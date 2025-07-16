Captain & Company (CNC) akan Tersedia di MEXC! Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengklaim Jutaan Reward Airdrop









Ringkasan: Hitungan mundur menuju listing token CNC telah dimulai! Panduan airdrop lengkap ini adalah kunci Anda untuk mendapatkan keunggulan awal dalam game blockchain bertema bajak laut yang paling dinantikan pada tahun 2025.





MEXC Seiring makin dekatnya peluncuran Captain & Company (CNC) di, panggung telah disiapkan untuk acara airdrop epik yang berkaitan dengan salah satu game blockchain paling menjanjikan tahun 2025.

Artikel ini menawarkan uraian lengkap tentang semua hal yang perlu Anda ketahui—mulai dari lini masa penting hingga panduan langkah demi langkah untuk mengklaim airdrop—agar Anda dapat memanfaatkan peluang ini dan mendapatkan reward yang berharga!













1. Pengantar Airdrop CNC





Captain & Company adalah game bajak laut MMORPG berbasis blockchain yang mengadopsi model "peluncuran adil"—Artinya, 100% token CNC dihasilkan oleh node yang dikelola oleh komunitas. Dengan bergabung ke kampanye airdrop, pemain dapat mengumpulkan Poin Airdrop (AP) untuk menebus Lisensi Node gratis. Setelah node diaktifkan, pengguna dapat terus melakukan mining token CNC dan menikmati hak istimewa dalam game, seperti melakukan voting, membeli, menempa, dan berdagang.





2. Memulai: Hal yang Anda Butuhkan Sebelum Bergabung





2.1 Buat dan Tautkan Dompet Anda

kap.gg/profile Kunjungiuntuk mendaftar dan memverifikasi akun Anda. Langkah ini memungkinkan Anda untuk melacak akumulasi AP (Poin Airdrop) secara aktual.

Ikuti instruksi di situs untuk membuat Dompet Abstrak, lalu tautkan ke dompet utama Anda (EOA).





2.2 Pahami Token Utamanya

CNC: Token inti dalam game yang dihasilkan secara eksklusif melalui aktivitas node.

KAP: Token ekosistem KAPGames. Penggunaan KAP untuk membeli lisensi node akan memberikan diskon. Semua token yang digunakan akan di-burn di masa mendatang.





3. Cara Berpartisipasi dalam CNC Airdrop





kap.gg/profile Daftar akun: Kunjungi, lalu selesaikan proses pendaftaran.

Tautkan dompet Anda: Hubungkan Dompet Abstrak dan dompet utama (EOA) Anda untuk memastikan aktivitas Anda tercatat dan Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan AP.





Anda dapat mengumpulkan AP melalui metode berikut:

Aktivitas dalam Game (AP 50%):

▍Dapatkan AP dengan berpartisipasi dalam game seperti misi, pertempuran, perburuan monster, dan kompetisi PvP.





Staking atau Memiliki NFT (AP 35%):

kap.gg/staking ▍Stake atau miliki NFT Ship dan Skellie di platform seperti [] untuk mendapatkan AP tambahan.





Kontribusi Kreatif (AP 10%):

▍Kirimkan ide, tulis artikel, bangun latar belakang, atau kontribusikan konten melalui Discord, forum komunitas, atau wiki resmi.





Gabung ke Komunitas Mitra (AP 5%):

▍Jika Anda tergabung dalam komunitas mitra resmi, Anda dapat mengklaim AP harian secara otomatis.





Reward Referral:

▍Undang pemain baru untuk bergabung dan terima 5% dari total AP mereka sebagai bonus.





Akumulasikan AP:

▍AP yang Anda dapatkan akan diperbarui di dasbor Anda secara otomatis saat Anda menyelesaikan tugas dan berpartisipasi dalam acara.





Tebus Lisensi Node:

▍Setelah Anda mencapai ambang batas AP yang diperlukan, Anda akan berhak menerima lisensi node NFT yang tidak dapat ditransfer. Anda harus mengklaimnya dalam waktu 30 hari sejak halaman penjualan dibuka agar tidak kedaluwarsa.





Klaim Lisensi Node Anda:

kap.gg/profile ▍Klaim lisensi Anda melaluiatau melalui halaman prapenjualan khusus.





Lakukan Mining Token CNC:

▍Setelah diaktifkan, node Anda akan mulai menghasilkan token CNC secara otomatis. Pilih dari berbagai periode penguncian:

Penguncian 0 hari: Terima 25% token; 75% akan di-burn

Penguncian 30 hari: Terima 50%; 50% akan di-burn

Penguncian 60 hari: Terima 75%; 25% akan di-burn

Penguncian 90 hari: Terima 100%; tidak ada yang di-burn

Makin lama Anda mengunci, makin besar reward Anda—Mekanisme ini mendorong keterlibatan dan komitmen jangka panjang.





4. Catatan Penting





Batas Waktu Pengeklaiman: Lisensi Node harus diklaim dalam waktu 30 hari sejak halaman penjualan dibuka. Jika tidak, kelayakan Anda akan kedaluwarsa.

Distribusi yang Adil: 100% token CNC dihasilkan oleh node yang dioperasikan oleh komunitas tanpa cadangan tim atau pra-alokasi investor.

Terlibat dalam Pembangunan Komunitas: Selain gameplay, Anda dapat meningkatkan AP dan membantu membentuk masa depan game dengan menyumbangkan ide dan berpartisipasi dalam voting tata kelola.









CNC adalah game MMO angkatan laut berbasis blockchain yang memungkinkan pemain berperan sebagai kapten bajak laut dan berpetualang melalui sistem ekonomi yang sepenuhnya bersifat on-chain. Sebagai token inti, CNC dapat digunakan untuk membeli aset premium, menempa item, staking, dan voting tata kelola. Semua node dioperasikan oleh komunitas tanpa pra-mining atau alokasi privat—sehingga menjadikannya ekosistem token “peluncuran adil” pertama di bidang permainan Web3.





Sumber Gambar: Captain & Company (CNC)









Token CNC memberdayakan seluruh ekosistem:

Tata Kelola: Pemilik token dapat berpartisipasi dalam voting komunitas untuk memengaruhi keputusan utama pengembangan game.

Reward Staking: Lakukan staking CNC untuk mendapatkan reward tambahan dan membuka manfaat dalam game yang lebih baik.

Transaksi dalam Game: Gunakan CNC untuk membeli barang premium, menempa perlengkapan, dan melakukan transaksi penting lainnya.

Mata Uang Ekosistem: Sebagai satu-satunya mata uang on-chain, CNC menjaga keseimbangan ekonomi melalui node yang dioperasikan oleh komunitas.









Dengan dikembangkan oleh KAP Games, Captain & Company (CNC) dibangun di atas fondasi desentralisasi dan nilai-nilai yang mengutamakan komunitas. Tim ini berkomitmen untuk memadukan teknologi blockchain mutakhir dengan gameplay berkualitas tinggi. Daftar kolaborator dan mitra terus bertambah, tetapi partisipasi komunitas dan distribusi token yang adil tetap menjadi inti misi CNC.





Kesimpulan

Captain & Company (CNC) mewakili era baru game Web3—pemain bukan hanya sekadar partisipan, melainkan juga rekan kreator ekonomi permainan dan peta jalan menuju model peluncuran yang adil. Dengan kampanye airdrop yang inovatif dan listing mendatang di MEXC, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bergabung ke ekosistem yang inovatif ini.









T: Apa itu Captain & Company (CNC)?

J: Captain & Company adalah game MMO angkatan laut berbasis blockchain yang memungkinkan pemain mendapatkan token CNC melalui node yang dioperasikan oleh komunitas dan berpartisipasi aktif dalam tata kelola game.

T: Bagaimana cara untuk bergabung ke airdrop CNC?

J: Cukup daftarkan akun, tautkan dompet Anda, selesaikan misi dalam game untuk mendapatkan Poin Airdrop (AP), lalu klaim Lisensi Node Anda untuk mulai mendapatkannya.

T: Apa kegunaan token CNC?

J: CNC mendukung seluruh ekosistem—Token ini digunakan untuk tata kelola, staking, pembelian dalam game, menempa, dan banyak lagi.





