Ringkasan: Hitungan mundur menuju listing token CNC telah dimulai! Panduan airdrop lengkap ini adalah kunci Anda untuk mendapatkan keunggulan awal dalam game blockchain bertema bajak laut yang paling Ringkasan: Hitungan mundur menuju listing token CNC telah dimulai! Panduan airdrop lengkap ini adalah kunci Anda untuk mendapatkan keunggulan awal dalam game blockchain bertema bajak laut yang paling
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/Captain & C...ard Airdrop

Captain & Company (CNC) akan Tersedia di MEXC! Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengklaim Jutaan Reward Airdrop

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Kabar Industri
TokenFi
TOKEN$0.006858-4.05%
INI
INI$0.04444+10.96%
SQUID MEME
GAME$43.211-2.47%
TEH EPIK DUCK
EPIK$0.002134-1.61%
Masa
MASA$0.00654+9.00%


Ringkasan: Hitungan mundur menuju listing token CNC telah dimulai! Panduan airdrop lengkap ini adalah kunci Anda untuk mendapatkan keunggulan awal dalam game blockchain bertema bajak laut yang paling dinantikan pada tahun 2025.

Seiring makin dekatnya peluncuran Captain & Company (CNC) di MEXC, panggung telah disiapkan untuk acara airdrop epik yang berkaitan dengan salah satu game blockchain paling menjanjikan tahun 2025.
Artikel ini menawarkan uraian lengkap tentang semua hal yang perlu Anda ketahui—mulai dari lini masa penting hingga panduan langkah demi langkah untuk mengklaim airdrop—agar Anda dapat memanfaatkan peluang ini dan mendapatkan reward yang berharga!

Panduan Lengkap Listing CNC di Bursa MEXC


Cara Berpartisipasi dalam Airdrop Captain & Company (CNC)


1. Pengantar Airdrop CNC

Captain & Company adalah game bajak laut MMORPG berbasis blockchain yang mengadopsi model "peluncuran adil"—Artinya, 100% token CNC dihasilkan oleh node yang dikelola oleh komunitas. Dengan bergabung ke kampanye airdrop, pemain dapat mengumpulkan Poin Airdrop (AP) untuk menebus Lisensi Node gratis. Setelah node diaktifkan, pengguna dapat terus melakukan mining token CNC dan menikmati hak istimewa dalam game, seperti melakukan voting, membeli, menempa, dan berdagang.

2. Memulai: Hal yang Anda Butuhkan Sebelum Bergabung

2.1 Buat dan Tautkan Dompet Anda
Kunjungi kap.gg/profile untuk mendaftar dan memverifikasi akun Anda. Langkah ini memungkinkan Anda untuk melacak akumulasi AP (Poin Airdrop) secara aktual.
Ikuti instruksi di situs untuk membuat Dompet Abstrak, lalu tautkan ke dompet utama Anda (EOA).

2.2 Pahami Token Utamanya
CNC: Token inti dalam game yang dihasilkan secara eksklusif melalui aktivitas node.
KAP: Token ekosistem KAPGames. Penggunaan KAP untuk membeli lisensi node akan memberikan diskon. Semua token yang digunakan akan di-burn di masa mendatang.

3. Cara Berpartisipasi dalam CNC Airdrop

Langkah 1: Daftar dan Akses Dasbor Anda
Daftar akun: Kunjungi kap.gg/profile, lalu selesaikan proses pendaftaran.
Tautkan dompet Anda: Hubungkan Dompet Abstrak dan dompet utama (EOA) Anda untuk memastikan aktivitas Anda tercatat dan Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan AP.

Langkah 2: Selesaikan Tugas untuk Mendapatkan AP
Anda dapat mengumpulkan AP melalui metode berikut:
Aktivitas dalam Game (AP 50%):
▍Dapatkan AP dengan berpartisipasi dalam game seperti misi, pertempuran, perburuan monster, dan kompetisi PvP.

Staking atau Memiliki NFT (AP 35%):
▍Stake atau miliki NFT Ship dan Skellie di platform seperti [kap.gg/staking] untuk mendapatkan AP tambahan.

Kontribusi Kreatif (AP 10%):
▍Kirimkan ide, tulis artikel, bangun latar belakang, atau kontribusikan konten melalui Discord, forum komunitas, atau wiki resmi.

Gabung ke Komunitas Mitra (AP 5%):
▍Jika Anda tergabung dalam komunitas mitra resmi, Anda dapat mengklaim AP harian secara otomatis.

Reward Referral:
▍Undang pemain baru untuk bergabung dan terima 5% dari total AP mereka sebagai bonus.

Langkah 3: Akumulasikan AP dan Tebus Lisensi Node
Akumulasikan AP:
▍AP yang Anda dapatkan akan diperbarui di dasbor Anda secara otomatis saat Anda menyelesaikan tugas dan berpartisipasi dalam acara.

Tebus Lisensi Node:
▍Setelah Anda mencapai ambang batas AP yang diperlukan, Anda akan berhak menerima lisensi node NFT yang tidak dapat ditransfer. Anda harus mengklaimnya dalam waktu 30 hari sejak halaman penjualan dibuka agar tidak kedaluwarsa.

Langkah 4: Aktifkan Node Anda, lalu Mulai Lakukan Mining Token CNC
Klaim Lisensi Node Anda:
▍Klaim lisensi Anda melalui kap.gg/profile atau melalui halaman prapenjualan khusus.

Lakukan Mining Token CNC:
▍Setelah diaktifkan, node Anda akan mulai menghasilkan token CNC secara otomatis. Pilih dari berbagai periode penguncian:
Penguncian 0 hari: Terima 25% token; 75% akan di-burn
Penguncian 30 hari: Terima 50%; 50% akan di-burn
Penguncian 60 hari: Terima 75%; 25% akan di-burn
Penguncian 90 hari: Terima 100%; tidak ada yang di-burn
Makin lama Anda mengunci, makin besar reward Anda—Mekanisme ini mendorong keterlibatan dan komitmen jangka panjang.

4. Catatan Penting

Batas Waktu Pengeklaiman: Lisensi Node harus diklaim dalam waktu 30 hari sejak halaman penjualan dibuka. Jika tidak, kelayakan Anda akan kedaluwarsa.
Distribusi yang Adil: 100% token CNC dihasilkan oleh node yang dioperasikan oleh komunitas tanpa cadangan tim atau pra-alokasi investor.
Terlibat dalam Pembangunan Komunitas: Selain gameplay, Anda dapat meningkatkan AP dan membantu membentuk masa depan game dengan menyumbangkan ide dan berpartisipasi dalam voting tata kelola.

Apa itu Captain & Company (CNC)?


CNC adalah game MMO angkatan laut berbasis blockchain yang memungkinkan pemain berperan sebagai kapten bajak laut dan berpetualang melalui sistem ekonomi yang sepenuhnya bersifat on-chain. Sebagai token inti, CNC dapat digunakan untuk membeli aset premium, menempa item, staking, dan voting tata kelola. Semua node dioperasikan oleh komunitas tanpa pra-mining atau alokasi privat—sehingga menjadikannya ekosistem token “peluncuran adil” pertama di bidang permainan Web3.

Sumber Gambar: Captain & Company (CNC)

Utilitas Token CNC


Token CNC memberdayakan seluruh ekosistem:
  • Tata Kelola: Pemilik token dapat berpartisipasi dalam voting komunitas untuk memengaruhi keputusan utama pengembangan game.
  • Reward Staking: Lakukan staking CNC untuk mendapatkan reward tambahan dan membuka manfaat dalam game yang lebih baik.
  • Transaksi dalam Game: Gunakan CNC untuk membeli barang premium, menempa perlengkapan, dan melakukan transaksi penting lainnya.
  • Mata Uang Ekosistem: Sebagai satu-satunya mata uang on-chain, CNC menjaga keseimbangan ekonomi melalui node yang dioperasikan oleh komunitas.

Tim & Mitra CNC


Dengan dikembangkan oleh KAP Games, Captain & Company (CNC) dibangun di atas fondasi desentralisasi dan nilai-nilai yang mengutamakan komunitas. Tim ini berkomitmen untuk memadukan teknologi blockchain mutakhir dengan gameplay berkualitas tinggi. Daftar kolaborator dan mitra terus bertambah, tetapi partisipasi komunitas dan distribusi token yang adil tetap menjadi inti misi CNC.

Kesimpulan
Captain & Company (CNC) mewakili era baru game Web3—pemain bukan hanya sekadar partisipan, melainkan juga rekan kreator ekonomi permainan dan peta jalan menuju model peluncuran yang adil. Dengan kampanye airdrop yang inovatif dan listing mendatang di MEXC, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bergabung ke ekosistem yang inovatif ini.
Daftar di MEXC dan klaim reward sambutan 8,000 USDT Anda sekarang!
Daftar di MEXC sekarang

FAQ


T: Apa itu Captain & Company (CNC)?
J: Captain & Company adalah game MMO angkatan laut berbasis blockchain yang memungkinkan pemain mendapatkan token CNC melalui node yang dioperasikan oleh komunitas dan berpartisipasi aktif dalam tata kelola game.
T: Bagaimana cara untuk bergabung ke airdrop CNC?
J: Cukup daftarkan akun, tautkan dompet Anda, selesaikan misi dalam game untuk mendapatkan Poin Airdrop (AP), lalu klaim Lisensi Node Anda untuk mulai mendapatkannya.
T: Apa kegunaan token CNC?
J: CNC mendukung seluruh ekosistem—Token ini digunakan untuk tata kelola, staking, pembelian dalam game, menempa, dan banyak lagi.

Untuk mendapatkan pengetahuan trading kripto selengkapnya, kunjungi MEXC Learn.

Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.


Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

Di tengah percepatan konvergensi teknologi blockchain dan AI, Codatta muncul sebagai protokol data terdesentralisasi revolusioner yang mengatasi salah satu tantangan inti Web3: membangun, mengelola, d

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini.1. Apa itu Labubu?Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tiong

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Memasuki tahun 2025, Pi Network berada pada titik kritis peluang dan tantangan. Sesuatu yang dimulai sebagai eksperimen mining seluler yang ambisius telah berkembang menjadi salah satu proyek blockcha

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT