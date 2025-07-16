Ecological Surge 100%: Peluang Investasi Besar Terungkap di Sonic!

Dengan kemajuan teknologi blockchain yang berkelanjutan dan pasar yang berkembang pesat, proyek Sonic telah menjadi titik fokus dalam industri ini. Sebagai game Layer-2 pertama di Solana, Sonic memanfaatkan keunggulan Solana yang berkecepatan tinggi dan biaya rendah untuk menyediakan platform yang inovatif bagi para pengembang dan pemain game. Seiring dengan perluasan ekosistem Sonic secara bertahap, semakin banyak proyek DeFi dan peluang investasi yang bermunculan. Meskipun pasar memecoin baru-baru ini mengalami penurunan, Sonic telah memimpin pemulihan pasar dengan ekosistem DeFi yang kuat, dengan token teratas dari berbagai proyek mencapai pertumbuhan 4 hingga 10 kali lipat dalam seminggu. Jadi, apa saja peluang investasi yang patut diperhatikan dalam ekosistem Sonic saat ini?









SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*) adalah token asli Shadow Exchange, bursa terbesar di jaringan Sonic. Sebagai token inti yang mendorong ekosistem Sonic, SHADOW tidak hanya menawarkan fungsi likuiditas dan perdagangan tetapi juga memungkinkan partisipasi dalam kumpulan likuiditas dan staking, yang menghasilkan LP yang substansial.





Fitur Unggulan: Biaya transaksi rendah, kinerja berkecepatan tinggi, dan opsi untuk menukar 1:1 dengan xSHADOW untuk berpartisipasi dalam staking ataupun voting.





Kinerja Pasar: Selama seminggu terakhir, kapitalisasi pasar SHADOW melonjak dari sekitar $5 juta menjadi $41 juta, dengan peningkatan lebih dari 700%. Pada puncaknya, kapitalisasi pasar sempat melampaui $47 juta. Pertumbuhan yang mengesankan ini menyoroti kinerja SHADOW yang kuat sebagai token terkemuka di jaringan Sonic, menjadi titik fokus bagi para investor.













Dalam ekosistem Sonic, x33 adalah token yang terkait dengan staking likuiditas xSHADOW, yang menawarkan keuntungan signifikan seperti pemungutan suara otomatis, bunga-otomatis, dan tanpa biaya. Dengan staking xSHADOW, pengguna dapat mint x33 dan memperoleh hadiah melalui mekanisme otomatis. Mekanisme ini tidak hanya menghitung strategi pemungutan suara yang optimal tetapi juga secara otomatis meningkatkan nilai tukar token, membantu pengguna memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.





Fitur Unggulan: x33 menyediakan mekanisme staking dan hadiah otomatis tanpa hambatan, sekaligus mendukung likuiditas tinggi dan memungkinkan token diperdagangkan secara bebas di pasar terbuka.





Kinerja Pasar: Seiring meningkatnya popularitas ekosistem Sonic dan Shadow Exchange, kapitalisasi pasar x33 telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam seminggu terakhir, x33 melonjak dari sekitar $3 juta menjadi $12,8 juta, terdapat kenaikan lebih dari 400%.













Eggs Finance adalah protokol DeFi inovatif yang dibangun di atas blockchain Sonic. Pengguna dapat mint EGGS dengan menyetorkan S ke dalam protokol smart-contract. Setiap transaksi mint dikenakan biaya 2,5%, dan di masa mendatang, pengguna dapat memperoleh lebih banyak hadiah melalui strategi pinjaman, agunan, dan leverage.





Fitur Unggulan:

Minting & Penukaran: Pengguna dapat menjual kembali EGGS ke kontrak melalui tab Swap di dApp. Penukaran juga dikenakan biaya 2,5%, dan token EGGS di-burn sedangkan aset S dikembalikan kepada pengguna. Biaya didistribusikan dalam proporsi yang sama seperti saat dimint, yang menguntungkan kontrak, insentif likuiditas, dan tim.





Peminjaman & Leverage: Pengguna dapat menggunakan EGGS sebagai agunan untuk meminjam token S, dengan kemungkinan untuk meminjam hingga 99% dari nilai EGGS dalam token S. Bunga dihitung berdasarkan skala linear dengan suku bunga dasar 0,05%, dan pengguna dapat memilih jangka waktu pembayaran mulai dari 1 hari hingga 365 hari. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan posisi mereka dengan meminjam, mint, dan membeli lebih banyak EGGS untuk memperluas posisi mereka.





Kinerja Pasar: Sejak diluncurkan, kapitalisasi pasar token EGGS melampaui $7 juta pada hari pertama dan terus meningkat. Dalam seminggu terakhir, kapitalisasi pasarnya telah meningkat lebih dari 58%. Karena ekosistem Sonic terus tumbuh dan EGGS semakin berperan penting dalam protokol DeFi, EGGS tetap menjadi peluang investasi yang patut diperhatikan.













GOGGLES dan TinHatCat adalah dua Token Populer Baru di pasar memecoin. Saat hype memecoin di jaringan Solana mereda, GOGGLES muncul sebagai memecoin terkemuka di jaringan Sonic, menarik perhatian signifikan dengan perkembangan Sonic yang pesat dan menarik banyak investor. Sementara itu, TinHatCat, memecoin terbesar kedua di Sonic, menarik perhatian dengan kucingnya yang mengenakan topi merah muda yang lucu, yang semakin memicu kegembiraan pasar.





Fitur Utama: Hype budaya seputar memecoin terkait erat dengan spekulasi pasar, dengan kedua token tersebut mendapat dukungan komunitas yang sangat kuat.





Kinerja Pasar: Dalam seminggu terakhir, kapitalisasi pasar GOGGLES (*URLS-GOGLZ _USDT*) melonjak lebih dari 344% hanya dalam dua hari, meroket dari $4,18 juta menjadi $18,58 juta, menunjukkan kinerja yang mengesankan. TinHatCat (THC) juga menarik perhatian pasar yang signifikan, dengan kapitalisasi pasarnya meningkat dari $1,63 juta menjadi $6,91 juta. Pada tanggal 12 Februari, harganya melonjak hingga 322%.













5.1 NAVI





Navigator Exchange adalah pasar likuiditas terdesentralisasi dalam ekosistem Sonic dan merupakan Perp DEX peringkat teratas di Sonic. Mendukung berbagai aset, termasuk mata uang kripto, valas, dan logam. Kumpulan likuiditasnya menawarkan hingga 240% APR dan memberi insentif partisipasi pengguna dengan hadiah token S.





Fitur Unggulan: Mendukung berbagai aset, termasuk mata uang kripto dan aset tradisional, dengan hadiah APR tinggi.





Kinerja Pasar: Dalam seminggu terakhir, kapitalisasi pasar token NAVI mengalami lonjakan dramatis, mencapai peningkatan 10x hanya dalam 3 hari.









5.2 BEETS





Beets adalah platform perdagangan terdesentralisasi yang awalnya diluncurkan di jaringan Fantom pada tahun 2021, kemudian menjembatani ke Optimism, dan pada bulan Desember 2024, bermigrasi ke Sonic. Dengan memanfaatkan teknologi Balancer v3, Beets telah menyederhanakan pengembangan AMM (Automated Market Maker) dan telah menjadi platform perdagangan penting di jaringanSonic.





Fitur Utama:





Dukungan Lintas Jaringan: Operasi yang lancar di berbagai blockchain, memperluas jangkauan pasar.

Pembuatan Pasar Otomatis (Automated Market Making): Berdasarkan mekanisme AMM yang canggih, ia menawarkan insentif likuiditas untuk membantu pengguna menggunakan transaksi yang lancar.





Kinerja Pasar: Dalam seminggu terakhir, BEETS mengalami peningkatan kapitalisasi pasar sebesar 95,6% hanya dalam tiga hari, yang menunjukkan peningkatan permintaan pasar dan kepercayaan investor yang stabil.













Seiring ekosistem Sonic terus berkembang, khususnya dengan fokusnya yang beragam pada DeFi, pasar memecoin, dan perdagangan terdesentralisasi, semakin banyak peluang investasi yang bermunculan. Dari SHADOW hingga x33, dan dari GOGGLES hingga EGGS, proyek-proyek ini tidak hanya menunjukkan kinerja pasar yang kuat tetapi juga menawarkan potensi keuntungan yang tinggi kepada investor. Meskipun ekosistem Sonic masih dalam tahap awal, arsitektur teknologinya yang inovatif, biaya rendah, dan keunggulan kecepatan tinggi memposisikannya untuk menjadi permata yang bersinar dalam ekosistem Solana.





