AI Kripto 2.0: Dapatkah Agen MCP + AI Memicu Gelombang Inovasi dan Hype Berikutnya?





Seiring bertemunya teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI), sektor AI Kripto mengalami evolusi yang bergejolak dan dinamis. Mulai dari hari-hari awal kegembiraan konseptual hingga lanskap persaingan yang makin ketat saat ini, AI Kripto tetap menjadi salah satu bidang yang paling diawasi secara ketat di Web3. Di tengah evolusi ini, munculnya MCP (Model Context Protocol) yang dikombinasikan dengan Agen AI mulai menarik perhatian serius dan menimbulkan pertanyaan apakah sinergi yang kuat ini dapat mendorong gelombang inovasi dan kegembiraan pasar besar berikutnya.









Model Context Protocol, atau MCP, adalah standar sumber terbuka yang dirancang untuk menghilangkan hambatan di antara berbagai sistem AI dan lingkungan blockchain. Secara tradisional, aplikasi AI beroperasi dalam silo yang mengharuskan pengembang membangun API khusus untuk setiap koneksi. Pendekatan ini bukan hanya menghabiskan waktu, melainkan juga terbatas dalam fleksibilitas dan penuh dengan masalah terkait izin, akses, dan interoperabilitas.





MCP bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini dengan berfungsi sebagai konektor universal—seperti antarmuka USB untuk AI. MCP menghadirkan cara standar bagi model dan agen AI untuk berkomunikasi, mengambil data aktual, dan berinteraksi dengan sistem berbasis blockchain. Dengan melakukannya, MCP menyederhanakan proses pengembangan secara signifikan dan memungkinkan ekosistem blockchain AI yang jauh lebih efisien, terintegrasi, dan mudah diskalakan.





Nilai inti MCP terletak pada caranya memungkinkan AI terdesentralisasi berinteraksi secara bermakna dengan lingkungannya. MCP mendukung eksekusi tugas otomatis, pemahaman kontekstual, dan umpan balik on-chain dalam kerangka kerja yang aman dan berizin. Melalui lapisan semantik chain lengkap, MCP menyediakan struktur yang diperlukan bagi model untuk menafsirkan tugas, mengakses konteks yang relevan, dan menyelesaikan operasi dengan cara yang otonom tetapi dapat diverifikasi.









Protokol MCP dirancang untuk membangun lapisan protokol universal yang komprehensif bagi model AI untuk beroperasi, menjalankan tugas, memberikan umpan balik, dan mendapatkan reward secara on-chain. MCP bukan hanya mengatasi tantangan pemanfaatan model AI on-chain secara efisien, melainkan juga secara sistematis mendukung transisi dunia Web3 menuju paradigma "berbasis intent".





Keunggulan inti protokol MCP terletak pada desain lapisan semantik chain lengkap yang meliputi mekanisme identitas model, pengumpulan konteks dan sistem interpretasi semantik, kerangka kerja dekomposisi dan eksekusi tugas, serta mekanisme umpan balik insentif. Arsitektur ini memungkinkan model AI untuk memiliki alamat on-chain yang independen serta, melalui sistem verifikasi izin, menerima aset, memulai transaksi, dan memanggil smart contract, sehingga menjadi "akun kelas satu" di dunia blockchain. Selain itu, protokol MCP mengabstraksi status on-chain, data off-chain, dan catatan interaksi lampau untuk menyediakan model dengan struktur tugas dan konteks lingkungan yang jelas, sehingga instruksi yang kompleks dapat dilaksanakan secara “semantik-kontekstual”.













Virtuals telah meluncurkan serangkaian inisiatif, termasuk VPN (Virtuals Partners Network), ACP (Agent Commerce Protocol), Points (sistem loyalitas), dan Genesis (mekanisme peluncuran baru). VPN bertujuan untuk merombak persimpangan AI dan kripto dengan menghubungkan investor, pakar domain, akademisi, dan pengembang. ACP sedang membangun ekosistem komersial yang terdiri dari agen AI yang dapat berinteraksi, berkolaborasi, dan bertransaksi secara mandiri satu sama lain. Sistem Points melacak keterlibatan pengguna dan memberikan hak partisipasi Launchpad eksklusif. Genesis menghadirkan mekanisme peluncuran baru yang memiliki akses berbasis poin, metode distribusi token on-chain, dan jaminan pengembalian dana.





AI16Z telah meningkatkan ekosistemnya secara signifikan dengan merilis ElizaOS V2 yang menghadirkan peningkatan arsitektur utama termasuk swarm dan interaksi agen-ke-agen. Bersamaan dengan itu, tim tersebut meluncurkan AUTOFUN, sebuah platform peluncuran inovatif bertenaga AI yang memiliki kurva ikatan yang lebih adil dan berjangka panjang, alamat CA yang dapat disesuaikan, sistem verifikasi obrolan berbasis token AI, serta berbagai alat untuk pembuatan konten berbasis komunitas. Model ekonomi yang baru ini menyalurkan laba dari launchpad ke dalam buyback untuk mendukung pool likuiditas token peluncuran. Di Spartan V2, token DEGENAI akan ditingkatkan dan diluncurkan bersama dengan ElizaOS V2 agar berperan penting dalam ekosistem dan membantu mempromosikan proyek di AUTOFUN.









Dark adalah jaringan MCP eksperimental yang dibangun di Solana, dengan fokus pada Trusted Execution Environments (TEE). Dengan mengaktifkan integrasi otomatis alat-alat baru dan interaksi on-chain, Dark bertujuan untuk mendorong inovasi dalam teknologi terdesentralisasi. Namun, sebagian besar fungsi proyek masih dalam tahap konseptual dan belum diluncurkan secara resmi.





SkyAI adalah infrastruktur AI asli yang dibangun di atas BNB Chain, yang menawarkan akses data multi-chain dan penerapan agen AI. Meskipun masih dalam tahap konseptual, SkyAI dianggap sebagai proyek unggulan dalam sektor MCP.









Solix adalah jaringan DePIN yang dibangun berdasarkan protokol MCP dengan fokus pada pembagian bandwidth cerdas. Pengguna dapat berbagi bandwidth mereka melalui ekstensi browser dan menerima reward dengan jangkauan yang mencakup 63 negara di seluruh dunia. Proyek ini telah mengalami penyebaran teknis yang relatif cepat, tetapi keberhasilan jangka panjangnya bergantung pada validasi keterlibatan pengguna dan keberlanjutan model ekonominya.





HighKey adalah proyek DeFi yang kompatibel dengan protokol MCP dan DARP yang mengkhususkan diri dalam arbitrase DeFi dan analisis profesional. Meskipun proyek ini memiliki peta jalan pengembangan yang jelas, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memperkuat diferensiasinya di pasar.









DeMCP resmi diluncurkan pada April 25 dengan volume trading yang mendekati delapan digit dalam jam pertama. Marketplace Web3 MCP live ini menawarkan akses diskon ke model bahasa besar seperti GPT-4 dan Claude. Platform ini memanfaatkan Trusted Execution Environments (TEE) dan mekanisme keamanan on-chain, serta telah menjalin kemitraan teknis dengan Phala Network.





Cookie.fun telah menghadirkan server MCP khusus—server MCP plug-and-play yang dirancang khusus untuk agen cerdas. Server ini dirancang khusus bagi pengembang dan pengguna non-teknis, sehingga tidak memerlukan konfigurasi apa pun untuk memulai.





OpenServ sedang bersiap untuk meluncurkan sistem MCP-nya yang akan memungkinkan agen AI untuk diintegrasikan ke dalam berbagai penerapan dunia nyata. Proyek ini mendukung integrasi dengan platform seperti AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps, dan Slack.









Dark Solana Dari perspektif kinerja pasar, meskipun sebagian besar proyek AI Web3 berbasis protokol MCP masih dalam tahap awal pengembangan dan produknya belum sepenuhnya diluncurkan, beberapa proyek telah menerbitkan token dan menarik perhatian investor seiring membaiknya sentimen pasar. Misalnya, tokenterkait MCP pada blockchainmemiliki kinerja baik setelah peluncurannya, sehingga memicu antusiasme investor dan gelombang investasi dalam token terkait MCP. Dengan kemajuan dan implementasi lebih banyak proyek serta meningkatnya penerimaan pasar terhadap integrasi AI dan blockchain, ada kemungkinan bahwa hype gelombang kedua untuk Agen MCP + AI akan terjadi.





Namun, diperlukan upaya mengatasi beberapa tantangan kritis untuk mewujudkan potensi penuh kombinasi ini. Skalabilitas teknis, keandalan model, dan keamanan agen harus diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, persaingan ketat di bidang AI Web3 berarti hanya proyek yang paling unik dan unggul secara teknis yang akan menonjol. Ketidakpastian regulasi tetap menjadi kendala lebih lanjut. Seiring AI menjadi lebih otonom dan terintegrasi dengan sistem keuangan, kepatuhan akan makin berperan penting dalam membentuk adopsi dan kepercayaan pengguna. Memastikan sistem ini selaras dengan standar global yang terus berkembang akan menjadi penting.









Babak kedua kisah AI Kripto sedang berlangsung, dan kombinasi MCP + Agen AI tampaknya siap berperan penting. Potensinya untuk merombak cara kita membangun, berinteraksi dengan, dan mendapatkan manfaat dari kecerdasan terdesentralisasi sangatlah besar. Seiring dengan percepatan pengembangan dan munculnya penerapan di dunia nyata, MCP dapat menjadi fondasi generasi baru sistem AI asli blockchain. Meskipun masih diperlukan waktu untuk melihat dampak penuhnya, satu hal yang pasti: MEXC tetap berkomitmen untuk terus menjadi yang terdepan dalam transformasi ini dengan menawarkan platform yang aman, efisien, dan bebas hambatan bagi pengguna untuk menelusuri dan terlibat dengan masa depan AI Kripto.





MEXC Jelajahi peluang Agen MCP + AI hari ini di




