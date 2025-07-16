Defi App (HOME): Portal DeFi Generasi Terkini yang Merombak Pengalaman Keuangan On-Chain









Defi App Seiring DeFi memasuki tahap baru adopsi berskala besar, tuntutan pengguna akan pengalaman produk, keamanan, kompatibilitas cross-chain, dan kemudahan pengoperasian terus meningkat. Sebagai respons terhadap kebutuhan pasar tersebut,(HOME) telah muncul. Sebagai gateway keuangan on-chain yang berwawasan ke depan, Defi App dikhususkan untuk membuat portal Web3 "bagi semua orang" yang mendobrak hambatan operasi on-chain, menurunkan ambang batas masuk pengguna, dan mempromosikan adopsi mainstream untuk DeFi.









Dengan didasarkan pada konsep "abstraksi chain universal" dan menggabungkan teknologi keamanan biometrik, Defi App memungkinkan trading cross-chain dan manajemen aset hanya dengan satu klik. Pengguna bebas beralih di antara berbagai chain dan perangkat tanpa memerlukan bridging, KYC, atau biaya gas, sehingga memudahkan transfer aset, penghasilan yield, dan trading derivatif. Hal ini meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi on-chain secara signifikan.





Keunggulan terbesar dari Defi App terletak pada kemampuan agregasinya yang kuat. Platform ini mengintegrasikan beberapa protokol dan layanan DeFi utama yang mencakup manajemen aset, bridging cross-chain, trading DEX, agregasi yield, mining likuiditas, dan lainnya. Pengguna dapat menyelesaikan semua operasi on-chain melalui satu antarmuka tanpa harus sering beralih di antara beberapa dApp, sehingga mengurangi kurva pembelajaran dan hambatan masuk secara signifikan.





Platform ini menghadirkan arsitektur "akun cerdas" dan mendukung abstraksi akun yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan pengalaman mereka melalui proses masuk dengan akun media sosial, pengaturan strategi otomatis, dan eksekusi batch terhadap beberapa transaksi. Desain ini bukan hanya meningkatkan fleksibilitas, melainkan juga mendorong pengembangan produk Web3 yang ramah pengguna.









Fungsionalitas Defi App dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna di semua level demi memastikan "pengalaman keuangan on-chain terpadu". Baik pengguna yang baru mengenal dunia kripto maupun pengguna berpengalaman yang menginginkan efisiensi dan strategi akan menemukan alat dan layanan yang tepat di sini. Fitur utama platform ini meliputi:





Deposit Fiat Tanpa KYC: Buat dompet, lalu beli aset seperti BTC dan ETH Buat dompet, laludengan mata uang fiat tanpa menjalani verifikasi identitas. Fitur ini menurunkan hambatan masuk bagi pengguna baru.

Swap Token Cross-Chain: Dukungan untuk swap aset antara EVM, Solana, dan chain mainstream lainnya tanpa biaya gas sangat menyederhanakan proses cross-chain.

Asisten AI Jarvis: Asisten AI internal, yaitu Jarvis, membantu pengguna mengoptimalkan alokasi aset, menemukan rute trading terbaik, dan menawarkan saran operasional bagi pengguna baru.

Trading Derivatif Terdesentralisasi: Menyediakan fungsionalitas trading futures perpetual untuk memenuhi kebutuhan pengguna lanjutan.

Layanan Mining Likuiditas dan Peminjaman (segera hadir): Platform ini akan segera menawarkan agregasi yield otomatis dan fitur peminjaman on-chain yang akan makin memperluas skenario DeFi.









Defi App diperkirakan meluncurkan token aslinya, yaitu HOME, pada awal Q2 2025. Token ini akan mencakup izin platform, hak tata kelola, diskon biaya, dan mekanisme insentif ekosistem.





Desain Mekanisme Token: HOME dirancang untuk meningkatkan aktivitas pengguna melalui model "Penggunaan sama dengan pemberdayaan", sekaligus mendukung peredaran cross-chain untuk meningkatkan likuiditas dan kegunaan secara keseluruhan.

Pendanaan dan Alokasi Token: Proyek ini sebelumnya menyelesaikan pembiayaan dengan valuasi USD 100 juta melalui penjualan 400 juta token HOME (menyumbang 4% dari total suplai). Di masa mendatang, 3% token akan ditawarkan secara publik kepada pengguna non-AS yang patuh.









Sebagai platform trading mata uang kripto terkemuka di dunia, MEXC telah menjadi pilihan utama untuk proyek HOME karena dukungan likuiditasnya yang kuat, penawaran aset yang beragam, strategi biaya yang rendah, dan pengalaman pengguna yang luar biasa. Investor dapat memperoleh token HOME dengan mudah melalui MEXC dan berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem masa depannya.





Langkah-Langkah Trading:

situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi atauMEXC.

2) Cari token HOME di bilah pencarian, lalu pilih trading spot atau kontrak untuk HOME.

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas, harga, dan parameter lainnya, lalu selesaikan trade.





MEXC memiliki kemampuan wawasan dan integrasi sumber daya yang kuat untuk proyek-proyek yang sedang berkembang. Dengan mendukung pertumbuhan proyek Web3 berkualitas tinggi dalam jangka panjang, MEXC berfungsi sebagai platform yang penting bagi investor untuk mengalokasikan aset potensial.



