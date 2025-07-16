Pendalaman EarthMeta: Membangun Ekosistem Bumi Virtual Terdesentralisasi Berbasis AI

AI dan Web3 EarthMeta Seiring pesatnya konvergensimerombak visi kita tentang "dunia digital". Sebagai platform Bumi virtual yang menggabungkan kemampuan AI, tata kelola terdesentralisasi, dan pengalaman imersif, EarthMeta berupaya untuk menciptakan ekosistem digital generasi berikutnya yang didorong oleh otonomi pengguna dan kolaborasi terbuka.









EarthMeta adalah proyek AI dan Web3 yang dibangun pada blockchain Polygon yang menggabungkan mekanisme NFT dengan pemetaan aset geografis untuk menciptakan platform Bumi digital yang mempertemukan dunia nyata dan virtual.





Di EarthMeta, setiap kota dan landmark di planet ini dapat dicetak, dikelola, dan di-trade sebagai NFT. Tidak seperti platform real estat virtual tradisional, EarthMeta mengutamakan tata kelola dengan ketentuan hanya pengguna yang menjadi gubernur kota yang berhak untuk melakukan trading dan mengembangkan landmark di kota tersebut.





Visi EarthMeta meliputi:

Membangun sistem Bumi virtual global yang adil dan terdesentralisasi.

Memberikan pengalaman digital imersif yang memadukan realitas fisik dan virtual melalui teknologi AI dan AR.

Memberdayakan pengguna di seluruh dunia untuk menciptakan dan memerintah bersama dalam pembangunan bersama kota-kota metaverse baru.









EarthMeta membuat terobosan baru sebagai proyek Web3 dengan bukan hanya menerapkan sistem trading aset yang komprehensif, melainkan juga menanamkan desentralisasi yang mendalam ke dalam model tata kelolanya. Di bawah ini, kami meneliti EarthMeta dalam empat dimensi inti: Tata Kelola, Trading, AI, dan AR.









Di EarthMeta, setiap kota harus "diklaim" dan hanya gubernurnya yang dapat menjual atau mencetak NFT landmark di dalam perbatasan kota tersebut. Misalnya, jika New York City tidak diklaim, Patung Liberty tidak akan muncul di pasar hingga pengguna mengklaim kota tersebut dan mengaktifkan peredaran asetnya.





Desain ini menyoroti komitmen platform terhadap desentralisasi sejati yang menempatkan kekuasaan langsung di tangan pengguna.









EarthMeta menerapkan sistem trading dan manajemen aset yang sepenuhnya bersifat on-chain:





Menjalankan semua transaksi melalui smart contract Polygon tanpa kustodi aset pengguna.

Tidak mengenakan biaya transaksi apa pun, sehingga menghindari konflik kepentingan.

Menghilangkan pengungkapan harga awal. Gubernur menetapkan harganya sendiri untuk mendorong dinamika pasar bebas.

Tidak menjual sendiri bidang tanah dan hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur untuk menjaga netralitas ekosistem.









EarthMeta mengintegrasikan AI secara mendalam ke dalam operasi platformnya:





Memanfaatkan model bahasa besar untuk memberikan skor pada kota berdasarkan kriteria budaya, ekonomi, dan geografis untuk memberikan wawasan tata kelola berbasis data kepada pengguna.

Menyediakan alat untuk saran penamaan kota dan landmark, pembuatan teks dan gambar deskriptif otomatis, dan analisis model ekonomi.

Menerapkan asisten tata kelola AI untuk menyimulasikan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan mengaktifkan fitur-fitur seperti pemilihan "presiden".





Dengan menanamkan bantuan tata kelola cerdas ini, EarthMeta menurunkan hambatan partisipasi sekaligus meningkatkan kepuasan dan efektivitas.









EarthMeta akan meluncurkan alat eksplorasi seluler yang memadukan peta dunia nyata dengan realitas berimbuh. Dengan menggunakan kamera ponsel, pengguna dapat "menangkap" landmark virtual, mendapatkan reward NFT, atau menyelesaikan tugas interaktif sambil mengeksplorasi jalan sungguhan, sehingga menghadirkan pengalaman digital "berjalan dan menjelajah" yang imersif. Fitur ini bukan hanya meningkatkan keterlibatan pengguna, melainkan juga menawarkan peluang eksposur dan interaksi baru bagi merchant fisik, pemilik IP, dan penyelenggara acara.









EARTHMETA EarthMeta akan menerbitkan token aslinya, yaitu, pada blockchain Polygon. Utilitas utamanya meliputi:





Pengeklaiman dan Staking Hak Tata Kelola: Kunci EARTHMETA untuk mengklaim atau memerintah kota.

Penyelesaian Transaksi: Gunakan EARTHMETA sebagai alat tukar untuk semua trade aset on-chain.

Voting Tata Kelola: Miliki EARTHMETA untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan level platform.

Insentif dan Reward: Dapatkan EARTHMETA melalui insentif pengguna dan reward pembuatan konten.





Selain itu, EarthMeta akan menyelenggarakan "Lelang Awal" untuk bidang tanah tertentu dan acara "Pengeklaiman Kota" yang memberi partisipan awal akses eksklusif ke dunia virtual.









EarthMeta telah menyelesaikan pengembangan dasarnya dan akan meluncurkan fitur-fitur utama secara bertahap:





Q2 tahun 2025: Meluncurkan mekanisme tata kelola dan membuka pengeklaiman kota gelombang pertama.

Q3 tahun 2025: Mengaktifkan sistem trading aset landmark dan mendukung konten kota khusus.

Q4 tahun 2025: Merilis aplikasi AR, menghadirkan gameplay penangkapan NFT geolokasi.

Mulai tahun 2026: Meluncurkan SDK EarthMeta guna memberdayakan pengembang pihak ketiga untuk bersama-sama menciptakan pengalaman kota (misalnya, galeri virtual, ruang acara).





EarthMeta berkomitmen untuk menciptakan Bumi digital "terdesentralisasi + berbasis AI + realitas berimbuh" yang berfungsi bukan hanya sebagai perluasan metaverse, melainkan juga sebagai pelopor sandbox peradaban digital di era Web3.









EarthMeta menjadi pelopor konstruksi Bumi virtual dengan didorong oleh teknologi AI, blockchain, dan AR yang merombak tanah, tata kelola, dan kolaborasi di dunia digital. Di sini, pengguna bukan sekadar menjadi partisipan, melainkan juga pembangun kota, gubernur, kreator, dan penjelajah.





Dengan makin banyaknya kota yang dibuka, makin matangnya mekanisme tata kelola, dan bergabungnya mitra ekosistem, EarthMeta siap menjadi platform Bumi virtual pertama yang benar-benar berbasis pengguna.





EARTHMETA Tokenkini masuk listing di MEXC. Anda dapat melihat data harga EARTHMETA aktual dan prediksi harga EARTHMETA secara online serta melakukan trading EARTHMETA di MEXC dengan mengikuti langkah-langkah berikut:





situs web resmi Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi

trading Spot Di bilah pencarian, cari EARTHMETA, lalu pilih

Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi.









Airdrop+ MEXC Anda juga dapat mengunjungi halaman acarauntuk berpartisipasi dalam acara airdrop EARTHMETA dan memenangkan reward.



