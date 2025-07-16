Blum: Hitungan Mundur menuju TGE dan Airdrop





Acara Pembuatan Token Blum (TGE) yang sangat dinantikan hampir tiba. Meskipun pembaruan sebelumnya mengisyaratkan pencatatan pada tahun 2024, kini kami dapat mengonfirmasi perkembangan terbaru: Blum akan segera diluncurkan! Dalam artikel ini, kami akan memandu Anda melalui semua hal yang perlu Anda ketahui: mulai dari perolehan Poin Blum (BP) hingga rencana kedepan dan, tentu saja, TGE yang sangat dinantikan.













Blum adalah bursa hibrida yang menggabungkan yang terbaik dari tranksaksi kripto tersentralisasi dan terdesentralisasi, menawarkan kepada pengguna cara yang mudah untuk bertransaksi berbagai macam token: mulai dari mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum hingga memecoin dan inovasi blockchain yang sedang berkembang. Dibangun oleh tim ahli keuangan dan blockchain, termasuk Gleb Kostarev, Vlad Smerkis, dan Vlad Maslyakov, Blum membuat transaksi lintas jaringan menjadi mudah dengan mengintegrasikan buku pesanan off-chain dengan penyelesaian on-chain, semuanya dalam satu aplikasi. Mendukung lebih dari 30 jaringan blockchain, Blum mengutamakan pengalaman pengguna dengan antarmuka yang mengutamakan perangkat seluler dan integrasi Telegram. Untuk meningkatkan keterlibatan, Blum juga menghadirkan berbagai alat unik seperti Blum Crypto Bot, Blum Points, dan Blum Drop Game.









Blum telah resmi memperbarui peta jalan di media sosial dan situs web, yang menawarkan sekilas perkembangan menarik di masa mendatang. Apa yang akan terjadi? Inovasi kripto on-chain utama akan segera hadir, dengan pembaruan menarik yang dijadwalkan untuk Q2 dan Q3 tahun 2025. Puncak Q2 adalah Blum TGE, yang akan diluncurkan musim semi ini, yang menandai fase baru evolusi perdagangan.









Dengan kombinasi agen AI dan landasan peluncurannya, Blum akan memperkenalkan fitur-fitur generasi berikutnya seperti transaksi otomatis dan promosi token yang lancar pada platform seperti X dan Telegram. Blum juga memperluas layanannya melampaui Telegram dengan aplikasi web dan seluler yang akan datang, termasuk peluncuran token berbasis web, integrasi DEX yang disempurnakan, dan opsi transaksi berkelanjutan. Berfokus pada kemampuan multi-jaringan, Blum akan menambahkan Solana dan BNB, yang memungkinkan pengguna untuk menyetor, memperdagangkan, dan terlibat dengan berbagai token secara efisien. CEO Gleb Kostarev menekankan pentingnya pengalaman multi-platform yang lancar, dengan peningkatan tambahan untuk Q2 dan Q3, seperti dompet semi-kustodi, terminal perdagangan canggih, dan integrasi fiat on/off-ramp—semuanya dirancang untuk membuat perdagangan lebih mudah dan lebih menguntungkan.









TGE yang sangat dinanti-nantikan akan hadir musim semi ini, dan berikut ini cara Anda memenuhi syarat untuk airdrop: dapatkan 100.000 Poin Blum (BP) tanpa ditandai untuk serangan Sybil, dapatkan 750 Poin Meme (MP) atau Bukti Aktivitas (PoA), dan referensikan dua teman. Menurut salah satu pendiri Vlad Smerkis, token Blum akan memberikan utilitas nyata dalam ekosistem: staking, farming, biaya transaksi yang dikurangi, dan akses ke distribusi Launchpad dan Launchpool. Ini bukan hanya tentang tokenomik: ini adalah gerbang menuju pengalaman yang lebih memuaskan dengan Blum.









Mainkan Game Drop: Dalam game sederhana namun menyenangkan ini, pemain bertujuan untuk menangkap item yang jatuh dalam waktu terbatas, dan setiap item diubah menjadi Poin Blum. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk meningkatkan poin dengan cepat dan membuat pengguna tetap terlibat.





Undang Teman: Bagikan tautan rujukan untuk memperoleh hadiah dengan memperoleh 20% dari komisi transaksi teman yang diundang dan 2,5% dari komisi transaksi dari rujukan mereka. Semakin banyak teman yang dirujuk, semakin banyak pula yang dapat diperoleh pengguna.





Poin Penambangan: Poin Blum dapat diperoleh secara pasif dengan masuk secara teratur dan tetap aktif di aplikasi.





Hasilkan: Bagian Hasilkan mencakup tugas mingguan yang memungkinkan pengguna menyelesaikan tindakan tertentu dan memperoleh Poin Blum tambahan untuk setiap tugas yang diselesaikan.













Acara Pembuatan Token (TGE) mendatang menandai tonggak penting bagi Blum, yang memamerkan bursa hibridanya yang mendefinisikan ulang pengalaman transaksi kripto. Dengan fitur-fitur seperti transaksi otomatis, kapabilitas multirantai, dan Drop Game yang menarik, Blum diposisikan untuk melibatkan pengguna dan meningkatkan pengalaman perdagangan mereka. Menjelang TGE, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memaksimalkan Poin Blum Anda dan berpartisipasi dalam hadiah paket senilai 8.000 USDT kami. Bersiaplah untuk menyambut masa depan transaksi kripto bersama Blum!







