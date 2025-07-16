Volatilitas Bitcoin Meningkatkan Harganya di Atas $87,000: Dapatkah Q2 Memberikan Pemulihan yang Berarti?





BTC ETH SOL Pada April 21,naik melewati $87,000, sehingga memicu spekulasi pasar baru. Pada saat yang sama,naik di atas $1,600 danmelampaui $140, sedangkan altcoin mengalami kenaikan moderat. Semua ini mengarah pada bukti pemulihan yang kuat. Menurut CoinGlass, likuidasi 24 jam pada semua posisi futures terbuka mencapai $220 juta, termasuk $142 juta dalam posisi short. Namun, terlepas dari kenaikan Bitcoin yang volatil, ketidakpastian makroekonomi global terus membebani sentimen. Kebijakan Federal Reserve, kebijakan tarif pemerintah, dan faktor-faktor lainnya telah menciptakan latar belakang yang kompleks. Investor kini bertanya: Apakah Bitcoin akan terus naik? Kapan titik balik Q2 akan tiba? Artikel ini menganalisis situasi dan prospek Bitcoin saat ini dari tiga sudut: lingkungan makroekonomi, kondisi pasar saat ini, dan perspektif institusional.













Ketidakpastian pasar saat ini utamanya berasal dari perkembangan kebijakan, khususnya drama terbaru seputar Federal Reserve dan kebijakan perdagangan AS. Ketua Fed Jerome Powell baru saja menegaskan kembali sikap hawkish-nya dengan menyatakan bahwa di tengah volatilitas pasar yang tajam pun, Fed tidak akan melakukan intervensi sembarangan. Pernyataan itu mengecewakan para investor yang mengharapkan adanya perubahan kebijakan dan memberikan tekanan ke bawah pada aset-aset berisiko, sehingga membuat sentimen menjadi lebih hati-hati.





Pada saat yang sama, komentar terbaru Presiden Trump mengenai tarif mengisyaratkan meredanya ketegangan melalui pernyataannya bahwa kenaikan tarif AS-Tiongkok "mungkin akan segera berakhir". Namun, prospek kebijakan masih belum jelas dan pernyataan-pernyataan ini belum meredakan kecemasan pasar secara signifikan. Level ketidakpastian makro yang tinggi ini telah meningkatkan aset-aset safe haven. Harga emas spot mencapai rekor $3,364 per ons, sedangkan pasar kripto berfluktuasi tanpa membentuk tren yang jelas.





Secara keseluruhan, bias pengetatan Fed dan ambiguitas kebijakan perdagangan secara mendalam memengaruhi pasar global, terutama Bitcoin dan aset kripto lainnya. Arah kebijakan telah menjadi variabel utama, dan sentimen pasar kemungkinan akan tetap dalam pola menyimpan hingga ada sinyal yang lebih jelas.









Kenaikan Bitcoin baru-baru ini yang melewati $87,000 merupakan titik perubahan yang krusial. Beberapa investor memandang terobosan ini sebagai potensi dimulainya pasar bullish baru. Data on-chain menunjukkan bahwa "whale" terus mengakumulasi: Dompet yang memiliki antara 10 dan 10,000 BTC kini mengontrol sekitar 67.77% dari total suplai dan sejak Maret 22, mereka telah menambahkan lebih dari 53,600 BTC. Perilaku pemilik besar ini menekankan pandangan bullish mereka terhadap pergerakan Bitcoin berikutnya.









Namun, pemulihan ini bertumpu pada fondasi yang rapuh. Laporan Matrixport mencatat bahwa agar reli Bitcoin dapat bertahan, beberapa katalisator harus selaras:





Federal Reserve mengisyaratkan perubahan sikap dovish atau dimulainya pemangkasan suku bunga

Peningkatan likuiditas stablecoin dan aktivitas leverage yang lebih tinggi

Kebangkitan likuiditas makro melalui pelonggaran moneter global atau stimulus fiskal





Dalam jangka pendek, pendorong ini belum sepenuhnya terwujud. Akibatnya, peningkatan saat ini lebih cenderung merupakan pemulihan jangka pendek daripada pembalikan tren yang bertahan lama.









Meskipun sentimen pasar telah berubah positif, tidak semua analis memiliki pandangan bullish terhadap langkah Bitcoin berikutnya. Berbagai institusi memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah ini menandai dimulainya kenaikan baru atau sekadar akhir dari fase konsolidasi.





Kubu bullish: Chris Burniske, mitra di Placeholder, memperkirakan Bitcoin akan mencapai all-time high baru selama beberapa kuartal berikutnya. Dia memperingatkan para investor untuk melakukan take profit ketika pasar terlalu panas dan mempertahankan laju yang tertib.

Optimisme dari Bitwise: Matt Hougan, CIO Bitwise, juga optimis tentang Q2. Dia berfokus pada tiga pendorong utama: Meluasnya suplai uang global, rekor tertinggi aset stablecoin kelolaan, dan membaiknya latar belakang regulasi AS yang dapat mendorong pasar ke dalam tren naik berkelanjutan.

Pandangan Real Vision: Pendiri Real Vision baru saja menumpangkan harga Bitcoin terhadap likuiditas M2 global dalam sebuah grafik dengan argumen bahwa Bitcoin akan naik seiring dengan pertumbuhan suplai uang yang lebih luas.









Di sisi lain, kubu yang waspada melihat pasar masih berada di dekat high siklusnya. Markus Thielen dari 10x Research menunjukkan bahwa indikator "osilator stokastik" Bitcoin saat ini menunjukkan karakteristik puncak siklus. Dia memperingatkan bahwa, meskipun ada harapan luas akan high baru pada pertengahan tahun, pasar kemungkinan besar akan memasuki fase konsolidasi berkepanjangan dengan trading sideways pada level tinggi daripada memulai bull run baru.





David Duong, Kepala Riset di Coinbase, mencatatkan dalam laporan bulanan terbarunya bahwa pasar mungkin menguji low-nya pada pertengahan hingga akhir kuartal kedua tahun 2025 sebagai persiapan untuk pemulihan pada kuartal ketiga. Dia menyarankan agar investor mempertahankan sikap defensif pada aset berisiko selama periode ini untuk menghadapi potensi volatilitas.









Terobosan Bitcoin di atas $87,000 tentu saja menggembirakan, tetapi ketidakpastian yang signifikan masih tetap ada. Pengetatan kebijakan Fed, perubahan retorika tarif, dan akumulasi berkelanjutan oleh pemilik besar menciptakan interaksi kekuatan yang kompleks. Meskipun volatilitas jangka pendek mungkin bertahan, katalisator ini juga meletakkan dasar yang solid untuk potensi pemulihan di Q2.





stop-limit limit order Dalam lingkungan yang tidak menentu ini, investor harus tetap waspada dan merespons secara adaptif dengan pendekatan mereka seiring perkembangan kondisi daripada mengejar keuntungan besar tanpa pandang bulu. Menetapkan kerangka kerja yang disiplin sangatlah penting: Tentukan dan atur ambang batasyang jelas, skalakan posisi secara bertahap, dan realisasikan laba secara sistematis. Menggunakan alat seperti peringatan harga dandapat meningkatkan eksekusi dan memperkuat manajemen risiko. Dengan menggabungkan ketelitian dan fleksibilitas, pelaku pasar dapat menelusuri volatilitas secara lebih efektif dan memanfaatkan peluang struktural yang nyata.



