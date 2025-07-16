Di era Web3 yang memungkinkan segala sesuatunya untuk ditokenisasi, Einstein (EIN) mengambil inspirasi dari persimpangan antara sains dan blockchain untuk membangun ekosistem "Pengetahuan × Token × KoDi era Web3 yang memungkinkan segala sesuatunya untuk ditokenisasi, Einstein (EIN) mengambil inspirasi dari persimpangan antara sains dan blockchain untuk membangun ekosistem "Pengetahuan × Token × Ko
Einstein (EIN): Eksperimen Sosial Terdesentralisasi yang Mengintegrasikan Eksplorasi Ilmiah dengan Web3

Di era Web3 yang memungkinkan segala sesuatunya untuk ditokenisasi, Einstein (EIN) mengambil inspirasi dari persimpangan antara sains dan blockchain untuk membangun ekosistem "Pengetahuan × Token × Komunitas" yang unik. Proyek ini bukan hanya membawa konsep-konsep dari fisika seperti partikel fundamental dan tabel periodik ke dunia on-chain, melainkan juga memberikan insentif kepada pengguna secara terdesentralisasi untuk mengeksplorasi sains, membangun keteraturan, dan berpartisipasi dalam eksperimen ilmiah on-chain yang terus berkembang.

1. Pemosisian Proyek: Memanfaatkan Sains sebagai Kekuatan Penggerak Evolusi Peradaban Kripto


Einstein adalah proyek kripto eksperimental yang didorong oleh kognisi ilmiah dan mengintegrasikan mekanisme blockchain. Inspirasinya diajukan sebagai sebuah pertanyaan: "Bagaimana jika partikel, unsur, dan energi dari dunia ilmiah dapat dipetakan sebagai aset dengan komposabilitas secara on-chain?"

Tujuan dari proyek Einstein bukan hanya untuk menciptakan sistem ekonomi on-chain yang menyenangkan tetapi kompleks, melainkan juga untuk:

  • Mendorong pengguna untuk mempelajari prinsip-prinsip ilmiah melalui partisipasi.
  • Membangun lapangan percobaan Sains + Web3 yang terbuka.
  • Merekonstruksi kognisi, kontribusi, dan logika insentif melalui mekanisme token.

Einstein merekonstruksi logika komposisi ilmiah melalui sistem token partikel dan unsur, sambil merombak mekanisme diseminasi dan insentif nilai pengetahuan ilmiah menggunakan blockchain. Einstein mencoba untuk menggunakan "gameplay konstruktif" dari dunia kripto untuk membantu pengguna menemukan kembali komponen dasar alam semesta, evolusi sistem, dan pembuatan aturan.

2. Sistem Tiga Token: Mekanisme On-Chain yang Menyimulasikan Komposisi Materi Universal


Einstein secara inovatif membangun ekosistem yang terdiri dari tiga jenis token yang terinspirasi oleh struktur materi kosmis.

2.1 EIN: Token Tata Kelola dan Insentif


  • Total Suplai: 9,990,620,000
  • Kegunaan Utama:Tata kelola komunitas dan proposal, Sertifikat staking untuk mining token materi dan unsur, Mekanisme insentif (reward referral, airdrop), Pembuatan atau trading "aset unsur" on-chain

EIN berfungsi sebagai "inti gravitasi" protokol yang menjaga elastisitas ekonomi jangka panjang dan insentif partisipasi melalui perilisan harian dan mekanisme halving tahunan.

2.2 Token Materi: Lima Token Partikel Fundamental

Mewakili lima partikel fundamental yang membentuk alam semesta:

  • ATOM
  • PROTON
  • NEUTRON
  • ELECTRON
  • TIME

Pengguna memperoleh token materi dengan melakukan staking EIN. Setiap materi memiliki laju mining dan siklus halving tersendiri. Token ini berfungsi sebagai metafora ilmiah dan sumber daya dasar untuk "sintesis unsur" berikutnya.

2.3 Token Unsur: Aset Tabel Periodik yang Dapat Disintesis Secara On-Chain


Proyek ini menghadirkan 122 unsur dari tabel periodik (H hingga Og) secara on-chain. Setiap unsur merupakan token tersendiri dengan fitur berikut:

  • Mekanisme aktivasi pada on-chain
  • Dapat ditukar dengan token materi
  • Pool trading khusus
  • Reward staking
  • Sistem bertingkat (unsur umum, unsur langka, unsur super)

Unsur-unsur ini melambangkan kombinasi pengetahuan ilmiah serta membentuk jaringan aset dasar untuk gameplay dan ekonomi masa depan.

3. Desain Mekanisme: Mengintegrasikan Mining, Referral, dan Panduan Likuiditas


Sistem ekonomi Einstein menggabungkan beberapa mekanisme insentif:

  • Mining harian: Pengguna melakukan staking EIN untuk menerima token materi. Total perilisan harian bersifat tetap dan berkurang setiap tahun.
  • Reward referral: Hingga 547,500,000 EIN dialokasikan untuk insentif referral guna mendorong pertumbuhan komunitas.
  • Aktivasi unsur: Diaktifkan dengan menukar materi atau berpartisipasi dalam trading.
  • Beberapa pasangan trading: Meliputi pool EIN/USDT, EIN/MATERI, dan EIN/UNSUR untuk memandu likuiditas token.
  • Pool staking unsur super: Buka reward lanjutan setelah mengaktifkan unsur tingkat tinggi.

Mekanisme keseluruhan menekankan partisipasi sebagai insentif, kognisi sebagai aset yang mendorong operasi dan evolusi protokol terdesentralisasi.

4. Komunitas dan Tata Kelola: Terbuka, Berkembang, Menata Diri


Pemilik EIN memiliki hak tata kelola Einstein. Semua parameter inti seperti alokasi token, kebijakan reward, dan peningkatan kontrak akan diputuskan melalui proposal dan vote DAO. Komunitas berperan penting dalam evolusi proyek, dan protokol itu sendiri merupakan eksperimen ilmiah terbuka.

Fitur tambahan yang direncanakan meliputi:

  • Sistem pencatatan eksperimen on-chain (memvisualisasikan partisipasi pengguna).
  • Kolaborasi konten ilmiah (dengan universitas, proyek DeSci).
  • Sains on-chain dengan gamifikasi (misalnya, tantangan sintesis unsur, balap kecepatan proton).

Dalam dunia terdesentralisasi yang memungkinkan siapa pun untuk "bermain sains", setiap sintesis proton, elektron, dan unsur merupakan cara lain bagi manusia untuk mengeksplorasi hukum-hukum alam semesta. EIN bukan sekadar token, melainkan jembatan yang menghubungkan sains, kognisi, dan masa depan.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Artikel Terkait

