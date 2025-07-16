Prospek Pasar Kripto untuk Paruh Kedua Tahun 2025





Bitcoin Ethereum Dengan berakhirnya paruh pertama tahun 2025, pasar mata uang kripto sekali lagi memamerkan daya tariknya yang unik dan potensinya yang besar. Mata uang kripto terkemuka sepertidantelah berulang kali mencapai high baru, sehingga mendorong pasar yang berkembang pesat.





Melihat ke depan pada paruh kedua tahun ini, apa saja peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh pasar mata uang kripto?









Model GDPNow dari Atlanta Fed memprakirakan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 4.6% untuk AS pada Q2 yang menunjukkan peningkatan ekonomi dan mengisyaratkan kemungkinan "soft landing" untuk perekonomian AS. Pasar secara luas memperkirakan setidaknya satu pemangkasan suku bunga pada paruh kedua tahun ini yang akan makin melonggarkan kondisi likuiditas global.





Yield Surat Utang Negara AS 10 tahun turun dari 4.8% pada awal tahun menjadi 4.2% pada bulan Juni.

Indeks dolar AS turun dari high tahunannya sebesar 106 menjadi sekitar 98 .

Baik emas maupun Bitcoin mencapai high tertinggi, sehingga mencerminkan karakteristik aset safe haven.





Peran Bitcoin sebagai "emas digital" makin diterima luas di kalangan investor institusional, terutama dengan latar belakang meningkatnya beban utang negara. Aset kripto menjadi sarana baru bagi dana untuk melakukan hedging terhadap risiko sistemis.









Fidelity BlackRock 2025 menandai tahun yang penting dalam pelembagaan pasar kripto. Setelah AS menyetujui ETF spot Bitcoin pada tahun 2024, jalur untuk masuknya institusional telah terbuka. Pada pertengahan tahun,dantelah meningkatkan aset kelolaan (AUM) produk ETF BTC mereka menjadi lebih dari $50 miliar. Per bulan Juni, AUM ETF terkait kripto global melampaui $1.1 triliun dengan hampir 60% dari volume trading didorong oleh lembaga profesional, family office, dan hedge fund.





MicroStrategy Tesla Monthly Outlook: Three Themes for 2H25 Sementara itu, perusahaan multinasional sepertidantelah meningkatkan cadangan aset kripto mereka dan mengintegrasikannya ke dalam strategi “cadangan kas dinamis”. Titik masuk perusahaan bergeser dari “penempatan strategis” ke “alokasi struktural”. Menurut data dari, sekitar 228 perusahaan publik secara kolektif memiliki 820,000 BTC. Perusahaan-perusahaan ini memperoleh Bitcoin melalui pembiayaan ekuitas atau obligasi konversi dengan nilai pasar yang jauh melebihi aset bersih mereka. Tren meningkatnya pemilik institusional besar bukan hanya mendukung momentum kenaikan harga BTC, melainkan juga meningkatkan legitimasi dan penerimaan mata uang kripto.









Pasar saat ini berada di persimpangan antara “siklus super” dan “pasar bullish struktural”. Dibandingkan dengan tahun 2017 atau 2021, kenaikan harga pada tahun 2025 lebih stabil dan likuiditas terdistribusi secara lebih luas dengan tiga fitur utama yang menonjol:









Tren pencarian Google untuk kata kunci seperti “kripto” dan “Bitcoin” belum mencapai puncak historisnya, sehingga menunjukkan bahwa gelembung yang didorong oleh ritel belum muncul.

Jumlah alamat Bitcoin terus bertambah dengan alamat aktif yang tetap di atas 1.5 juta.

Volume transaksi Lapisan 1 dan Lapisan 2 telah meningkat lebih dari 40% dari bulan ke bulan.









Berbeda dengan bull run sebelumnya yang mengalami kenaikan banyak token secara bersamaan, siklus ini menyerupai pasar “penangkapan nilai”. Token yang berpusat di sekitar AI, Aset Dunia Nyata (RWA), dan protokol Lapisan 2 menunjukkan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.









Sektor yang sebelumnya didorong oleh sensasi seperti GameFi dan SocialFi secara bertahap berevolusi pada pertengahan tahun 2025 menjadi bentuk produk yang berfokus pada “model ekonomi yang berkelanjutan dan retensi pengguna”.









Pada paruh kedua tahun 2025, kemajuan teknologi tetap menjadi kekuatan fundamental yang mendorong pengembangan ekosistem kripto yang makin dalam.









RWA Solana RWA Tokenisasi aset dunia nyata () telah menjadi salah satu tema yang paling menonjol dalam industri blockchain. Saat ini, Ethereum mempertahankan posisi dominan di pasar RWA, sedangkan platform DeFi yang matang sepertiberekspansi ke bidang RWA. Menurut data, per Juni 17, 2025, total nilai RWA on-chain melebihi $23.8 miliar (tidak termasuk stablecoin), termasuk $13.8 miliar dalam kredit swasta, $7.4 miliar dalam obligasi pemerintah AS, dan $1.6 miliar dalam komoditas.













BlackRock memprediksi ukuran pasar RWA akan melonjak hingga $16 triliun pada tahun 2030. Seiring dengan terus mendalamnya RWA, penerbit, bank kustodian, investor, dan entitas blockchain dalam ekosistem RWA tumbuh pesat. Peluang investasi diharapkan dalam manajemen aset, perbankan TI, dan pembayaran lintas batas, sehingga menandai konvergensi sejati antara DeFi dan TradFi.









EIP-4844 (Proto-Danksharding) Sejak aktivasipada akhir tahun 2024, ekosistem Ethereum Lapisan 2 telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. EIP-4844 secara signifikan mengurangi biaya gas L2 dengan menghadirkan transaksi blob yang memungkinkan adopsi massal oleh pengembang dan pengguna. Memasuki paruh kedua tahun 2025, pengembangan L2 telah berkembang melampaui sekadar “penskalaan” menuju tahap baru “optimisasi kinerja, pendalaman ekosistem, dan keberlanjutan komersial”.





L2Beat 1) Menurut dataterbaru, total nilai terkunci (TVL) pada jaringan L2 telah melampaui $43 miliar dengan jumlah pengguna aktif yang juga meningkat.





2) Sektor zkRollup telah matang pada tahun 2025 dengan proyek representatif seperti zkSync Era, Scroll, dan Polygon zkEVM yang mencapai kompatibilitas EVM dan operasi mainnet yang stabil, sehingga menyelesaikan masalah kritis sebelumnya terkait biaya migrasi yang tinggi dan kesenjangan alat.





3) Solusi Lapisan 2 secara luas mengeksplorasi arsitektur “L3/L4” yang berupaya untuk membangun chain aplikasi yang lebih ringan dan dikustomisasi melalui “Rollup Khusus Aplikasi”. Tren ini diharapkan dapat makin meningkatkan daya saing aplikasi Web3 dalam trading berfrekuensi tinggi, komputasi privasi, dan skenario inferensi AI on-chain.













UU STABLE UU GENIUS Pada paruh pertama tahun 2025, kebijakan kripto AS mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Undang-undang stablecoin diperkirakan akan diterapkan terlebih dahulu. Saat ini, DPR AS tengah memajukan, sementara Senat tengah memajukan, dan keduanya mendapatkan dukungan bipartisan. Pada tanggal 11 Juni, Senat meloloskan UU GENIUS dan mengirimkannya ke DPR AS untuk dipertimbangkan. RUU ini menetapkan persyaratan cadangan, kepatuhan antipencucian uang, perlindungan kebangkrutan, dan ketentuan hak konsumen yang menyediakan kerangka regulasi yang lebih jelas untuk pasar stablecoin.









UU CLARITY Selain undang-undang stablecoin, Komite Layanan Keuangan DPR AS telah resmi menghadirkan. RUU ini bertujuan untuk mendefinisikan dengan jelas batasan regulasi antara SEC dan CFTC atas aset kripto, sementara regulasi disegmentasi menurut karakteristik aset. Langkah legislatif ini diharapkan dapat memberikan lingkungan regulatif yang lebih jelas dan transparan untuk pasar mata uang kripto, mengurangi ketidakpastian pasar, dan meningkatkan kepercayaan investor.





Pasar kripto pada paruh kedua tahun 2025 tidak akan lagi menjadi sekadar “pasar bull berbasis sentimen.” Sebaliknya, ini menandai awal dari evolusi ekologi yang kompleks. Dengan didorong oleh gabungan kekuatan teknologi, modal, regulasi, dan adopsi pengguna, pasar akan membuat lompatan substansial dari spekulasi kripto menjadi infrastruktur aset digital fundamental.





Melalui analisis pasar yang mendalam dan keputusan investasi yang rasional, investor dapat berharap untuk menangkap lebih banyak peluang dan mewujudkan pertumbuhan kekayaan pada paruh kedua tahun 2025. MEXC akan tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi teknologi dengan menyediakan saluran trading yang bebas hambatan, efisien, dan aman bagi pengguna global untuk bersama-sama mengeksplorasi kemungkinan kripto yang tak terbatas.





Masuk ke MEXC sekarang untuk menyiapkan diri secara strategis dan memanfaatkan peluang di paruh kedua Kripto pada tahun 2025!





Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.



