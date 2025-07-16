Ledakan Permohonan ETF Mata Uang Kripto: Manakah ETF Kripto Populer Berikutnya yang akan Mendapatkan Persetujuan?





Setelah disetujuinya ETF spot BTC dan ETH, yang menjadi preseden kuat untuk industri ini, sejumlah lembaga keuangan mengalihkan perhatiannya ke mata uang kripto lainnya yang menjanjikan, lalu bergegas mengajukan permohonan ETF untuk mendapatkan bagian dari pangsa pasar yang berkembang ini.





Secara khusus, beberapa perusahaan manajemen aset terkenal baru-baru ini mengajukan permohonan ETF spot untuk mata uang kripto populer, seperti *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT*, dan *URLS-DOGE_USDT*, yang menandakan bahwa pasar ETF sedang memasuki fase baru pertumbuhan yang pesat dan minat yang meningkat.









Disetujuinya ETF spot BTC oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS pada bulan Januari 2024 menandai titik balik untuk pasar mata uang kripto dan keuangan tradisional. Data menunjukkan bahwa terdapat aktivitas trading yang luar biasa pada ETF spot BTC di tahun pertamanya. Pada bulan pertamanya saja, volume trading naik melampaui $38 miliar, lalu telah melampaui $660 miliar pada akhir tahun.





Menurut data Coinglass, per Februari 26, total nilai pasar ETF spot BTC mencapai $103.08 miliar, sedangkan ETF spot ETH mencapai total $8.95 miliar.









Selain ETF spot BTC dan ETH, lembaga keuangan telah mengarahkan perhatiannya untuk mengajukan persetujuan ETF baru untuk mata uang kripto bernilai tinggi lainnya. Secara khusus, pemain seperti Grayscale, VanEck, 21Shares, dan Canary Funds telah mengajukan permohonan ETF ke SEC AS untuk sejumlah aset, termasuk SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK, dan banyak lagi.





Token Lembaga yang Mengajukan XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, dll. SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, dll. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, dll. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





Saat ini, progres permohonan ETF untuk lima mata uang kripto teratas, yaitu ADA, XRP, SOL, LTC, dan DOGE, telah menarik perhatian yang signifikan. Berdasarkan data terkini, berbagai lembaga berada pada tahap proses permohonan yang berbeda-beda.





Pada minggu kedua bulan Februari 2025, Grayscale Investments menjadi yang pertama mengajukan permohonan untuk ETF spot ADA pertama di dunia ke SEC AS. Permohonan tersebut kini berada dalam tahap peninjauan awal oleh SEC. Tanggapannya diharapkan akan diberikan dalam beberapa bulan mendatang.





Pada saat yang sama, beberapa lembaga, termasuk Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree, dan Canary Capital, telah mengajukan permohonan spot ETF XRP. Di antara mereka, permohonan Bitwise telah resmi diajukan melalui Cboe BZX Exchange dan dikonfirmasi oleh SEC. Permohonan ini masih dalam peninjauan dengan harapan adanya perkembangan yang signifikan dalam beberapa bulan mendatang.





Untuk ETF spot SOL, VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares, dan Canary Capital telah mengajukan permohonan. Permohonan Grayscale dan VanEck khususnya telah memasuki periode komentar publik, sehingga menandai satu langkah maju lagi dalam proses persetujuan.





Terkait ETF spot LTC, Nasdaq, Grayscale, dan Canary Capital telah mengajukan permohonan. Pengajuan Nasdaq telah diterima oleh SEC dan memasuki tahap peninjauan awal yang mencerminkan sikap positif SEC terhadap potensi ETF spot LTC.





Sebaliknya, progres ETF spot DOGE lebih lambat. Meskipun NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree, dan Canary Capital telah mengajukan permohonan, SEC belum mengungkapkan detail lebih lanjut kepada publik, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang signifikan tentang prospek persetujuannya.









Mantan Ketua SEC Gary Gensler resmi mengundurkan diri dan Paul Atkins mengambil alih sebagai ketua baru. Hal ini telah menggeser sentimen investor dari pesimisme menjadi optimisme mengenai prospek ETF kripto spot. Namun, belum ada kejelasan mengenai detail utamanya, seperti mata uang kripto yang akan disetujui oleh SEC untuk ETF spot dan saat persetujuan akan dilakukan.





Menurut data terbaru dari platform prediksi Polymarket, ETF spot SOL saat ini paling mungkin disetujui tahun ini dengan probabilitas 85%. Kripto di bawahnya adalah LTC (75%), DOGE (74%), dan XRP (73%).









Analis Bloomberg James Seyffart dan Eric Balchunas meyakini bahwa LTC memiliki kemungkinan persetujuan tertinggi dengan mengutip klasifikasi SEC terhadap LTC sebagai fork dari Bitcoin dan penunjukannya sebagai komoditas. Namun, analis lain memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya, analis kripto Kare menyarankan bahwa ADA mungkin menerima persetujuan lebih cepat daripada SOL dengan menekankan hubungan Cardano yang relatif baik dengan SEC. Selain itu, fondasi teknis ADA yang kuat dan dukungan komunitas yang berdedikasi telah menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor.





Singkatnya, pemerintahan Trump telah aktif mempromosikan penempatan AS sebagai pusat kripto global dengan upaya untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih menguntungkan. Tindakan ini sangat kontras dengan sikap ketat pemerintahan Biden terhadap mata uang kripto. Pergeseran kebijakan ini telah mempercepat pertumbuhan ETF mata uang kripto spot di AS dan diharapkan menarik partisipasi institusional yang lebih besar di masa mendatang. Seiring menguatnya kepercayaan investor terhadap pasar kripto, sektor ini mengalami lonjakan aliran masuk modal. Tren ini jelas akan mendorong kenaikan yang signifikan dan stabil dalam volume trading dan aset kelolaan (AUM) berbagai ETF spot, sehingga memberikan dukungan kenaikan yang kuat untuk mata uang kripto seperti *URLS-BTC_USDT* dan *URLS-ETH_USDT*. Interaksi antara arah kebijakan pemerintahan Trump dan reaksi pasar makin memicu ekspansi yang pesat dari pasar ETF kripto.





