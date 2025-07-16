Bentrokan Raksasa Korporasi dan Politik: Guncangan Kripto di Tengah Konflik Trump-Musk





Hanya dalam satu minggu yang penuh gejolak, hubungan antara Presiden AS Donald John Trump dan miliarder global Elon Musk berubah drastis, dari sekutu tepercaya Gedung Putih menjadi pesaing sengit di media sosial. Sesuatu yang awalnya merupakan perbedaan pendapat kebijakan segera meningkat menjadi bentrokan publik, sehingga mengungkap ketegangan yang jauh melampaui dendam pribadi dan berdampak pada masa depan pasar mata uang kripto.









mengumumkan rencana untuk mencadangkan Bitcoin dan mata uang kripto utama lainnya "Masa bulan madu" antara Trump dan Musk dimulai ketika Trump kembali ke Gedung Putih dan merayu industri teknologi. Pada awal tahun 2025, pemerintahan Trump meluncurkan kebijakan “Cadangan Bitcoin Strategis America” dengan, sehingga memosisikan AS sebagai pusat kripto global. Sementara itu, perusahaan-perusahaan Musk diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan ini. Tesla terus menerima keringanan pajak kendaraan listrik dan SpaceX mendapatkan kontrak-kontrak pemerintah senilai miliaran dolar.





One Big Beautiful Bill Act Namun, ketegangan muncul pada bulan Juni 2025 ketika Trump mengumumkan “”. Undang-undang ini dikritik karena memotong subsidi kendaraan listrik, meningkatkan defisit fiskal, dan menyertakan belanja pemerintah yang signifikan. Musk secara terbuka mengecam RUU tersebut sebagai “kekejian yang menjijikkan”. Dia makin meningkatkan konflik dengan menyiratkan kemungkinan hubungan antara Trump dan Jeffrey Epstein, sehingga memicu pertikaian yang lebih besar.





Trump segera membalas dengan memperingatkan bahwa jika Musk mendukung kandidat Demokrat, dia akan menghadapi "konsekuensi serius", termasuk potensi pencabutan kontrak federal untuk perusahaan Musk, seperti Tesla dan SpaceX. Konfrontasi meningkat, sementara opini publik dan pasar bereaksi dengan cara yang sama.













Akibat usulan pemotongan subsidi kendaraan listrik dan munculnya risiko kontrak, kekhawatiran tentang permintaan Tesla di masa depan dan ketergantungan kebijakan meningkat. Harga saham Tesla anjlok 14% pada hari itu, sehingga menghapus nilai pasar sekitar $150 miliar. Selain itu, volume trading call dan put option melonjak, sehingga mencerminkan meningkatnya volatilitas.













Pasar kripto mengalami fluktuasi yang lebih parah. Setelah pecahnya pertikaian, aksi jual panik pun terjadi, sehingga memicu likuidasi besar-besaran:





Harga Bitcoin (BTC) turun cepat dari sekitar $105,915 menjadi di bawah $100,500 dengan likuidasi posisi senilai lebih dari $300 juta

Ethereum (ETH) turun sekitar 6%, sehingga menandakan penghindaran risiko pasar yang luas

DOGE , aset kripto utama yang didukung oleh Musk, turun lebih dari 12% selama seminggu dan mencapai low senilai $0.16805 pada waktu tertentu

Token TRUMP turun ke $9.314 pada hari itu, sehingga mengakibatkan kerugian sekitar $900 juta





Data dari Coinglass menunjukkan pasar kripto kehilangan sekitar 5.1% dari total kapitalisasi pasarnya dalam satu hari, sehingga menghapus nilai hampir $1 miliar.

















Konflik antara Trump dan Musk jelas telah meningkatkan volatilitas pasar, sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang masa depan hubungan mereka. Ketidakpastian ini telah menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan dalam mata uang kripto yang dapat menghalangi beberapa investor dalam memasuki pasar dan merusak stabilitas keseluruhan. Selama eskalasi, pasar kripto dapat menghadapi peningkatan tekanan jual. Lebih jauh lagi, perselisihan mereka kemungkinan akan menimbulkan pengawasan regulasi yang lebih besar. Pemerintahan Trump mungkin memperkuat regulasi kripto untuk mengurangi potensi risiko pasar dan kejahatan keuangan. Tekanan regulatif seperti itu akan berdampak negatif pada pasar kripto, terutama proyek dan platform dengan kepatuhan yang lebih lemah. Investor harus memantau perubahan kebijakan dengan cermat untuk menghindari potensi risiko.





Seiring dengan meningkatnya ketegangan, beberapa investor mungkin menarik dana dari pasar kripto ke investasi yang lebih aman, sehingga mengurangi likuiditas dan menekan harga. Hal ini berisiko terutama bagi proyek kripto yang sangat mengandalkan sentimen pasar dan arus modal.









Di tengah meningkatnya konflik dan risiko makro, mata uang kripto mendapatkan perhatian sebagai alat hedging.





Meningkatnya ketidakpastian mendorong beberapa investor untuk mengalihkan dana dari keuangan tradisional ke aset kripto untuk mencari stabilitas. Meskipun harga Bitcoin sempat turun, harganya segera stabil, sehingga menunjukkan ketahanan pasar dan potensinya sebagai safe haven.





Komunitas Bitcoin juga merespons secara proaktif dengan mendorong Musk untuk berinvestasi besar-besaran pada Bitcoin dan mempromosikan penerapannya pada neraca perusahaan seperti Tesla. Langkah ini menantang keuangan tradisional dan mencerminkan keyakinan yang kuat terhadap masa depan Bitcoin.





Dari sudut pandang regulatif, jika pemerintahan Trump berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan sektor teknologi dan mempromosikan kerangka regulasi kripto yang lebih terbuka, pasar dapat memperoleh manfaat jangka menengah hingga panjang. Meskipun ketidakpastian regulatif masih ada, pendekatan yang lebih inklusif akan meningkatkan kepercayaan, menarik modal, dan mendorong inovasi, sehingga membantu industri tumbuh. Oleh karena itu, arah kebijakan kripto pemerintahan Trump akan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan pada periode mendatang.









Dalam jangka pendek, setelah Trump dan Musk menghapus posting di media sosial dan liputan media meningkat, sentimen pasar diperkirakan akan tetap bergejolak. Para investor harus mencermati sikap pemerintah, terutama terkait apakah Trump akan mendorong peninjauan ulang kontrak atau pembatalan subsidi, yang dapat makin merusak kepercayaan pasar. Sebaliknya, jika perselisihan mereda, pasar mungkin mengalami periode stabilisasi singkat.





Dalam jangka menengah, pasar mata uang kripto mungkin mengalami perombakan teknis dan modal yang berpusat di sekitar Musk. Langkah-langkah seperti kepemilikan Bitcoin penuh, pemulihan dukungan pembayaran $DOGE, dan promosi aplikasi komersial on-chain dapat menjadi tren baru. Selain itu, jika pemerintahan Trump berupaya memperbaiki hubungan dengan sektor teknologi, mereka dapat menghadirkan regulasi kripto yang lebih lunak atau memperluas cadangan aset digital pemerintah, sehingga akan menguntungkan pasar dalam jangka menengah hingga panjang.





Dalam jangka panjang, investor harus mempertimbangkan untuk mendiversifikasi kepemilikan mereka dalam aset digital untuk mengurangi risiko regulatif dan geopolitik. Bitcoin, Ethereum, stablecoin, dan dana institusional blockchain utama dapat berfungsi sebagai opsi untuk diversifikasi risiko dan imbal hasil yang stabil. Penting juga untuk mencermati langkah-langkah Musk. Jika dia meluncurkan “The America Party” dan mengintegrasikan platform sosial dan sumber daya lainnya, hal ini dapat membentuk aliansi politik dan teknologi yang lebih sistematis dengan dampak yang luas pada ekosistem kripto di masa depan.









Perseteruan publik antara Trump dan Musk mencerminkan kekhawatiran ganda industri teknologi tentang ketergantungan kebijakan dan manajemen risiko yang menyeimbangkan kepentingan komersial dan subsidi dengan manuver politik dan kebebasan berbicara. Untuk pasar kripto, gejolak ini memperlihatkan risiko volatilitas yang tinggi, tetapi juga memperkuat nilai aset terdesentralisasi sebagai alat hedging.





MEXC Bitcoin DOGE TRUMP Bagi pengguna, memahami tren pasar lebih penting daripada mengejar keuntungan atau kerugian secara membabi buta. Manajemen risiko tetap menjadi pusat perhatian, dan setiap sinyal baru terkait perubahan kebijakan, opini publik, atau sikap Trump dan Musk dapat memicu perubahan pasar. Dalam lingkungan ini,adalah platform yang layak dipertimbangkan untuk melakukan trading, dan aset kripto lainnya. Dengan proses listing yang efisien, biaya trading rendah yang kompetitif, dan likuiditas yang unggul, MEXC telah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari banyak investor, sehingga menjadikannya pilihan utama untuk memasuki bidang kripto.





Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.



