ini sangat familiar dalam kripto, pasar yang sangat dibentuk oleh leverage tinggi dan spekulasi yang didorong oleh cerita yang terlalu disederhanakan.





Ketika ekspektasi dan kenyataan berbeda, leverage memperbesar koreksi menjadi berjenjang. Itulah sebabnya peristiwa global besar sering kali diikuti oleh likuidasi skala besar. Ini adalah kerentanan struktural yang tertanam dalam desain pasar kripto.









Salah satu tren penting adalah meningkatnya penggunaan stablecoin di dunia nyata di zona konflik. Dari alamat donasi USDT resmi Ukraina hingga penduduk Gaza yang menggunakan jaringan Tron untuk memindahkan dana, kripto memainkan peran sebagai alat keuangan "tidak resmi tetapi fungsional" di tempat-tempat di mana sistem tradisional telah rusak.





Sementara kasus penggunaan ini menimbulkan kekhawatiran yang sah seputar pendanaan gelap dan pencucian uang, kegunaan area abu-abu inilah yang mengungkap nilai kelangsungan hidup kripto, yang menawarkan kesinambungan finansial di masa krisis, ketika infrastruktur tradisional gagal.









Eskalasi terbaru di Timur Tengah adalah pengingat lain bahwa pasar kripto tidak lagi hanya tentang inovasi teknologi atau kebijakan moneter. Pasar kripto menjadi bagian integral dari lingkungan makroekonomi dan geopolitik global.





Ke depan, pelaku pasar perlu menjawab tiga pertanyaan utama:





Bagaimana kita harus memahami berbagai peran aset kripto? Apakah aset kripto merupakan alat spekulatif, tempat berlindung yang aman, atau saluran keuangan tidak resmi di zona konflik?

Bagaimana geopolitik memengaruhi penetapan harga risiko? Apakah guncangan ini bersifat siklus, atau telah menjadi variabel struktural?

Dapatkah keuangan terdesentralisasi (DeFi) mengatasi hambatan geopolitik? Di dunia yang menghadapi penyensoran, sanksi, dan regulasi yang terfragmentasi, apakah aset kripto masih menyediakan akses keuangan yang benar-benar terbuka? Di dunia yang menghadapi penyensoran, sanksi, dan regulasi yang terfragmentasi, apakah aset kripto masih menyediakan akses keuangan yang benar-benar terbuka?









Konflik baru di Timur Tengah adalah peringatan lain bagi pasar kripto. Peristiwa black swan tidak terbatas pada data inflasi, keputusan suku bunga, atau tindakan regulasi. Peristiwa itu juga terjadi pada setiap rudal yang tidak meledak dan retakan geopolitik.





Bertahan hidup di pasar ini bukan tentang mengejar setiap keuntungan jangka pendek atau gerakan yang didorong oleh kepanikan. Ini tentang memahami logika makro yang lebih dalam dan kekuatan nonpasar yang membentuk kripto. Di masa depan yang tidak pasti, melindungi modal dan mengidentifikasi peluang baru melalui strategi yang beragam akan menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap investor.



