Circle Memimpin Gelombang Stablecoin: Beralih dari Pasar Khusus ke Pesaing Utama

USDC Solana Di tengah tantangan regulasi global yang dihadapi aset kripto saat ini, Circle muncul sebagai perusahaan stablecoin pertama yang terdaftar secara publik di pasar saham AS. Ini menandai tonggak penting dalam melegitimasi sektor tersebut. Pencapaian ini menyoroti bertambahnya dominasi dan diferensiasi antaradan USDT di pasar stablecoin. USDC menekankan kepatuhan terhadap regulasi, subsidi, dan fitur penghasil bunga, serta dilengkapi dengan aktivitas penting dalam ekosistem. Sebaliknya, USDT berfokus pada desentralisasi, penerapan yang beragam, dan kegunaan praktisnya dalam pembayaran. Hal ini memainkan peran penting dalam trade lintas batas dan aplikasi mata uang global.









Circle Didirikan pada tahun 2013,adalah perusahaan pembayaran digital dan keuangan blockchain yang dengan cepat membangun kehadiran yang kuat di pasar stablecoin setelah peluncuran USDC.





Ethereum Arbitrum Optimism Avalanche USDC adalah stablecoin tersentralisasi yang dipatok dengan rasio 1:1 terhadap dolar AS, dan dijamin sepenuhnya oleh cadangan yang disimpan di bank-bank AS yang teregulasi dan surat berharga pemerintah jangka pendek. Cadangan ini diaudit setiap bulan oleh perusahaan akuntansi pihak ketiga untuk memastikan transparansi dan keamanan. Tingkat kepatuhan regulasi dan transparansi yang tinggi ini telah membuat USDC unik di ruang stablecoin. Pada bulan Juli 2025, kapitalisasi pasar USDC mencapai sekitar $61,5 miliar, sehingga menjadikannya stablecoin terbesar kedua di dunia. Ekosistemnya yang luas mencakup berbagai blockchain, termasuk, Solana,, Base, dan Polygon, yang mendukung bursa-bursa, protokol DeFi, pembayaran berkecepatan tinggi, dan transfer aset cross-chain.





Circle (ticker: CRCL) telah melonjak drastis, naik 167% pada hari pertamanya Kinerja Circle baru-baru ini di pasar saham AS sangat luar biasa. Sejak IPO-nya,dan mencapai puncak $284,35 sebelum berkonsolidasi—menunjukkan peningkatan luar biasa sebesar 817,26% dari harga penawaran awalnya sebesar $31. Kesuksesan ini tidak hanya membuktikan kekuatan Circle, tetapi juga menjadi tolok ukur pertumbuhan industri stablecoin di pasar keuangan mainstream.













Tether Di pasar stablecoin, USDT tidak diragukan lagi memegang posisi dominan. Diterbitkan olehLimited sejak diluncurkan pada tahun 2014, USDT dengan cepat menjadi terkenal melalui model layanan perantara yang terdesentralisasi. Saat ini, USDT diterbitkan secara asali di lebih dari 13 blockchain publik utama, dan sekitar 54,1% diterbitkan di jaringan Tron dan 44,2% di Ethereum. Selain itu, USDT diterbitkan dalam jumlah yang lebih kecil di Solana, Avalanche, Omni, Algorand, EOS, dan blockchain lainnya, yang masing-masing berjumlah kurang dari 1%, sehingga makin memperluas skenario penerapan dan cakupan pasar USDT.





DefiLlama Seiring berkembangnya pasar stablecoin, data daripada tanggal 25 Juni menunjukkan total kapitalisasi pasar stablecoin mencapai $252,9 miliar. Di antara semuanya, USDT Tether telah lama menempati posisi teratas, dengan kapitalisasi pasarnya yang melampaui $150 miliar untuk pertama kalinya, yaitu mencapai $157,3 miliar dan menguasai 62,23% pangsa pasar. USDC menyusul dengan kapitalisasi pasar sebesar $61,5 miliar, dan menempati peringkat kedua dalam pangsa pasar setelah USDT. Bersama-sama, kedua stablecoin utama ini menguasai lebih dari 86% pangsa pasar, sementara semua stablecoin lainnya jika digabungkan hanya menguasai kurang dari 15%. Hal ini menggarisbawahi dominasi dua stablecoin tersebut di pasar.









Namun, meskipun USDT terus tumbuh, stablecoin lain secara aktif memperluas kehadiran pasarnya, sehingga menyebabkan dominasi pasar USDT turun dari 70% menjadi 62% selama setahun terakhir. Untuk mempertahankan momentum pertumbuhannya, USDT telah mengadopsi strategi yang berani untuk meningkatkan kemampuan cross-chain miliknya, termasuk meluncurkan token multi-chain USDT 0 yang didukung LayerZero OFT dan membangun hub yang berpusat pada Legacy Hub dan Plasma, yang bertujuan untuk memperkuat posisinya di tengah persaingan pasar yang ketat.









UU GENIUS Munculnya stablecoin tidak hanya mengubah lanskap pasar mata uang kripto tetapi juga berdampak besar pada sistem keuangan global. Bersamaan dengan Senat AS yang mengesahkan, pasar stablecoin telah memasuki kerangka kerja regulasi dan aturan operasional yang lebih jelas. Undang-Undang tersebut menetapkan sistem regulasi ganda untuk otoritas federal dan negara bagian, yang mengamanatkan rasio cadangan 1:1 untuk stablecoin, dan memperkuat persyaratan transparansi dan audit, sehingga memberikan dukungan kuat untuk pengembangan pasar stablecoin yang sehat.









Undang-Undang GENIUS tidak hanya menetapkan aturan operasional yang jelas untuk pasar stablecoin tetapi juga memainkan peran penting dalam pengurangan utang dan memperkuat dominasi dolar AS. Menurut estimasi Standard Chartered Bank, pasar stablecoin global dapat melonjak hingga $2 triliun pada tahun 2028, sehingga memberikan dukungan signifikan bagi pasar Obligasi pemerintah AS. Selain itu, adopsi stablecoin secara luas akan makin memperkuat status dolar sebagai mata uang cadangan dengan menyalurkan dana ke Obligasi pemerintah AS.









Adopsi stablecoin secara luas mendorong perubahan transformatif dalam keuangan tradisional dan menciptakan peluang untuk inovasi di area khusus. Mulai dari remitansi uang lintas batas dalam jumlah kecil hingga protokol pinjaman DeFi dan perusahaan yang melakukan on-chaining terhadap Obligasi pemerintah AS, kegunaan stablecoin terus berkembang. Secara khusus, stablecoin menawarkan waktu penyelesaian yang lebih cepat dan biaya transfer yang sangat rendah untuk remitansi lintas negara bernilai kecil, sehingga memberikan solusi yang lebih praktis dan efisien untuk transfer dana jarak jauh dalam jumlah kecil. Penyedia saluran yang dapat memenuhi permintaan khusus ini mungkin bisa menjadi PayPal di era stablecoin.









Visa PayPal Paxos Fidelity BlackRock Seiring berkembangnya pasar stablecoin dan makin matangnya kerangka kerja regulasi, raksasa keuangan tradisional makin banyak yang memasuki sektor ini. Bank dan perusahaan-perusahaan raksasa layanan pembayaran, sepertidanmenerbitkan stablecoin secara langsung (misalnya, PYUSD, versi bank dari USDC), sementara para pemimpin pasar awal, seperti Circle,, danmempercepat ekspansi bisnis dolar on-chain mereka. Tren ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan pesat di pasar stablecoin tetapi juga membawa transformasi mendalam pada sistem keuangan global.









Kenaikan pesat Circle hanyalah gambaran kecil dari revolusi keuangan yang dipelopori oleh era stablecoin. Dengan dominasi ganda USDT dan USDC, pertumbuhan pasar stablecoin yang berkelanjutan, dan penyempurnaan kerangka kerja regulasi secara bertahap, stablecoin menjadi komponen penting dalam sistem keuangan global. Ke depannya, stablecoin akan memainkan peran penting tidak hanya dalam pembayaran lintas batas dan protokol pinjaman DeFi tetapi juga dalam mendukung perataan dan desentralisasi lanskap keuangan global. Revolusi keuangan ini mungkin menandai lahirnya sistem keuangan global yang lebih terbuka, transparan, dan efisien.





Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya sebagai referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.











